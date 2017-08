ტეხასში ხელოვნური რეზერვუარი და ტბა ნაპირებიდან გადმოდის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hiustoni [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => stiqia-tekhasshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158006 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hiustoni [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => stiqia-tekhasshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158006 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5749 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hiustoni [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => stiqia-tekhasshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hiustoni [1] => tekhasi [2] => qarishkhali-harvi [3] => stiqia-tekhasshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158006) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5749,18705,18706,7702) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157240 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-26 13:57:50 [post_date_gmt] => 2017-08-26 09:57:50 [post_content] => ტეხასის შტატის ცენტრალურ ნაწილს ქარიშხალი „ჰარვი“ დაატყდა თავს. როგორც დასავლური მედია იუწყება, ბოლო 12 წლის განმავლობაში ტეხასში მსგავსი მასშტაბის ქარიშხალი არ მომხდარა. სინოპტიკოსები ადგილობრივი დროით 23:00 საათზე ძლიერ სტიქიას ელოდებიან. გარდა ამისა, წყალდიდობის საშიშროება არსებობს რამდენიმე ქალაქში. შტატის გუბერნატორ გრეგ ებოტის გადაწყვეტილებით მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ქალაქ როქსპოტიდან 10 000 ადამიანი უკვე ევაკუირებულია. შტატის ცენტრალურ ნაწილში მაგისტრალები გადაიკეტა, შეჩერებულია სატრანსპორტო მოძრაობა. ქარიშხალი და წყალდიდობა ტეხასში - მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია

ბიონსეს „ჰიუსტონ როკეტსის" თანამფლობელობა უნდა. ტეხასურ კლუბს პოპულარობა მოემატება. მომღერალი, რომელიც „ფორბსის" ვერსიით ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვარსკვლავების რეიტინგში მეორე ადგილზეა, NBA-ს კლუბის „ჰიუსტონის" აქციების შეძენის ინტერესს გამოხატავს. გარიგების თანხა და აქციების რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება ბიონსემ შეიძინოს, უცნობია, - გადმოსცემს Bloomberg. ივლისში ცნობილი გახდა, რომ „ჰიუსტონის" მფლობელი ლესლი ალეკსანდრი გუნდს ყიდის. მან „როკეტსი" 1993 წელს 85 მილიონ დოლარად იყიდა, რის შემდეგაც გუნდი ორჯერ გახდა NBA-ის გმარჯვებული. ბიონსე დიდ კალათბურთში მიდის: მომღერალს ჰიუსტონი მოუნდა

პოლიციამ მანქანაში ორი მცირეწლოვანი ბავშვი გარდაცვლილი იპოვა. ავტომობილში 35 გრადუსამდე ტემპერატურა დაფიქსირდა, სავარაუდოდ ბავშვები სიცხისგან და უჰაერობისგან გარდაიცვალნენ. შემთხვევა ტეხასში მოხდა. გარდაცვლილია 16 თვის ბიჭი და ორი წლის გოგონა. პოლიცია ამბობს, რომ საქმე მკვლელობასთან აქვთ. პოლიციას გარდაცვლილი ბავშების დედამ განუცხადა, რომ უცებ მისი შვილები "აორთქლდნენ", შემდეგ კი ისინი ჩაკეტილ მანქანაში იპოვა. მათმა დედამ მანქანის ფანჯრები ჩაამსხვრია, თუმცა ბავშვები უკვე უგუნო მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. დამატებითი ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით არ ვრცელდება. პოლიცია ამბობს, რომ ეს ძალიან სპეციფიკური შემთხვევაა. თამთა უთურგაშვილი

მანქანაში ორი მცირეწლოვანი ბავშვი გარდაცვლილი იპოვეს ქარიშხალი და წყალდიდობა ტეხასში - მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია

ტეხასის შტატის ცენტრალურ ნაწილს ქარიშხალი „ჰარვი" დაატყდა თავს. როგორც დასავლური მედია იუწყება, ბოლო 12 წლის განმავლობაში ტეხასში მსგავსი მასშტაბის ქარიშხალი არ მომხდარა. სინოპტიკოსები ადგილობრივი დროით 23:00 საათზე ძლიერ სტიქიას ელოდებიან. გარდა ამისა, წყალდიდობის საშიშროება არსებობს რამდენიმე ქალაქში. შტატის გუბერნატორ გრეგ ებოტის გადაწყვეტილებით მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ქალაქ როქსპოტიდან 10 000 ადამიანი უკვე ევაკუირებულია. შტატის ცენტრალურ ნაწილში მაგისტრალები გადაიკეტა, შეჩერებულია სატრანსპორტო მოძრაობა.