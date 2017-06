„თეგეტა მოტორსმა“ სასწავლო ცენტრი გახსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tegeta-motorsi [1] => savachro-centri [2] => rukhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139258 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tegeta-motorsi [1] => savachro-centri [2] => rukhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139258 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4361 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tegeta-motorsi [1] => savachro-centri [2] => rukhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tegeta-motorsi [1] => savachro-centri [2] => rukhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139258) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11995,4746,4361) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125018 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 16:23:47 [post_date_gmt] => 2017-04-24 12:23:47 [post_content] => ”თეგეტა მოტორსი” წლის ინოვატორ კომპანიად დასახელდა. აღნიშნული ჯილდო მას Global Idea-ს, გაზეთ The FINANCIAL-ის, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ამერიკის სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებულ, 2016 წლის რჩეული ბრენდების დაჯილდოვებაზე გადაეცა. ინოვატორ კომპანიად ”თეგეტა მოტორსი” 200-მდე ექსპერტმა აღიარა. ”ეს ჯილდო მივიღეთ ავტოინდუსტრიის სფეროს განვითარების, მომსახურების უმაღლესი სტანდარტებისა და უნიკალური სერვისების შექმნისათვის, რომელსაც ანალოგი არ აქვს ამიერკავკასიაში. ასევე “თეგეტა მოტორსი“ დასახელდა „წლის საუკეთესო დამსაქმებლად“, რაც მეტად საამაყოა კომპანიისთვის”, - აცხადებენ ”თეგეტა მოტორსში”. მათივე ცნობით, “თეგეტა მოტორსი” მუდმივად განვითარებასა და სრულყოფაზეა ორიენტირებული. [post_title] => „თეგეტა მოტორსი” წლის ინოვატორ კომპანიად დასახელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegeta-motorsi-wlis-inovator-kompaniad-dasakhelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 16:23:47 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 12:23:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125018 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121540 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-10 17:30:27 [post_date_gmt] => 2017-04-10 13:30:27 [post_content] => რეგიონში გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე „თეგეტა მოტორსმა“ გორში კიდევ ერთი სერვის ცენტრი გახსნა, რომელიც მდებარეობს პუშკინის ქ. #2-ში. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, აქ წარმოდგენილია მომსახურების უმაღლესი სტანდარტი, მაღალკვალიფიციური კადრები და კომფორტული გარემო. ”სერვისცენტრში მომხმარებელს შეუძლია, ისარგებლოს შემდეგი სახის სერვისებით: საბურავების მოხსნა-დაყენება და ბალანსირება, ძრავის ზეთის და ფილტრების შეცვლა, გადაცემათა კოლოფის ზეთის შეცვლა, სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა და სხვა. აქვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებული უმაღლესი ხარისხის საბურავები, ზეთები, აკუმულატორები და სხვა სათადარიგო ნაწილები”, - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ცნობით, ახალი სერვის ცენტრის გახსნაზე 165 000 ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა და 15-მდე ადგილობრივი დასაქმდა, ცენტრი განთავსებულია 1600 კვ.მ-ზე. ცნობისთვის, „თეგეტა მოტორსის“ ცენტრებში წარმოდგენილია მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების პროდუქცია, როგორებიცაა: Bridgestone, Michelin, Riken, Falken, Varta, Exide, Shell, Motul, Fuchs-titan, Meguin, Hengst, ZF Parts, Lemforder, Sachs, Philips, Bosch, Febi, Federal Mogul და სხვა. [post_title] => „თეგეტა მოტორსმა“ გორში მეორე ფილიალი გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegeta-motorsma-gorshi-meore-filiali-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 17:40:01 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 13:40:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 118324 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-28 17:56:14 [post_date_gmt] => 2017-03-28 13:56:14 [post_content] => „თეგეტა მოტორსი“ ერთგულ მომხმარებელს საგაზაფხულო აქციას სთავაზობს სახელწოდებით „იზრუნე ავტომობილზე #გაიმარტივემგზავრობა“. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, აქციის ფარგლებში მომხმარებელი შეძლებს, შეიძინოს ზაფხულის საბურავები 59 ლარიდან, ისარგებლოს უფასო მონტაჟი-ბალანსირების სერვისით და დაიბრუნოს 30%-მდე გარანტირებული თანხა ქულების სახით „თეგეტა ქარდზე“. შეთავაზება მოქმედებს როგორც ნაღდი ანგარიშსწორების, ასევე 0%-იანი განვადებით შეძენისას. მათივე ინფორმაციით, აქციის დასრულებამდე დარჩა მხოლოდ 4 დღე. ”იმისათვის რომ არ დავაზიანოთ ზამთრის სეზონისათვის განკუთვნილი საბურავი, აუცილებელია მისი დროული შეცვლა ზაფხულის საბურავით. როდესაც ტემპერატურა +7 გრადუსს აღემატება, რეკომენდირებულია ზაფხულის სეზონისათვის განკუთვნილი საბურავის გამოყენება თქვენი უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. არასეზონური საბურავის გამოყენებისას იგი ვერ უზრუნველყოფს ავტომობილის დროულ დამუხრუჭებას, რაც ზრდის ავტოსაგზაო შემთხვევის რისკს. ასევე მცირდება მისი ექსპლუატაციის ვადა. სწორედ ამიტომ „თეგეტა მოტორსი“ გთავაზობთ საუკეთესო ფასს ზაფხულის საბურავებზე და თქვენი კუთვნილი ზამთრის საბურავების შენახვის სერვისს, რაც გულისხმობს არასეზონური საბურავების შენახვას ყველა სტანდარტის დაცვით მომდევნო სეზონამდე”, - აცხადებენ კომპანიაში. [post_title] => ზაფხულის საბურავები გაიაფდა: „თეგეტა მოტორსში“ ფასი 59 ლარიდან იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zafkhulis-saburavebi-gaiafda-tegeta-motorsshi-fasi-59-laridan-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-29 12:07:28 [post_modified_gmt] => 2017-03-29 08:07:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118324 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125018 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 16:23:47 [post_date_gmt] => 2017-04-24 12:23:47 [post_content] => ”თეგეტა მოტორსი” წლის ინოვატორ კომპანიად დასახელდა. აღნიშნული ჯილდო მას Global Idea-ს, გაზეთ The FINANCIAL-ის, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ამერიკის სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებულ, 2016 წლის რჩეული ბრენდების დაჯილდოვებაზე გადაეცა. ინოვატორ კომპანიად ”თეგეტა მოტორსი” 200-მდე ექსპერტმა აღიარა. ”ეს ჯილდო მივიღეთ ავტოინდუსტრიის სფეროს განვითარების, მომსახურების უმაღლესი სტანდარტებისა და უნიკალური სერვისების შექმნისათვის, რომელსაც ანალოგი არ აქვს ამიერკავკასიაში. ასევე “თეგეტა მოტორსი“ დასახელდა „წლის საუკეთესო დამსაქმებლად“, რაც მეტად საამაყოა კომპანიისთვის”, - აცხადებენ ”თეგეტა მოტორსში”. მათივე ცნობით, “თეგეტა მოტორსი” მუდმივად განვითარებასა და სრულყოფაზეა ორიენტირებული. [post_title] => „თეგეტა მოტორსი” წლის ინოვატორ კომპანიად დასახელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegeta-motorsi-wlis-inovator-kompaniad-dasakhelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 16:23:47 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 12:23:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125018 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 35 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5a6c04d0852ef72421e39a50b4b8e0d7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )