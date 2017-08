თელავში ახალი გზა იგება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebis-reabilitacia [1] => telavi [2] => sportuli-kompleqsi [3] => gzebi-regionebshi [4] => gzebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154464 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebis-reabilitacia [1] => telavi [2] => sportuli-kompleqsi [3] => gzebi-regionebshi [4] => gzebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154464 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1479 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gzebis-reabilitacia [1] => telavi [2] => sportuli-kompleqsi [3] => gzebi-regionebshi [4] => gzebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gzebis-reabilitacia [1] => telavi [2] => sportuli-kompleqsi [3] => gzebi-regionebshi [4] => gzebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154464) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13057,13136,1479,12966,5182) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151656 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 12:02:02 [post_date_gmt] => 2017-08-07 08:02:02 [post_content] => თელავში, ინოვაციების ცენტრი მოეწყობა – ამის შესახებ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინსიტროს სსიპ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და თვითმმართველ ქალაქ თელავის მერიას შორის გაფორმდა . მემორანდუმის თანახმად , ინოვაციების ცენტრი თელავში, რუსთაველის №11 მდებარე შენობაში მოეწყობა . ასევე, რეგიონში, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში სტარტაპების გენერირების და სააგენტოს მიერ დაგეგმილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა იგეგმება . ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი ქალაქ თელავის მერმა პლატონ კალმახელიძემ და სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ზვიადაძემ მოაწერეს. ღონისძიება კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გაიმართა და მას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი , გუბერნატორის ადმინისტრაციის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბენო გეგეჭკორი და კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ შაოშვილი ესწრებოდნენ . [post_title] => თელავში რეგიონალური ინოვაციების ჰაბი გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => telavshi-regionaluri-inovaciebis-habi-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 12:02:02 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 08:02:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151656 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149925 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-28 17:05:00 [post_date_gmt] => 2017-07-28 13:05:00 [post_content] => ქობულეთში ცეცხლაური-ჯიხანჯურის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზის მონაკვეთი მოასფალტდა. ასფალტის საფარი 3 კილომეტრამდე მონაკვეთზე დაიგო, გარდა ამისა, ცეცხლაური-ჯიხანჯურის მიმართულებით ამ ეტაპზე მოწყობილია 1444 გრძ.მ. ბეტონის არხი, ასევე 52 გრ.მეტრის საყრდენი კედლები. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შ.პ.ს. “სამკუთხედი” ასრულებს და მისი სახელშეკრულებო ღირებულება 1 098 878 ლარს შეადგენს. აჭარის არ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის 2017 წლის ბიუჯეტით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჯამში 35, 254 კმ ასფალტობეტონის საფარი, ასევე 21,000 კმ. ბეტონის საფარის მოწყობაა გათვალისწინებული. გარდა ამისა, დაგეგმილია 5 ახალი ხიდის მშენებლობა და 2 არსებული ხიდის რეაბილიტაცია, 44 ერთეული ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-მოწყობა. სულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურურული პროექტებისათვის 13 335 901 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. https://www.youtube.com/watch?v=0BBTR2izeJ8&feature=youtu.be [post_title] => ქობულეთში ცეცხლაური-ჯიხანჯურის დამაკავშირებელ გზაზე ასფალტი დაიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-ceckhlauri-jikhanjuris-damakavshirebel-gzaze-asfalti-daigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 17:05:00 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 13:05:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149477 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 12:44:54 [post_date_gmt] => 2017-07-27 08:44:54 [post_content] => თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსთან გივი კუბლაშვილთან და სამგორის გამგებელთან გიორგი ბაგრატიონთან ერთად, აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. გზის კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოებს თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური ახორციელებს. სამუშაოების ფარგლებში, ახალი ბაზალტის ბორდიურებით მოეწყობა ტროტუარები, მოხდება ძველი ასფალტის დემონტაჟი და დაიგება ახალი, ორფენიანი საფარი. რეაბილიტაციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4.5 მლნ ლარი დაიხარჯება. სამშენებლო სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია შპს “ენკო” შეასრულებს. ,,ეს გზა ძალიან დაზიანებული იყო და კეთდება კაპიტალურად. იგება ასფალტის ორი ფენა. სამუშაოები ძირითადად ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს, რათა დღისით ხელი არ შევუშალოთ საგზაო მოძრაობას. ზაფხულის პერიოდს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ გზის აღსადგენად”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. კახეთთან დამაკავშირებელი გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია 12 ივლისს დაიწყო და მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. [post_title] => რა სამუშაოები მიმდინარეობს აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინამდე? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-samushaoebi-mimdinareobs-aeroportis-khididan-lochinamde [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 12:45:52 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 08:45:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149477 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151656 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 12:02:02 [post_date_gmt] => 2017-08-07 08:02:02 [post_content] => თელავში, ინოვაციების ცენტრი მოეწყობა – ამის შესახებ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინსიტროს სსიპ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და თვითმმართველ ქალაქ თელავის მერიას შორის გაფორმდა . მემორანდუმის თანახმად , ინოვაციების ცენტრი თელავში, რუსთაველის №11 მდებარე შენობაში მოეწყობა . ასევე, რეგიონში, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში სტარტაპების გენერირების და სააგენტოს მიერ დაგეგმილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა იგეგმება . ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი ქალაქ თელავის მერმა პლატონ კალმახელიძემ და სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ზვიადაძემ მოაწერეს. ღონისძიება კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გაიმართა და მას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი , გუბერნატორის ადმინისტრაციის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბენო გეგეჭკორი და კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ შაოშვილი ესწრებოდნენ . [post_title] => თელავში რეგიონალური ინოვაციების ჰაბი გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => telavshi-regionaluri-inovaciebis-habi-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 12:02:02 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 08:02:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151656 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 55 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ae0e50f88b3f6cab14d2a265ba07eb42 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )