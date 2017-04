„თეგეტა მოტორსმა“ გორში მეორე ფილიალი გახსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => filiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121540 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => filiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121540 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => filiali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => tegeta-motorsi [2] => filiali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121540) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,10561,4361) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121537 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-10 16:05:28 [post_date_gmt] => 2017-04-10 12:05:28 [post_content] => 10 აპრილს პსპ-ში ბარათის 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საიუბილეო გათამაშება დაიწყო. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, 10 წელია მომხმარებელი პსპ-ს ბარათზე ღიმილებს აგროვებს, ირჩევს საჩუქრებს მუდმივად განახლებადი კატალოგიდან და წამახალისებელ გათამაშებებში მონაწილეობს. მათივე ცნობით, წელს ბარათმა დამატებით ფასდაკლების ფუნქციაც შეიძინა; ბარათის მფლობელი მომხმარებელი ყველა შენაძენზე დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას იღებს, მიუხედავად ფასდაკლების დღეებისა (სამშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი). როგორც კომპანიაში აცხადებენ, PSP მოხმარებელს გათამაშებაში ჩართვის კვლავაც უპრეცედენტო პირობას სთავაზობს. ყოველ დახარჯულ 10 ლარზე მომხმარებელი გათამაშების ერთ ბილეთს იღებს. თუ რომელ პროდუქტს შეიძენს მომხმარებელი ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება ეს მედიკამენტი, ფრანგული თუ ევროპული ხარისხის კოსმეტიკური საშუალებები, თუ საბავშვო პროდუქტები, რომელზეც პსპ-ში ყოველთვიურად სპეციალური აქციები იმართება. ”საიუბილეო პრიზები მომხმარებლის გამოკითხვის საფუძველზე შევარჩიეთ. ბინა საბურთალოზე და ხელფასი კვლავაც მოხმარებლის ყველაზე სასურველ პრიზად რჩება. საიუბილეო გათამაშებაში სიახლეც გვაქვს. ერთი პრიზი არჩევითი იქნება. გამარჯვებულს საშუალება მიეცემა თავად აირჩიოს მისთვის სასურველი პრიზი: ახალთახალი ავტომობილი ან სწავლა (ერთ სემესტრი) დიდ ბრიტანეთში ან 25000 ლარი. არჩევითი პრიზის შემთხვევაში აუცილებელია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა, რათა მომხმარებელმა თავად აირჩიოს პრიზი,“ - ახადებენ PSP-ში. მათივე ინფორმაციით, PSP-ს საიუბილეო გათამაშება 14 სექტემბერს „რუსთავი 2-ის“ პირდაპირ ეთერში 18სთ-იანი „კურიერის“ დასრულების შემდეგ გაიმართება. [post_title] => ახალთახალი ავტომობილი, სწავლა დიდ ბრიტანეთში ან 25 000 ლარი: თავად შეარჩიეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhaltakhali-avtomobili-swavla-did-britanetshi-an-25-000-lari-tavad-shearchiet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 16:07:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 12:07:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121537 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121529 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-10 15:51:53 [post_date_gmt] => 2017-04-10 11:51:53 [post_content] => შპს ”ბაუვეგი” მომხმარებელს წამყვანი ბრენდების ორიგინალ დანადგარებსა და ხელსაწყოებს სთავაზობს. კომპანია საქართველოში ექსკლუზიური წარმომადგენელია ისეთი ცნობილი ბრენდების, როგორებიცაა: Magmaweld, Hypertherm, Abicor Binzel, Dronco, Bohrcraft და Osborn . ”ჩვენი საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს პროდუქციის იმპორტი და რეალიზაცია. სხვადასხვა ქვეყნებიდან (გერმანია, აშშ, საფრანგეთი, თურქეთი) ჩამოგვაქვს უმაღლესი ხარი სხის პროდუქცია: ნახევრად ავტომატური შედუღების აპარატების ტორჩები და მისი აქსესუარები; მეტალის პლაზმური და ლაზერული ჭრის დანადგარები და მისი აქსესუარები; შედუღების აპარატები, ელექტროდები, მავთული, ფლუსი, მეტალისა და ალმასის საჭრელი ქვები. ამასთან, ჩვენთან წარმოდგენილია: ბურღები და სახრახნისის თავები”, - აღნიშნეს კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, ”ბაუვეგი” მუდმივად მუშაობას პროდუქციის გამრავალფეროვნებაზე - ბოლო პერიოდში კომპანიამ ქართველ მომხმარებელს შესთავაზა ჭრის პლაზმური დანადგარი ინტეგრირებული კომპრესორით. რაც შეეხება პროდუქციის რეალიზაციას, ის ლილოსა და ელიავას ბაზრობებზე, ასევე კომპანიის საფირმო მაღაზიაში, ბუდაპეშტის ქუჩა ნომერ 15-ში ხორციელდება. როგორც ”ბაუვეგში” აცხადებენ, პროდუქციის ღირებულება საკმაოდ ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ამასთან, კომპანია პერიოდულად, გარკვეული სახის პროდუქციაზე კლიენტებს ფასდაკლებასაც სთავაზობს. ცნობისთვის, შპს ”ბაუვეგი” ქართულ ბაზარზე 2006 წლიდანაა წარმოდგენილი. [post_title] => წამყვანი ბრენდების ორიგინალი დანადგარები და ხელსაწყოები ”ბაუვეგისგან” [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wamyvani-brendebis-originali-danadgarebi-da-khelsawyoebi-bauvegisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 15:56:44 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 11:56:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121529 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121525 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-10 15:47:47 [post_date_gmt] => 2017-04-10 11:47:47 [post_content] => იტალიური მაღაზია-რესტორანი ”ამბროზიანო თბილისი” მომხმარებელს არაგენმოდიფიცირებულ პროდუქციას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” ”ამბროზიანოში” განუცხადეს, კერძების დასამზადებლად მათ უმაღლესი ხარისხის ნედლეული იტალიიდან ჩამოაქვთ. ”ჩამოგვაქვს დელიკატესები, უგემრიელესი ძეხვი, სხვადასხვა სახეობის ყველი, იტალიური ზეითუნის ზეთი, პასტა, და სხვა. ამავე პროდუქციით ვაკეთებთ ტრადიციული იტალიური რეცეპტით პიცას, ჩამონათვალი საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა რამდენიმე სახეობის პიცას მაინც გამოვყოფდით, განსაკუთრებით პოპულარულია კალაბრიული პიცა ცხარე ძეხვით და პიცა ჩრდილო იტალიური შებოლილი ლორით. მალე დავამატებთ ასევე პასტას და რემდენიმე ახალ კერძს”, - აღნიშნეს მაღაზია რესტორანში. მათივე ინფორმაციით, ამავე სივრცეში სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ, გასინჯონ და შეიძინონ სასურველი პროდუქტიც. ”ყოველთვის ვინარჩუნებთ უმაღლეს ხარისხს, ყველა პროდუქტი არის Gluten-free და არაგენმოდიფიცირებული, არ შეიცავს ლაქტოზას და რძის დერივატებს, თითქმის ყოველ ორ კვირაში ვიღებთ ახალ პროდუქციას, შესაბამისად ჩვენი სტუმრებიც მუდმივად კმაყოფილები არიან”, - განმარტეს ”ამბროზიანოში”. როგორც აქ აცხადებენ, პროდუქციის ფასები ხარისხთან შესაბამისია. რაც შეეხება მომსახურებას, ”ამბროზიანო თბილისში” შექმნილია ოჯახური გარემო. ”ჩვენთან არ ეწევიან,ამიტომაც შემოსვლისთანავე იგრძნობთ ყავის არომატს, ახლადგამომცხვარი პიცის მადისაღმძვრელ სუნს. სულ ახლახან მოვაწყეთ ღია ტერასაც. გვაქვს ასევე მიტანის სერვისი (ტელ:558 025 520), პარკირება, რაც მთავარია იტალიური live ტელევიზია და რადიო”, - დასძინეს რესტორანში. ცნობისთვის, მაღაზია-რესტორანი ”ამბროზიანო თბილისი” 2015 წლის თებერვალში გაიხსნა. ობიექტი ლუბლიანას ქუჩაზე განთავსდა და აქ ამ ეტაპზე 4 ადამიანია დასაქმებული. სამომავლოდ კი ”ამბროზიანოს” გახსნა თბილისის ცენტრალურ ნაწილშიც იგეგმება. [post_title] => იტალიური მაღაზია-რესტორანი თბილისში, რომელიც მომხმარებელს არაგენმოდიფიცირებულ პროდუქციას სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => italiuri-maghazia-restorani-tbilisshi-romelic-momkhmarebels-aragenmodificirebul-produqcias-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 17:41:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 13:41:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121525 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121537 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-10 16:05:28 [post_date_gmt] => 2017-04-10 12:05:28 [post_content] => 10 აპრილს პსპ-ში ბარათის 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საიუბილეო გათამაშება დაიწყო. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, 10 წელია მომხმარებელი პსპ-ს ბარათზე ღიმილებს აგროვებს, ირჩევს საჩუქრებს მუდმივად განახლებადი კატალოგიდან და წამახალისებელ გათამაშებებში მონაწილეობს. მათივე ცნობით, წელს ბარათმა დამატებით ფასდაკლების ფუნქციაც შეიძინა; ბარათის მფლობელი მომხმარებელი ყველა შენაძენზე დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას იღებს, მიუხედავად ფასდაკლების დღეებისა (სამშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი). როგორც კომპანიაში აცხადებენ, PSP მოხმარებელს გათამაშებაში ჩართვის კვლავაც უპრეცედენტო პირობას სთავაზობს. ყოველ დახარჯულ 10 ლარზე მომხმარებელი გათამაშების ერთ ბილეთს იღებს. თუ რომელ პროდუქტს შეიძენს მომხმარებელი ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება ეს მედიკამენტი, ფრანგული თუ ევროპული ხარისხის კოსმეტიკური საშუალებები, თუ საბავშვო პროდუქტები, რომელზეც პსპ-ში ყოველთვიურად სპეციალური აქციები იმართება. ”საიუბილეო პრიზები მომხმარებლის გამოკითხვის საფუძველზე შევარჩიეთ. ბინა საბურთალოზე და ხელფასი კვლავაც მოხმარებლის ყველაზე სასურველ პრიზად რჩება. საიუბილეო გათამაშებაში სიახლეც გვაქვს. ერთი პრიზი არჩევითი იქნება. გამარჯვებულს საშუალება მიეცემა თავად აირჩიოს მისთვის სასურველი პრიზი: ახალთახალი ავტომობილი ან სწავლა (ერთ სემესტრი) დიდ ბრიტანეთში ან 25000 ლარი. არჩევითი პრიზის შემთხვევაში აუცილებელია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა, რათა მომხმარებელმა თავად აირჩიოს პრიზი,“ - ახადებენ PSP-ში. მათივე ინფორმაციით, PSP-ს საიუბილეო გათამაშება 14 სექტემბერს „რუსთავი 2-ის“ პირდაპირ ეთერში 18სთ-იანი „კურიერის“ დასრულების შემდეგ გაიმართება. [post_title] => ახალთახალი ავტომობილი, სწავლა დიდ ბრიტანეთში ან 25 000 ლარი: თავად შეარჩიეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhaltakhali-avtomobili-swavla-did-britanetshi-an-25-000-lari-tavad-shearchiet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 16:07:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 12:07:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121537 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 802 [max_num_pages] => 268 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8e516b45c866e82509ae27d3e3dccfa2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )