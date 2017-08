თეგეტა მოტორსში TOTAL-ის სამშენებლო-სარემონტო ხელსაწყოები გაიყიდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => remonti [2] => tegeta-motorsi [3] => total ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => remonti [2] => tegeta-motorsi [3] => total ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 402 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => remonti [2] => tegeta-motorsi [3] => total ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => remonti [2] => tegeta-motorsi [3] => total ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157153) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (402,3548,4361,18624) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155384 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 15:39:07 [post_date_gmt] => 2017-08-21 11:39:07 [post_content] => ქობულეთში 200 მლნ ლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის განხორციელება დაიწყო. მაღალი დონის სასტუმრო კომპლექსის საძირკველში კაფსულა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ და აღნიშნული სასტუმროს მშენებელი კომპანია "კრისტალ ბილდინგის" წარმომადგენელმა ვანო ლომიძემ ჩაუშვეს. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, პროექტი 200 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობას ითვალისწინებს, რომელშიც ღია და დახურული ტიპის აუზები, გასართობი ობიექტები, სამორინე, რესტორნები, კაფე-ბარები, საერთაშორისო ბრენდის სავაჭრო ცენტრი განთავსდება. "ეს არის აჭარაში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი, რომლითაც რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკური სარგებელს მიიღებს. აღნიშნული 200 მლნ ლარის ღირებულების ინვესტიცია, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ აჭარაში ეკონომიკური პროცესები ჯანსაღად, სწორი მიმართულებით მიდის. თითოეული ახალი ინვესტიცია, ახალი სამუშაო ადგილის გაჩენას უწყობს ხელს, რაც შემდეგ ციფრებშიც აისახება. მხოლოდ ეს პროექტი 400 ადამიანის დასაქმებას უზრუნველყოფს. ჩვენი ეკონომიკური გუნდი პარალელურად ციხისძირის პოტენციალის ათვისებაზე მუშაობს. მზადდება ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც აქამდე ნაკლებად ათვისებულ ტერიტორიებს, ახალ დატვირთვას შესძენს. აღნიშნული ტერიტორიის პოტენციალის პოპულარიზაცია, სრულიად ახალი საინტერესო შესაძლებლობა და პლატფორმა გახდება ახალი სარეკრეციო ზონების შექმნის და ასევე დამატებითი ინვესტიციების განხორციელების კუთხით,”- განაცხადა რამაზ ბოლქვაძემ. [post_title] => 200 მილიონი 200 ნომრიანი სასტუმროსთვის- ქობულეთში ახალი პროექტი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 200-milioni-200-nomriani-sastumrostvis-qobuletshi-akhali-proeqti-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 15:39:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 11:39:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155384 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155297 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 12:18:49 [post_date_gmt] => 2017-08-21 08:18:49 [post_content] => „თეგეტა მოტორსმა“ ფოთში მსუბუქი ავტომობილების სერვისი გააფართოვა. მომხმარებელს დღეიდან შესაძლებლობა ექნება, „თეგეტა მოტორსის“ განახლებული სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლოს. ”მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, მომსახურების უმაღლესი სტანდარტი, მაღალკვალიფიციური კადრები და კომფორტული გარემო - ამ ყველაფერს „თეგეტა მოტორსი“ ერთ სივრცეში გთავაზობთ”, - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ცნობით, სერვისცენტრის განახლების პროექტში 1 200 000 ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდო. ცენტრი მოემსახურება როგორც მსუბუქ, ასევე სატვირთო ავტომობილებსა და სხვა ავტოტექნიკას. სერვისცენტრი აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით. "განახლებულ ფილიალში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, ისარგებლოს შემდეგი სახის სერვისებით: საბურავების სერვისი, თვლების შეყრის გასწორება, ძრავის ზეთის და ფილტრების შეცვლა, ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ზეთის და ფილტრის შეცვლა, ავტომობილის კონდიცირების სისტემის შემოწმება და დატუმბვა, სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა, სამუხრუჭე დისკების შეკეთება, სამუხრუჭე სითხის შეცვლა წნევით, სამუხრუჭე სისტემის რემონტი, ავტომობილის ელექტროსისტემების დიაგნოსტირება, სხვადასხვა სისტემების დაკალიბრება-ინიციალიზაცია უახლესი დიაგნოსტიკური ტექნიკით და ამ სისტემების რემონტი, სავალი ნაწილის შემოწმება-რემონტი, ძრავის კბილანა ღვედის და ჯაჭვის კომპლექტების(ცეფის) შეცვლა და სხვა", - განმარტავენ „თეგეტა მოტორსში“. მათივე ცნობით, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ „თეგეტა მოტორსის“ ფოთის ფილიალში მომხმარებლები ისარგებლებენ ხელსაყრელი ფასებით და „ტაქსფრი” სისტემით. [post_title] => თეგეტა მოტორსმა ფოთში ფილიალი განაახლა - რა სერვისით ისარგებლებენ ავტომფლობელები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegeta-motorsma-fotshi-filiali-ganaakhla-ra-servisit-isargebleben-avtomflobelebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 12:20:56 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 08:20:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 150183 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-31 17:22:15 [post_date_gmt] => 2017-07-31 13:22:15 [post_content] => დეველოპერული კომპანია New Group დიღმის მასივში მე-6 კვარტალში („წითელქუდას“ მიმდებარე ტერიტორიაზე) აშენებს 13 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს, შიდა პარკინგითა და კომერციული ფართებით. მშენებლობა უკვე დაწყებულია და დასრულდება 2018 წლის აგვისტოში. როგორც ”ფორტუნას” New Group-იდან აცნობეს, საცხოვრებელი ბინების მინიმალური ფართი 29 კვ.