თეგეტა მოტორსში პრემიუმ ხარისხის საბურავებზე ფასდაკლება დაიწყო

„თეგეტა მოტორსმა" ფოთში მსუბუქი ავტომობილების სერვისი გააფართოვა. მომხმარებელს დღეიდან შესაძლებლობა ექნება, „თეგეტა მოტორსის" განახლებული სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლოს. "მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, მომსახურების უმაღლესი სტანდარტი, მაღალკვალიფიციური კადრები და კომფორტული გარემო - ამ ყველაფერს „თეგეტა მოტორსი" ერთ სივრცეში გთავაზობთ", - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ცნობით, სერვისცენტრის განახლების პროექტში 1 200 000 ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდო. ცენტრი მოემსახურება როგორც მსუბუქ, ასევე სატვირთო ავტომობილებსა და სხვა ავტოტექნიკას. სერვისცენტრი აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით. "განახლებულ ფილიალში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, ისარგებლოს შემდეგი სახის სერვისებით: საბურავების სერვისი, თვლების შეყრის გასწორება, ძრავის ზეთის და ფილტრების შეცვლა, ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ზეთის და ფილტრის შეცვლა, ავტომობილის კონდიცირების სისტემის შემოწმება და დატუმბვა, სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა, სამუხრუჭე დისკების შეკეთება, სამუხრუჭე სითხის შეცვლა წნევით, სამუხრუჭე სისტემის რემონტი, ავტომობილის ელექტროსისტემების დიაგნოსტირება, სხვადასხვა სისტემების დაკალიბრება-ინიციალიზაცია უახლესი დიაგნოსტიკური ტექნიკით და ამ სისტემების რემონტი, სავალი ნაწილის შემოწმება-რემონტი, ძრავის კბილანა ღვედის და ჯაჭვის კომპლექტების(ცეფის) შეცვლა და სხვა", - განმარტავენ „თეგეტა მოტორსში“. მათივე ცნობით, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ „თეგეტა მოტორსის“ ფოთის ფილიალში მომხმარებლები ისარგებლებენ ხელსაყრელი ფასებით და „ტაქსფრი” სისტემით. [post_title] => თეგეტა მოტორსმა ფოთში ფილიალი განაახლა - რა სერვისით ისარგებლებენ ავტომფლობელები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegeta-motorsma-fotshi-filiali-ganaakhla-ra-servisit-isargebleben-avtomflobelebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 12:20:56 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 08:20:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157795 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-29 14:07:39 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:07:39 [post_content] => „თეგეტა მოტორსმა“ ბაქოში კიდევ ერთი ფილიალი გახსნა „ბაბექის“ ქუჩაზე. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, აღნიშნული ფილიალი წარმოდგენილია პროდუქციის სრული ასორტიმენტითა და სერვისით, რომელიც ძირითადად მოემსახურება საცალო მომხმარებელს. მათივე ინფორმაციით, „Aztech&Tegeta Motors“ ადგილობრივ მომხმარებელს სრულ ავტო-ტექ მომსახურებას და საავტომობილო პროდუქტების ყველაზე დიდ არჩევანს სთავაზობს როგორც საცალო, ასევე კორპორატიული და საბითუმო მიმართულებით. აქვე წარმოდგენილია: საბურავების, ზეთების, ფილტრების, მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების ნაწილების, ასევე აკუმულატორების, სერვისის დანადგარების, ინსტრუმენტების და საავტომობილო აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი. აღნიშნულ ფილიალში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, ერთ სივრცეში შეიძინოს მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია. შეგახსენებთ, „თეგეტა მოტორსი“ უკვე 22 წელია, ქართულ ბაზარზეა წარმოდგენილი და გამოირჩევა ავტო სერვისის უნიკალური კონცეფციით. „თეგეტა მოტორსი“ გახლავთ Groupauto International-ის ოფიციალური წევრი და იგი წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვანი, 300-მდე ბრენდის უმსხვილეს იმპორტიორს, როგორებიცაა: Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Hengst, ZF Parts, Lemforder, Sachs, Philips, Bosch, Febi, Federal Mogul და სხვა. და სხვა ბრენდების მიერ წარმოებული უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის: საბურავების, ზეთების, აკუმულატორების და ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების მიმართულებით. 