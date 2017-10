თეა  დარჩია „იავნანას“ მხარდასაჭერად – „რა ადვილად შეგვიძლია, ადამიანებს ხაზი გადავუსვათ…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fondi-iavnana [1] => tea-darchia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172890 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fondi-iavnana [1] => tea-darchia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172890 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7676 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fondi-iavnana [1] => tea-darchia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fondi-iavnana [1] => tea-darchia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172890) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7676,20068) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170641 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-03 15:57:15 [post_date_gmt] => 2017-10-03 11:57:15 [post_content] => „იავნანას“ წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას ეხმიანებიან მსოფლიოში ცნობილი ქართველი საოპერო მომღერლები. ისინი წლების გნამავლობაში „იავნანას“ მიერ მოწყობილ საქველმოქმედო აქციებში მონაწილეობდნენ. ტენორი ოთარ ჯორჯიკია სპეციალურ ვიდეომიმართვას ავრცელებს, სადაც აღნიშნავს: „სამწუხაროდ, ადამიანს ყოველთვის იმის სჯერა, რისიც უნდა, რომ სჯეროდეს. მე ნამდვილად მაქვს იმ ხალხის ბედნიერი სახეები ნანახი, როცა ბინის გასაღებებს გადასცემდნენ... ძალიან ბინძური რაღაცები ხდება, რომელიც ყოვლად წარმოუდგენელია, მით უმეტეს ისეთ ადამიანთან მიმართებაში, როგორიც არის ბატონი პაატა ბურჭულაძე და ისეთ ფონდთან მიმართებაში, რომელსაც მართლა ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული. „იავნანას“ კონცერტებში არაერთხელ მიმიღია მონაწილეობა, ჩემი სტუდენტობიდან მოყოლებული და არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრ ხელოვანს და ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა დამწყები ხელოვანისთვის, რომ მოხვედრილიყო საუკეთესო მომღერლებს, ხელოვანებს შორის, რომლებსაც „იავნანა“ იწვევდა ჩვენს ქვეყანაში, რათა ჩვენი ქვეყანა გაეცნოთ, ჩვენი ხალხი გაეცნოთ, ჩვენს ხალხს ჰქონოდა შესაძლებლობა, რომ ასეთი გრანდები და საუკეთესო მუსიკოსები მოესმინათ. მე მგონი, ამ ყველაფრის სხვანაირად დანახვა არის უბრალოდ შური ან ბოროტება ან რაღაც გაურკვევლობაც შეიძლება იყოს. თუმცა, როცა გამიზნულად აკეთებ და აკნინებ იმ სასიკეთო საქმეს, რასაც მართლა სიკეთე ჰქვია, ძალიან უხერხული და არანორმალურია“. „იავნანას" წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას ეხმიანებიან მსოფლიოში ცნობილი ქართველი საოპერო მომღერლები. ისინი წლების გნამავლობაში „იავნანას" მიერ მოწყობილ საქველმოქმედო აქციებში მონაწილეობდნენ. ტენორი ოთარ ჯორჯიკია სპეციალურ ვიდეომიმართვას ავრცელებს, სადაც აღნიშნავს: „სამწუხაროდ, ადამიანს ყოველთვის იმის სჯერა, რისიც უნდა, რომ სჯეროდეს. მე ნამდვილად მაქვს იმ ხალხის ბედნიერი სახეები ნანახი, როცა ბინის გასაღებებს გადასცემდნენ... ძალიან ბინძური რაღაცები ხდება, რომელიც ყოვლად წარმოუდგენელია, მით უმეტეს ისეთ ადამიანთან მიმართებაში, როგორიც არის ბატონი პაატა ბურჭულაძე და ისეთ ფონდთან მიმართებაში, რომელსაც მართლა ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული. „იავნანას" კონცერტებში არაერთხელ მიმიღია მონაწილეობა, ჩემი სტუდენტობიდან მოყოლებული და არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრ ხელოვანს და ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა დამწყები ხელოვანისთვის, რომ მოხვედრილიყო საუკეთესო მომღერლებს, ხელოვანებს შორის, რომლებსაც „იავნანა" იწვევდა ჩვენს ქვეყანაში, რათა ჩვენი ქვეყანა გაეცნოთ, ჩვენი ხალხი გაეცნოთ, ჩვენს ხალხს ჰქონოდა შესაძლებლობა, რომ ასეთი გრანდები და საუკეთესო მუსიკოსები მოესმინათ. მე მგონი, ამ ყველაფრის სხვანაირად დანახვა არის უბრალოდ შური ან ბოროტება ან რაღაც გაურკვევლობაც შეიძლება იყოს. თუმცა, როცა გამიზნულად აკეთებ და აკნინებ იმ სასიკეთო საქმეს, რასაც მართლა სიკეთე ჰქვია, ძალიან უხერხული და არანორმალურია".