მ- დან იწყება. ბინები ბარდება თეთრი კარკასის მდგომარეობით, კვ.მეტრის ფასი 1499 ლარია. მათივე ინფორმაციით, New Group დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს შიდა განვადებას. ”ასევე მყიდველი იპოთეკის შემთხვევაში ისარგებლებს ხელსაყრელი პირობებით, ჩვენ პარტნიორ ბანკებთან - VTB (ვი თი ბი); Halyk Bank Georgia (ხალიკ ბანკი) ; საქართველოს ბანკი”, - აცხადებენ დეველოპერულ კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, New Group -ის მიზანია თანამედროვე, ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით ააშენოს დახვეწილი დიზაინის საცხოვრებელი სახლები. ”მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალთა გუნდი მაქსიმალურად ორიენტირებულია, მომხმარებლის სურვილსა და საჭიროებაზე. ჩვენი ამოსავალი წერტილი და მთავარი მიზანი ეკოლოგიური და ეკონომიური ბინების მშენებლობაა, რასაც ჩვენ უზრუნველვყოფთ ენერგოდამზოგავი და თბოეფექტური მასალების გამოყენებით. New Group იყენებს უმაღლესი ხარისხსი მასალებს. ჩვენს საცხოვრებელ კორპუსს მოემსახურება უმაღლესი ხარისხის, თანამედროვე ლიფტი, რომელშიც დამონტაჟებულია უსაფრთხოების კამერები. ასევე ჩვენს ბინადრებს დახვდებათ REHAU-ს ფირმის მეტალოპლასტმასის კარფანჯრები, გერმანული წარმოების საკეტი, პეტლები, გაღება-გადმოკიდების მექანიზმები”, - განუმარტეს ”ფორტუნას” კომპანიაში. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, New Group-ში ამბობენ, რომ აპირებენ დედაქალაქს გასცდნენ და საქართველოს სხვა ქალაქებშიც აწარმოონ მშენებლობა. ცნობისთვის, კომპანია New Group-ის გუნდი უძრავი ქონების ბაზარზე რამდენიმე წელია საქმიანობს. კომპანიის აშენებულია შემდეგი პროექტები: საცხოვრებელი სახლი ნუცუბიძის #129-ში; საცხოვრებელი სახლი მარშალ გელოვანის ქუჩაზე; სავაჭრო ცენტრი - ცაბაძის #8-ში [post_title] => New Group დიღმის მასივში 13 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => new-group-dighmis-masivshi-13-sartulian-sackhovrebel-korpuss-ashenebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 17:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 13:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150183 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155384 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 15:39:07 [post_date_gmt] => 2017-08-21 11:39:07 [post_content] => ქობულეთში 200 მლნ ლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის განხორციელება დაიწყო. მაღალი დონის სასტუმრო კომპლექსის საძირკველში კაფსულა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ და აღნიშნული სასტუმროს მშენებელი კომპანია "კრისტალ ბილდინგის" წარმომადგენელმა ვანო ლომიძემ ჩაუშვეს. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, პროექტი 200 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობას ითვალისწინებს, რომელშიც ღია და დახურული ტიპის აუზები, გასართობი ობიექტები, სამორინე, რესტორნები, კაფე-ბარები, საერთაშორისო ბრენდის სავაჭრო ცენტრი განთავსდება. "ეს არის აჭარაში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი, რომლითაც რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკური სარგებელს მიიღებს. აღნიშნული 200 მლნ ლარის ღირებულების ინვესტიცია, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ აჭარაში ეკონომიკური პროცესები ჯანსაღად, სწორი მიმართულებით მიდის. თითოეული ახალი ინვესტიცია, ახალი სამუშაო ადგილის გაჩენას უწყობს ხელს, რაც შემდეგ ციფრებშიც აისახება. მხოლოდ ეს პროექტი 400 ადამიანის დასაქმებას უზრუნველყოფს. ჩვენი ეკონომიკური გუნდი პარალელურად ციხისძირის პოტენციალის ათვისებაზე მუშაობს. მზადდება ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც აქამდე ნაკლებად ათვისებულ ტერიტორიებს, ახალ დატვირთვას შესძენს. აღნიშნული ტერიტორიის პოტენციალის პოპულარიზაცია, სრულიად ახალი საინტერესო შესაძლებლობა და პლატფორმა გახდება ახალი სარეკრეციო ზონების შექმნის და ასევე დამატებითი ინვესტიციების განხორციელების კუთხით,”- განაცხადა რამაზ ბოლქვაძემ. [post_title] => 200 მილიონი 200 ნომრიანი სასტუმროსთვის- ქობულეთში ახალი პროექტი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 200-milioni-200-nomriani-sastumrostvis-qobuletshi-akhali-proeqti-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 15:39:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 11:39:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155384 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 136 [max_num_pages] => 46 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8d7b4c05aa753a9cc836972a077de981 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )