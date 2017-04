ტელეწამყვანმა ქმრის გარდაცვალების შესახებ პირდაპირ ეთერში შეიტყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121498 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121498 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => akhali-ambebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => akhali-ambebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121498) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,1387) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121464 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-10 14:06:28 [post_date_gmt] => 2017-04-10 10:06:28 [post_content] => საქართველოში მცხოვრები 600 000-მდე ადამიანი, ძირითადად, სოციალურად დაუცველები და მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც გულსისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ენდოკრინოლოგიური დაავადებები და ბრონქეალური ასთმა აწუხებთ, 30-მდე დასახელების მედიკამენტს უფასოდ მიიღებენ, - ამის შესახებ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ საყოველთაო ჯანდაცვის ახალი პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საუბარია იმ მედიკამენტებზე, რომელიც ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს ხანგრძლივად, ან ცხოვრების ბოლომდე ესაჭიროებათ. შეხვედრაზე მინისტრმა ფარმ-ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ის ძირითადი მოთხოვნები გაა ცნო, რაც მედიკამენტის შესყიდვისას იქნება გათვალისწინებული. მთავარი აქცენტი, კი ხარისხზე კეთდება. „სახელმწიფო აწესებს ხარისხის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მაღალ სტანდარტს - რაც არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული ხარისხის კონტროლის სერტიფიკატი“, – განაცხადა მან. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტის მე-2 ტიპი და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, ბრონქიალური ასთმა და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები - ეს იმ დაავადებათა ჩამონათვალია, რომელიც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება. ახალი პროგრამა ზაფხულში ამოქმედდება და მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიას 30-მდე დასახელების მედიკამეტით უზრუნველყოფს. თუ პენსიონერი თვეში 20-30 ლარის მედიკამენტების შესყიდვას საჭიროებდა, ახალი პროგრამის დანერგვის შემდეგ, მათ ეს სიმბოლური თანაგადახდით მაქსიმუმ, თვეში 1 ლარი დაუჯდებათ. გადაადგილებას ეკისრება. კვლების სამუშაოებს საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული გერმანული კომპანია A+S Consult GmbH ასრულებს. საცობები ბათუმსაც აწუხებს „ფორტუნა“ კომპანიის წარმომადგენელს ლაშა ნაკაშიძეს ესაუბრა, რომელმაც განაცხადა, რომ ბათუმის კომპაქტურობიდან გამომდინარე, ფეხით გადაადგილება პრიორიტეტული უნდა იყოს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კი ეკოლოგიური და მოსახერხებელი უნდა გახდეს. მისი თქმით, ჯგუფის ამოცანა, ქალაქის ცენტრის ტრანსპორტისგან განტვირთვის გეგმის შემუშავებაა. ამისთვის, სტრატეგიაში გარკვეული სტიმულიც ჩაიდება და შეზღუდვებიც. „ჩვენ ვურჩევთ ქალაქის თვითმმართველობას, რა გააკეთოს. ამ ეტაპზე ქალაქის განტვირთვისთვის მოიაზრება პარკირების ფასის გაძვირება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილებში, ასევე, მრავალსართულიანი პარკინგის მშენებლობა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილებში“, – განაცხადა ლაშა ნაკაშიძემ. მისი თქმით, საცობების პრობლემა ბათუმში საკმაოდ მწვავედ დგას, არა მხოლოდ პიკის საათებში, არამედ მთელი დღის განმავლობაში. საცობებს ძირითადად მოუწესრიგებელი მოძრაობა ქმნის, რადგან მანქანების რაოდენობა ქალაქში არ არის იმდენად დიდი, რომ ქუჩები ასე გადატვირთოს. „ტურისტული სეზონის დროს საცობების პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება. თუმცა ეს საკითხი ხშირ შემთხვევაში, მარტივად წყდება ხოლმე. მაგალითად, ერთ–ერთ ქუჩაზე, სადაც საცობები იყო, 45 გრადუსიანი პარკინგის ტიპი შეიცვალა პარალელურად და ქუჩა განიტვირთვა. გამტარუნარიანობა ძალიან მარტივი მეთოდით გაიზარდა, ყოველგვარი ფინანსების გარეშე. ეს იმის ბრალია, რომ საგზაო მოძრაობის ერთიანი სტრატეგია არ არსებობს“, – განაცხადა ლაშა