[video width="600" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/oto_logoiani.mp4"][/video] ამავე თემაზე პოსტს აქვეყნებს მეცოსოპრანო ანიტა რაჭველიშვილიც: „ვინც ამ ცილისწამებაში მონაწილეობას, სახალხოდ უნდა დაისაჯოს. ხომ მაინც გაიგებენ, ვინ არის ამ საზიზღრობის დამკვეთიდა აი, მერე მაინტერესებს, რა პასუხი ექნებათ ამ უნამუსოებს. #იავნანასგვერდით #ბატონიპაატასგვერდით". სოპრანო თეონა დვალი „იავნანას" თემას ასე გამოეხმაურა: „მხარში დავუდგეთ ყველა ბატონ პაატა ბურჭულაძეს, რომელსაც უთვალავი კეთილი საქმე აქვს გაკეთებული და ახლა კი საშინელ ცილს სწამებენ. თქვენ გვერდით მიგულეთ უსაყვარლესო ბატონო პაატა!.."

„იავნანას" მხარდასაჭერად მსოფლიოში ცნობილი საოპერო მომღერლები გაერთიანდნენ (ვიდეო) ფონდ "იავნანას" ხელმძღვანელი პირების მიერ დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო მითვისება-გაფლანგვაზე გამოძიება დაიწყო

საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ფონდ „იავნანას" ხელმძღვანელი პირების მიერ, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო მითვისება-გაფლანგვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის" ვიცე-პრეზიდენტის განცხადება, სადაც განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ ფონდ "იავნანას" ხელმძღვანელი პირების მხრიდან შესაძლოა, ადგილი ჰქონოდა საქველმოქმედო მიზნებისათვის მოპოვებული თანხების არამიზნობრივად ხარჯვასა და მართლსაწინააღმდეგო მითვისებას. პროკურატურაში განმარტავენ, რომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის „დ" და მესამე ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს. „იავნანას" ეგიდით, „სინათლის წელიწადი" მასშტაბურ კონცერტს მართავს

15 ნოემბერს, თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში, ფონდი „იავნანა" ჯგუფ „სინათლის წელიწადის" პროექტს წარმოგვიდგენს. პროექტის სახელწოდებაა „თაობა XXI", როკ-კანტატის ავტორი მუსიკოსი გიგი გეგელაშვილია. ღონისძიებაში მონაწილეობს ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, სადირიჟორო პულტთან ნიკოლოზ რაჭველია. „სინათლის წელიწადის" სრული შემადგენლობის გარდა, სცენაზე იქნებიან ოთო ნემსაძე, სოფო ტოროშელიძე და სოფო ხალვაში. გიგი გეგელაშვილი ამ კონცერტთან დაკავშირებით წერს: „ძალიან დიდი კონცერტი გველის. ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცერტი, რომელიც ჩვენ ჩაგვიტარებია სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. ჩვენ გვერდითაა ყველაზე ძლიერი საქველმოქმედო ფონდი „იავნანა", ჩვენ გვერდით არის საქართველოში ჩემი აზრით ყველაზე გამორჩეული სიმფონიური ორკესტრი უნიჭიერესი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით და რაც მთავარია, თქვენ, ჩვენი ნამდვილი მსმენელი, ვისაც გინდათ, სიახლე ქართულ მუსიკაში... არ გამოტოვოთ". [video width="600" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/oto_logoiani.mp4"][/video] ამავე თემაზე პოსტს აქვეყნებს მეცოსოპრანო ანიტა რაჭველიშვილიც: „ვინც ამ ცილისწამებაში მონაწილეობას, სახალხოდ უნდა დაისაჯოს. ხომ მაინც გაიგებენ, ვინ არის ამ საზიზღრობის დამკვეთიდა აი, მერე მაინტერესებს, რა პასუხი ექნებათ ამ უნამუსოებს. #იავნანასგვერდით #ბატონიპაატასგვერდით“. სოპრანო თეონა დვალი „იავნანას“ თემას ასე გამოეხმაურა: „მხარში დავუდგეთ ყველა ბატონ პაატა ბურჭულაძეს, რომელსაც უთვალავი კეთილი საქმე აქვს გაკეთებული და ახლა კი საშინელ ცილს სწამებენ. თქვენ გვერდით მიგულეთ უსაყვარლესო ბატონო პაატა!..“ [post_title] => „იავნანას“ მხარდასაჭერად მსოფლიოში ცნობილი საოპერო მომღერლები გაერთიანდნენ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iavnanas-mkhardasacherad-msoflioshi-cnobili-saopero-momgherlebi-gaertiandnen-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 15:57:15 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 11:57:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170641 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0ac99108d14b4ebac9d6c5b5a63e6dec [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )