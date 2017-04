„თეგეტა მოტორსი” წლის ინოვატორ კომპანიად დასახელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => global-idea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125018 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => global-idea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125018 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => global-idea ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => global-idea ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125018) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,15077,4361) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124898 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 15:34:41 [post_date_gmt] => 2017-04-24 11:34:41 [post_content] => მსოფლიო დონის მკურნალობა, რომელსაც ”აჯიბადემი” სთავაზობს პაციენტებს, უკვე საქართველოშიც ხელმისაწვდომი ხდება. ჩვენს ქვეყანაში ”აჯიბადემის” ოფიციალური ოფისი იხსნება. აღნიშნულ თემაზე პრესკონფერენცია კი 26 აპრილს გაიმართება. არსებული ინფორმაციით, ”აჯიბადემი” საერთაშორისო სტანდარტების მომსახურებას და უახლეს მეთოდებს სთავაზობს მოსახლეობას. საქართველოს ოფისში პაციენტები შეძლებენ არსებული დიაგნოზის გადამოწმებას და საჭირო დახმარების მიღებას. ამას გარდა, თურქი ექიმები ჩაატარებენ ტრენინგებს და კონსულტაციებს ქართველი ექიმებსთვის გამოცდილების გასაზიარებლად. ”აჯიბადემის” ქართული ოფისი იქნება ხიდი საქართველოსა და ”აჯიბადემს” შორის: ამ ოფისის დახმარებით შესაძლებელი გახდება ისეთი მომსახურებისა და მკურნალობის მიღება,რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი საქართველოში. ის იქნება პლატფორმა თურქ და ქართველ ექიმებს შორის მედიცინის გლობალური განვითარებისთვის”, - აცხადებენ ”აჯიბადემის” საქართველოს წარმომადგენლობაში. მათივე ინფორმაციით, 2016 წელს დაახლოებით 4 500 000 ადამიანმა ჩაიტარა მკურნალობა ”აჯიბადემში”. მათ შორის 30000 პაციენტი მსოფლიოს 47 ქვეყნიდან იყო ჩამოსული. საქართველოდან, ”აჯიბადემში” ასეულობით პაციენტი მკურნალობს. ამისთვის მათ უწევდათ კონტაქტი სტამბულის სათაო ოფისთან. ახალი ოფისის საშუალებით კი საქართველოშივე გახდება შესაძლებელი ინფორმაციის, და საჭირო დახმარების მიღება. ცნობისთვის, ”აჯიბადემს” მსოფლიოს მასშტაბით უკვე 30 ოფისი აქვს და მალე მათ შორის საქართველოც იქნება. საქართველოში აჯიბადემის ოფიციალური ოფისი იხსნება

მართვის ინოვაციური სისტემა, ორგანიზაციული კულტურა და სარგებლიანი პროექტი ანუ „მკვდარი ცხენი თუ თეთრი სპილო" ამ თემებით დღეს, ბიზნეს ვორკშოპი გაიმართა. ბიზნეს ვორკშოპი „თბილისი მარიოტში" გამომცემლობა „პალიტრა L"–ის პროექტის, „ლურჯი ოკეანის" ფარგლებში ჩატარდა. ღონისძიებას ქართული წამყვანი კომპანიების მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერები დაესწრნენ. ვორკშოპის თემა და სპიკერები სპიკერებმა – „სინერჯი ჯგუფის" მმართველმა პარტნიორმა პაპუნა ტოლიაშვილმა, კომპანია Insource-ის დამფუძნებელმა მედეა ტაბატაძემ და პროექტების მართვის სპეციალისტმა ილია რევიამ, თემები დამსწრე საზოგადოებასთან დიალოგის რეჟიმში განიხილეს. როგორ უნდა შემუშავდეს კარგი იდეები, ვისგან უნდა მოდიოდეს ინიციატივები და როგორ უნდა გაანაწილოს დავალებები მენეჯერმა ისე, რომ თანამშრომლების მოტივაცია არ დაეცეს, ამის შესახებ პაპუნა ტოლიაშვილმა ისაუბრა და განაცხადა, რომ დავალებების ნაცვლად თანამშრომლებს მენეჯერებმა, კონკრეტული ამოცანები უნდა დაუსახონ. მისივე თქმით, ამოცანების დასახვა კონკრეტული პრიორიტეტების ჩამოყალიბებას და ეფექტიან მუშაობას უწყობს ხელს. „ზედა რგოლიდან ცოტა და არამრავალფეროვანი იდეები მოდის, ხოლო რაც უფრო დაბალი რგოლიდან მოდის იდეა, მით უფრო საინტერესოა ის. ამასთან, ერთი ინოვაციური იდეა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ წარმატებული იყო, საჭიროა იდეების მუდმივი გენერირება. ამას კი ორგანიზაციებში სხვადასხვა საკითხი უშლის ხელს", – განაცხადა თავის მოხსენებაში პაპუნა ტოლიაშვილმა. როგორია ლიდერის და მენეჯერის როლი ორგანიზაციაში საქმის გაკეთების კულტურის შესაქმნელად – ამ თემაზე მედეა ტაბატაძემ ისაუბრა, ხოლო სწორი და წარმატებული პროექტების შერჩევაზე მოხსენება "თეთრი სპილო თუ მკვდარი ცხენი" ილია რევიამ წაიკითხა. "პალიტრა L"-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელის თიკო ფეიქრიშვილის განცხადებით, ვორკშოფი გარკვეულწილად, მათი კომპანიის მიერ, ბოლო დროს გამოცემულ წიგნებში არსებული საინტერესო თემების განხილვაა. რა არის პროექტი „ლურჯი ოკეანე" პროექტი „ლურჯი ოკეანე" ბიზნესლიტერატურის სერიაა, რომელიც ცნობილი ბიზნეს ბესტსელერების ქართულ ენაზე გამოცემას გულისხმობს და აერთიანებს ისეთი ავტორების ნამუშევრებს, როგორებიც არიან: ბრაიან თრეისი, დევიდ ალენი, გაი კავასაკი და სხვ. პროექტის ფარგლებში უკვე გამოიცა ისეთი ბესტსელერები, როგორიცაა: ბრაიან თრეისის „შეჭამე ბაყაყი", „აკოცე ბაყაყს" და „გახდი გაყიდვების სუპერვარსკვლავი"; სერია „მარტივად" დევიდ ალენის „საქმესთან გამკლავების ხელოვნება", ელ რაისი & ჯეკ ტრაუტი - „მარკეტინგული ომები" და სხვა. მომავალში „პალიტრა L" გეგმავს, რომ ვორკშოპებსა და ტრენინგებს რეგულარული სახე მიეცეს, რომელშიც არა მხოლოდ ქართველი, არამედ უცხოელი სპიკერებიც მიიღებენ მონაწილეობას. თამთა უთურგაშვილი

"თეთრი სპილო თუ მკვდარი ცხენი" – ვორკშოპი წარმატებული ადამიანებისთვის

"თიბისი ბანკმა" ახალი საკრედიტო ბარათი - „ერთგული" შექმნა, რომელიც პირველად საქართველოში, მომხმარებელს განვადების საშუალებას აძლევს. როგორც "ფორტუნას" "თიბისიდან" აცნობეს, განვადება „ერთგული" ბარათით ხდება ყველგან, სადაც შესაძლებელია "თიბისი ბანკის" ტერმინალით გადახდა. ამასთან, ბანკის წარმომადგენლის დახმარებისა და ლოდინის გარეშე. "გარდა ამისა, მომხმარებელს ტრანზაქციების განხორციელებისას ბარათზე ერთგული ქულები დაერიცხება, რომელთა განაღდება შესაძლებელი იქნება „ერთგულის" პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში", - აცხადებენ "თიბისი"-ში. მათივე ცნობით, „ერთგულის" მსგავსი ფუნქციის ბარათი დღეს ბაზარზე არ არსებობს. „ერთგული" ბარათის აღება თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, ან ონლაინ შეკვეთით შეიძლება ვებგვერდზე: www.ertguli.ge

ერთგული: ბაზარზე ახალი საკრედიტო ბარათი გამოჩნდა 