ნაკაშიძემ. გარდა ამისა, ლაშა ნაკაშიძის თქმით, არის აღსრულების პრობლემა. როგორც ჯგუფის ერთ–ერთი თანაავტორი ამბობს, პრობლემას ქმნის ისიც, რომ არასწორი პარკირებისთვის, თითქმის არასდროს გადაჰყავთ მანქანა საჯარიმო სადგომზე. ბათუმში სამარშუტო ტაქსები აღარ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ბათუმში არც ისე მოწესრიგებულია. ზღვისპირა ქალაქში ამჟამად, კერძო სამარშუტო ტაქსები და ავტობუსები გადაადგილდება. ჯგუფის შეთავაზებაა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში სამარშუტო ტაქსები ნელ–ნელა გაიყვანონ ბაზრიდან და ქალაქის ძირითადად ნაწილს მთლიანად, მუნიციპალური ავტობუსები მოემსახუროს. ნაკაშიძის თქმით, ავტობუსები უფრო კომფორტული და საიმედო უნდა იყოს, რომელიც მათ მიერ შემუშავებული მარშრუტებით იმოძრავებენ. გეგმის ნაწილი თვითმმართველობას ჯგუფმა უკვე წარუდგინა, თუმცა უკურეაქცია, მხოლოდ სრული ანგარიშის გადაგზავნის შემდეგ იქნება ცნობილი. „გეგმის მიხედვით უნდა შეიცვალოს ავტობუსებიც და მარშრუტებიც, იმისთვის რომ გადაადგილება უფრო ეფექტური იყოს. ჩვენ ვთავაზობთ ასევე, ქალაქის რამდენიმე ადგილში მგზავრთა გადასასხდომი ტერმინალები მოეწყოს, სადაც რამდენიმე მარშრუტი მოიყრის თავს და განაწილდება სხვადასხვა მიმართულებით. ადამიანებს ეცოდინებათ, საიდან სად შეეძლებათ გადაჯდომა და სასურველ ადგილზე მისვლა კომფორტულად“, – განაცხადა ნაკაშიძემ. კვლევის სადემონსტრაციო ნაწილი: ქალაქ ბათუმის კვლევა მაისის თვეში დასრულდება. პარალელურად, დაწყებულია ეროვნულ დონეზე ურბანული სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც მზად აგვისტოს ბოლოს იქნება. გეგმის მიზანია, სხვადასხვა ქალაქებისთვის, სახელმწიფო დონეზე განისაზღვროს სარეკომენდაციო ხასიათის პრინციპები: როგორ უნდა დაგეგმონ, მართონ, დააფინანსონ, ურბანული ტრანსპორტი. ასევე, რა სახის ტრანსპორტი უნდა წაახალისოს ხელისუფლებამ. ლაშა ნაკაშიძის თქმით, დღეს, არც ერთი სამინისტრო არ არის პასუხისმგებელი საქალაქო ტრანსპორტზე. თვითმმართველობას სრული და ექსკლუზიური უფლება აქვს ამ საკითხის მოგვარების, მაგრამ არანაირი დამატებითი მექანიზმი არ გააჩნია ამ ფუნქციის ეფექტურად აღსრულებისთვის. საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის პოლიტიკაზე რეკომენდაციების და სტრატეგიის შემუშავების გარდა, ჯგუფი საპილოტე, სადემონსტრაციო მოდელებსაც განახორციელებს. ასეთი ერთი პროექტი უკვე შემუშავებულია ბათუმისთვის: „ჭავჭავაძე–აბუსერიძის და გორგილაძე–ბარათაშვილის ქუჩის გასწვრივ პარკირება გაუქმდება და პარკირების ადგილას BUS LANE–ები მოეწყობა. ანუ პარკირების ადგილი მთლიანად დაეთმობა ავტობუსებს, რათა დღის ნებისმიერ მონაკვეთში თავისუფლად გადაადგილდეს. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ორი გადასაჯდომი ტერმინალით იქნება დაკავშირებული. ტერმინალებიდან გადანაწილდება საგარეო მარშრუტებიც და ქალაქის პერიფერიებში მიმავალი ხალხიც. ეს ქალაქის ცენტრში დუბლირებას გამორიცხავს“, – განაცხადა ლაშა ნაკაშიძემ. მითი, რომ ბათუმი ველოსიპედების ქალაქია დაიმსხვრა. გარდა ამისა, იგეგმება ველოტრასებიც განვითარება. ბათუმში ველოსიპედის პარკისა და ველოტრასების განვითარებაზე დახარჯულმა თანხამ 2010–დან 2012 წლამდე ხუთ მილიონ ნახევარ ლარს გადააჭარბა, მაგრამ მოსახლეობა გადაადგილებისთვის ველოსიპედებს მაინც არ იყენებს. გერმანული კომპანია A+S Consult GmbH–ის კვლევის ფარგლებში გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ველოსიპედს, როგორც სატრანსპორტო საშუალებას მხოლოდ 0.28% იყენებს. როგორც ლაშა ნაკაშიძემ „ფორტუნასთან“ განაცხადა, ამის მიზეზი არაინტეგრირებული და ფრაგმენტული ველოინფრასტრუქტურაა. მისი თქმით, ველოსიპედებს ბათუმში, ძირითადად გართობისთვის იყენებენ, მხოლოდ კონკრეტულ მონაკვეთებზე. „არ არსებობს საგზაო ნიშნები ველოსიპედებისთვის, ველობილიკები წყდება კონკრეტულ ადგილებზე, გზაჯვარედინებზე, არ მოიცავს მთლიან ქალაქს, გარდა ამისა, არსებული ველობილიკებიც მოუწესრიგებელია. არ არსებობს ველობილიკების რუქა, რომ იცოდე სადამდე მიხვალ ველოსიპედით“, – განაცხადა ლაშა ნაკაშიძემ „ფორტუნასთან“. ნაკაშიძის განცხადებით, სტუდენტების უმეტესობა – 2235 სტუდენტი, სოციალურ მეცნიერებებს, ბიზნესსა და სამართალს ირჩევს. უცხოელ სტუდენტებს შორის ასევე, საქართველოში პოპულარულია მეცნიერება და საინჟინრო მიმართულებები. [post_title] => რას პროფესიებს ეუფლებიან უცხოელი სტუდენტები საქართველოში? 