თემურ ქეცბაია “ორენბურგის” მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => temur-qecbaia [2] => qartveli-mwvrtneli [3] => orenburgi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135889 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => temur-qecbaia [2] => qartveli-mwvrtneli [3] => orenburgi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135889 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => temur-qecbaia [2] => qartveli-mwvrtneli [3] => orenburgi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => temur-qecbaia [2] => qartveli-mwvrtneli [3] => orenburgi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135889) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16235,16234,156,16233) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134626 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-29 11:52:53 [post_date_gmt] => 2017-05-29 07:52:53 [post_content] => ინგლისის პრემიერლიგა დასრულდა და ყველაფერი გარკვეულია. ზამთრის დადგომისას ჭკვიან კომპიუტერს თხოვეს გამოეყვანა მომდევნო გამარჯვებული. SAM-მა (Sports Analytics Machine) მაშინ პრემიერლიგის ყველა დარჩენილი მატჩის შედეგი გამოთვალა და დაასკვნა, რომ ჩემპიონი „ჩელსი“ გახდებოდა, თანაც 7 ქულის სხვაობით. ეს იანვარში მოხდა. ეს კი სინამდვილეში როგორ დაჯდა: 1. ჩელსი 93 2. ტოტენჰემი 86 3. მანჩესტერ სიტი 78 4. ლივერპული 76 5. არსენალი 75 6. მანჩესტერ იუნაიტედი 69 როგორც ხედავთ, კომპიუტერმა პირვეული ექვსეული სწორად გამოიცნო, ერთადერთი „სიტის“ და „ლივერპულის“ ადგილმონაცვლეობაა, თორემ სხვა ლამის იდეალურად დაჯდა. [post_title] => სუპერკომპიუტერი მართალი ყოფილა: ინგლისში ყველაფერი წინასწარ იცოდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => superkompiuteri-martali-yofila-inglisshi-yvelaferi-winaswar-icodnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 15:00:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 11:00:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134626 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134609 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-29 10:44:17 [post_date_gmt] => 2017-05-29 06:44:17 [post_content] => კრიშტიანო რონალდომ დაადასტურა ჯორჯინა როდრიგესთან კავშირი, რომელიც შესაძლოა ფეხმძიმედ იყოს. ჭორაობის ახალი თემა ამ ზაფხულისთვის. „რეალის“ ფეხბურთელმა ინსტაგრამზე 22 წლის ჯორჯინასთან ფოტო გამოაქვეყნა და ჟურნალისტებმა ყურადღება მიაქციეს, რომ წყვილს ხელი გოგონას ოდნავ მომრგვალებულ მუცელზე უდევს. ბევრმა კომენტარებში უკვე მილოცვაც იჩქარა. რონალდო ამ გოგოს 2016 წლის ზაფხულში შოპინგის დროს გადაეყარა. სწორედ მან გაუწია კომპანიონობა ცერემონიაზე, როდესაც რონალდო წლის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის განკუთვნილ პრიზს იღებდა. 2010 წელს რონალდოს სუროგატი დედისგან კრიშტიანო-უმცროსი შეეძინა. მარტში The Sun-მა აცნობა, რომ კიდევ ერთი სუროგატი დედა უახლოეს ხანში პორტუგალიელ ვარსკვლავს ტყუპებს გაუჩენს. [post_title] => რონალდომ ქალი აღიარა: ელოდება თუ არა კიდევ ერთ ბავშვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldom-qali-aghiara-elodeba-tu-ara-kidev-ert-bavshvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 14:52:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 10:52:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134609 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134605 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-29 09:23:19 [post_date_gmt] => 2017-05-29 05:23:19 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ისტორიაში პირველად გაიმართება გადახურულ არენაზე. უელსის საფეხბურთო ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ეს უსაფრთხოებას ხელს შეუწყობს. 1-დან 4 ივნისამდე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ოპერაცია ყველაზე მასშტაბური იქნება, რაც კი ოდესმე დიდ ბრიტანეთში სპორტულ ღონისძიებებისას ჩაუტარებიათ. ყველა დაინტერესებული მხარის შეხვედრის შემდეგ უელსის საფეხბურთო ასოციაციამ კარდიფის სტადიონის გადახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. მოგეხსენებათ, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 3 ივნისს გაიმართება და ერთმანეთს მადრიდის „რეალი“ და „იუვენტუსი“ შეხვდებიან. კარდიფის „მილენიუმის“ სტადიონის სახურავს 2 ივნისს გუნდების ვარჯიშის დროსაც დახურავენ. [post_title] => გადაწყდა: ჩემპიონთა ლიგის ფინალი დაიხურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gadawyda-chempionta-ligis-finali-daikhureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 13:44:13 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 09:44:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134605 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134626 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-29 11:52:53 [post_date_gmt] => 2017-05-29 07:52:53 [post_content] => ინგლისის პრემიერლიგა დასრულდა და ყველაფერი გარკვეულია. ზამთრის დადგომისას ჭკვიან კომპიუტერს თხოვეს გამოეყვანა მომდევნო გამარჯვებული. SAM-მა (Sports Analytics Machine) მაშინ პრემიერლიგის ყველა დარჩენილი მატჩის შედეგი გამოთვალა და დაასკვნა, რომ ჩემპიონი „ჩელსი“ გახდებოდა, თანაც 7 ქულის სხვაობით. ეს იანვარში მოხდა. ეს კი სინამდვილეში როგორ დაჯდა: 1. ჩელსი 93 2. ტოტენჰემი 86 3. მანჩესტერ სიტი 78 4. ლივერპული 76 5. არსენალი 75 6. მანჩესტერ იუნაიტედი 69 როგორც ხედავთ, კომპიუტერმა პირვეული ექვსეული სწორად გამოიცნო, ერთადერთი „სიტის“ და „ლივერპულის“ ადგილმონაცვლეობაა, თორემ სხვა ლამის იდეალურად დაჯდა. [post_title] => სუპერკომპიუტერი მართალი ყოფილა: ინგლისში ყველაფერი წინასწარ იცოდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => superkompiuteri-martali-yofila-inglisshi-yvelaferi-winaswar-icodnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 15:00:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 11:00:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134626 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 486 [max_num_pages] => 162 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 04ce1efb53205fd0aa45fae3a0ecc302 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )