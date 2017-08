თბილისში შესაძლოა დენი გაძვირდეს: თელასი სემეკს ტარიფის გადახედვას სთხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eleqtroenergiis-tarifi [1] => telasi [2] => semeki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154303 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eleqtroenergiis-tarifi [1] => telasi [2] => semeki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154303 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 424 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eleqtroenergiis-tarifi [1] => telasi [2] => semeki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eleqtroenergiis-tarifi [1] => telasi [2] => semeki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154303) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (424,2024,904) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149727 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-28 10:42:29 [post_date_gmt] => 2017-07-28 06:42:29 [post_content] => დენის დავალიანების გადაუხდელობის გამო, მომხმარებელს საღამოს საათებში და შაბათ-კვირას, უქმე დღეებში და ასევე უქმე დღეების წინა დღეებში მომხმარებელს ელექტროენერგიას, გაზს და წყალს ვეღარ გაუთიშავენ. ამის შესახებ დადგენილება ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ უკვე გამოსცა. აღსანიშნავია, რომ დადგენილება ელექტროენერგიაზე, წყალსა და ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე ცალკ-ცალკეა გამოცემული და ყველა მათგანში აღნიშნულია, რომ „დავალიანების გადაუხდელობის გამო მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიით მომარაგების შეწყვეტა არ შეიძლება საღამოს საათებში, შაბათს და კვირას, ასევე საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში და უქმე დღეების წინა დღეს“. დავალიანების გამო, დენს, გაზს და წყალს საღამოს საათებში, შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში ვეღარ გათიშავენ გაძვირებული გაზის ტარიფები გადაიხედება

გაზის ტარიფები აუცილებლად გადაიხედება, თუმცა ეს იქნება ზრდისკენ, თუ კლებისკენ, ამის თქმა ახლა შეუძლებელია, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა გაზის ტარიფის კვლავ შესაძლო ცვლილების საკითხზე დასმულ კითხვაზე განაცხადა. მინისტრის განმარტებით, გაზის ტარიფის ცვლა დამოკიდებული იქნება სხვადასხვა ფაქტორებზე და ასევე ტარიფის დათვლის მეთოდოლოგიაზე. ენერგეტიკის მინისტრმა ტარიფის ცვლის მიზეზები განმარტა. "სატარიფო ცვლილება განაპირობა ძირითადად იმ ინვესტიციებმა, რომელიც განხორციელდა 2007 წლიდან დღემდე. იმიტომ, რომ 2007 წლიდან გაზის ტარიფი ფაქტიურად არ გადახედილა, შესაბამისად, უკვე გაორმაგებულია აბონენტთა რაოდენობა, უამრავი ინვესტიცია ჩაიდო სექტორში, შეიცვალა გარემო და შეიცვალა ლარის კურსიც. ამ ყველაფერმა მოახდინა ზეგავლენა და ტარიფმაც განიცადა ცვლილება", - განაცხადა ილია ელოშვილმა. შეგახსენებთ, „სემეკის" გადაწყვეტილება ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით, გუშინ ამოქმედდა. ბუნებრივ აირზე სამომხმარებლო ტარიფი, საშუალოდ, ნახევარი თეთრით გაიზარდა. გადაწყვეტილება „სემეკმა" „ყაზტრანსგაზის", „სოკარ გაზ ჯორჯიასა" და „საქორ-გაზის" მოთხოვნის საპასუხოდ მიიღო. რეგიონებში 41 სხვადასხვა ტარიფი მოქმედებს და სხვადასხვა რაიონში ბუნებრივ აირზეც ფასი განსხვავებული იქნება. „ყაზტრანსგაზ თბილისის" შემთხვევაში, ტარიფი შეადგენს 46.153 თეთრს კუბურ მეტრზე. „საქორ-გაზის" შემთხვევაში, ეს არის 57.11 თეთრი, ხოლო, „სოკარ გაზ ჯორჯიას" შემთხვევაში 56.940 თეთრი იქნება. ახალი ტარიფები დღეიდან 2018 წლის ბოლომდე იმოქმედებს. გაზის ახალი ტარიფი კვირის დასაწყისში გახდება ცნობილი

გაზის ახალი ტარიფი 17 -18 ივლისს გახდება ცნობილი. სემეკში დღეს საჯარო სხდომაზე „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისათვის" ბუნებრივი გაზის ტარიფის დადგენის თაობაზე იმსჯელებენ. 18 ივლისს კი კომისია განიხილავს „ყაზტრანსგაზ თბილისისთვის", „სოკარ ჯორჯია გაზისა" და „საქორგგაზისთვის" ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის თაობაზე სემეკის ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილ პროექტებს. როგორც სემეკ-ში განმარტავენ, კომისიის მიერ ტარიფებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება საჯარო სხდომებზე, რომლებზეც დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. დავალიანების გამო, დენს, გაზს და წყალს საღამოს საათებში, შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში ვეღარ გათიშავენ

დენის დავალიანების გადაუხდელობის გამო, მომხმარებელს საღამოს საათებში და შაბათ-კვირას, უქმე დღეებში და ასევე უქმე დღეების წინა დღეებში მომხმარებელს ელექტროენერგიას, გაზს და წყალს ვეღარ გაუთიშავენ. ამის შესახებ დადგენილება ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ უკვე გამოსცა. აღსანიშნავია, რომ დადგენილება ელექტროენერგიაზე, წყალსა და ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე ცალკ-ცალკეა გამოცემული და ყველა მათგანში აღნიშნულია, რომ „დავალიანების გადაუხდელობის გამო მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიით მომარაგების შეწყვეტა არ შეიძლება საღამოს საათებში, შაბათს და კვირას, ასევე საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში და უქმე დღეების წინა დღეს".