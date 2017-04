თემქაზე ფანჯრიდან გადავარდნილი მოზარდი თოკებზე დაეცა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => temqa [1] => mozardi [2] => mozardi-fanjridan-gadavarda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124689 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => temqa [1] => mozardi [2] => mozardi-fanjridan-gadavarda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124689 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6442 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => temqa [1] => mozardi [2] => mozardi-fanjridan-gadavarda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => temqa [1] => mozardi [2] => mozardi-fanjridan-gadavarda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124689) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9999,15030,6442) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 85678 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-11-02 18:35:36 [post_date_gmt] => 2016-11-02 14:35:36 [post_content] => სკოლის მოსწავლეებში თამბაქოსა და ალკოჰოლის, ასევე ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების მაჩვენებელი საქართველოში საგანგაშოა. ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევის მიხედვით:

ქართველ მოსწავლეებში სიცოცხლის განმავლობაში თამბაქოს მოხმარების გავრცელება 43%-ია.

საქართველოში მოსწავლეთა 22%-მა თრობა 13 წლის, ან უმცროს ასაკში გამოსცადა.

მოსწავლეების 11%-ს ერთხელ მაინც აქვს გასინჯული მარიხუანა ან ჰაშიში.

მოსწავლეთა 14%-მა აღნიშნა, რომ უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში ფულზე უთამაშია.

როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის, არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსმა ლელა სტურუამ რადიო „ფორტუნასთან“ განაცხადა, საერთაშორისო კვლევის შედეგად მიღებული მაჩვენებლები განგაშის საფუძველი ნამდვილად არის. კვლევაში საუბარია იმ ფაქტორზეც, რომ სკოლის მოსწავლეებისთვის თამბაქოს ან ალკოჰოლური ნაწარმის წვდომა, მათ შორის შეძენა, მარტივია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ თვალსაზრისით არსებობს გარკეული რეგულაციები, ლელა სტურუას თქმით, პრაქტიკაში ეს რეგულაციები ნაკლებად სრულდება და ამას კვლევის შედეგებიც მოწმობს. რაც შეეხება საკითხს, როგორ ავიცილოთ სკოლის მოსწავლეებში მავნე ჩვევების მსგავსი საგანგაშო მაჩვენებელი მომავალში, ლელა სტურუას თქმით, უმნიშვნელოვანესია პრევენცია. ერთ–ერთი მთავარი რეკომენდაციაა, საჯარო სკოლებში, სასწავლო პროცესში დაინერგოს რაიმე საგანი, რომელიც ბავშვებს ასწავლის და ჩამოუყალიბებს გარკვეულ ჩვევებსა და დამოკიდებულებას, რატომ არის მავნე თამბაქოს, ალკოჰოლის, ნარკოტიკის მოხმარება ან ფულზე აზარტული თამაში. მსგავსი საგნის დასანერგად კი აუცილებელია რამდენიმე უწყების, მათ შორის განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების აქტიური ჩართულობა. როგორც ლელა სტურუამ აღნიშნა, ამ კუთხით მუშაობა დაწყებულია, თუმცა რაიმე კონკრეტულ ფორმატზე საუბარია ჯერ ნაადრევია. ლელა სტურუას თქმით, საწყის ეტაპზე შესაძლებელია, საჯარო სკოლებში დაინერგოს ის პროგრამები, რომლებიც ბევრ უცხოურ ქვეყანაში უკვე დამკვიდრებული და ადაპტირებულია. საერთაშორისო კვლევა ევროპის 35-ზე მეტ ქვეყანაში ტარდება. 2015 წელს პროექტს საქართველოც შეუერთდა. საქართველოს მასშტაბით, კვლევაში მონაწილეობა 190-მა სკოლამ მიიღო. [post_title] => საგანგაშო მაჩვენებელი სკოლის მოსწავლეებში 