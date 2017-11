თემურ თორდინავამ თანამდებობა დატოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => temur-tordinava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => temur-tordinava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4857 [author] => [author_name] => [feed] => თბილისის საჯარო ბაგა-ბაღებში სწავლის დაწყებიდან, თითქმის, ორი თვის შემდეგ, საჯარო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, თემურ თორდინავა , კვლავ ირწმუნება, რომ ბაგა-ბაღების გადატვირთულობის პრობლემის ამსახველი სურათი არაა ზუსტი. თუმცა, ამის მიუხედავად, ბავშვებს გადატვირთულ ჯგუფებში, საწოლების არასრული რაოდენობის გამო, ძილი კვლავ მორიგეობით ან უარეს შემთხვევაში პირდაპირ იატაკზე უწევთ, რადგან საწოლს მიღმა დარჩენილი პატარების ნაწილი მთელი დღეს ფხიზლად ვერ ძლებს და პირდაპირ თამაშისას, ხალიჩაზე ეძინებათ. ამაზე ბაღის პედაგოგები უკმაყოფილებას პირად საუბრებში გამოთქვამენ, თუმცა, საჯაროდ საუბრისას თავს იკავებენ. სააგენტოს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ ყველა საჯარო ბაღს, სადაც ამის აუცილებლობა იყო, მიეცა დამატებითი თანხები საჭირო ინვენტარის შესაძენად და ამ მხრივ პრობლემა აღმოფხვრილია. რა თანხა გამოიყო და როგორ გადანაწილდა ფინანსები ბაღებში საჭირო ინვენტარის შესაძენად, „ფორტუნამ" სააგენტოსგან ეს ინფორმაცია საჯარო წესით გამოითხოვა. დაგვიანებით მიღებულ პასუხში ამ კითხვაზე პასუხი არ იყო, შემდეგ კი თავად სააგენტოს ხელმძღვანელმა განგვიმარტა, რომ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღები ვაუჩერული სისტემით ფინანსდება. ისინი თავად წყვეტენ, თანხები სად და როგორ უნდა გაანაწილონ . თორდინავას მტკიცების მიუხედავად, საპირისპირო სურათია თავად ბაღების ნაწილში, სადაც საჭირო ინვენტარის შეძენის შემთხვევაშიც, ამჯერად პრობლემა უშუალოდ ოთახების ფართების სიმცირესთანაცაა . სააგენტო ბაღებში ფართების პრობლემას კი ახალი საჯარო ბაღების გახსნით პასუხობს. დღეის მდგომარეობით თბილისში 171 ბაღი ფუნქციონირებს, სადაც ჯამში 61300 აღსაზრდელი ირიცხება. 2016-2017 სასწავლო წლის მაჩვენებელთან შედარებით, წელს 5 ბაღით მეტია, სადაც შარშან, ჯამში, 58 732 ბავშვი ირიცხებოდა. „ჩვენ მშობლებს სწავლის დასაწყისში ვუხსნიდით, რომ ჯგუფებში გადატვირთულობის პრობლემა იყო. იმის გამო, რომ საჯარო ბაღების ხარისხი აიწია, 1800-მდე ბავშვი მოვიდა წელს კერძო ბაღიდან ჩვენთან. მოთხოვნა მაღალია და ამ მოთხოვნას ჩვენ ვპასუხობთ ახალი ბაღების მშენებლობით. 2017 წლის განმავლობაში, ჯამურად, მოქმედ საბავშვო ბაღებში 105 -ზე მეტი ჯგუფი დაემატა, რაც რომ გაამრავლოთ, 10 საბავშვო ბაღის ტოლფასია," - განუცხადა „ფორტუნას" თორდინავამ . რაც შეეხება იმას, დაემატა თუ არა გადატვირთულ ჯგუფებში აღმზრდელები, ბაღების მართვის სააგენტოში საჯარო წესით გამოთხოვნილ ინფორმაციაზე „ფორტუნას" უპასუხეს, რომ ბაღებში, სადაც 50-ზე მეტი ბავშვია რეგისტრირებული, დაემატა ახალი კადრი - აღმზრდელის თანაშემწე და თბილისის მასშტაბით სულ ასი კადრია დამატებული. მარიამს შვილი 213-ე საჯარო ბაღში დაჰყავს. ჯგუფში 54 ბავშვი ირიცხება, მიუხედავად ამისა, მათ კვლავ აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე უვლიან. ბაღის დირექტორი, ნინო ლუმინეიშვილი , „ფორტუნასთან" საუბრისას ამბობს, რომ მას დამატებითი შტატის მოთხოვნით სამინისტროსთვის არ მიუმართავს, რადგან ამის საჭიროება არ იყო. „უფრო მეტად მჭირდებოდა ტექნიკური პერსონალი და ამით დამაკმაყოფილეს . ჯგუფში 50 ბვშვი მყავს და 40 -ზე მეტი არ დადის. მე არ მომითხოვია, ვინც მოითხოვა. იმას დაუმატეს. მე ჯგუფში მყავს აღმზრდელი და აღმზრდელის თანაშემწე. "ერთობა-ახალი საქართველო" ბაგა-ბაღების სააგენტოს უფროსის, თემურ თორდინავას, გადადგომას ითხოვს. ამის შესახებ პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული, რომელსაც პარტია ბაღების სააგენტოს მიერ სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა შესაძლო იძულების საკითხთან დაკავშირებით ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ "ქართული ოცნება" ხმების მოსაგროვებლად ბაღის თანამშრომლებს იყენებს. "ახალი საქართველო" ცესკო-სა და პროკურატურისგან ფაქტის დაუყონებლივ შესწავლას და მასზე მკაცრ რეაგირებას მოითხოვს. „ნაცვლად იმისა, რომ აღმზრდელები ზრუნავდნენ ბავშვების განათლებაზე და ცოდნის მიღებაზე, ისინი დაკავებულები არიან ადამიანების მობილიზებით და სიების შედგენით, რათა შეინარჩუნონ თანამდებობები. ამაზრზენია, როცა მმართველი გუნდი ხელისუფლებაში დარჩენისთვის მსგავს მეთოდებს იყენებს. მოვითხოვთ, დაუყონებლივ დაიწყოს მოკვლევა, როგორც საქართველოს პროკურატურამ, ასევე ცესკო-მ, რადგან ეს ყველაფერი არის სისხლის სამართლის დანაშაული და საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა. დაუშვებლად მიგვაჩნია საარჩევნო კამპანიაში ადამიანების იძულებით ჩართვა," - ნათქვამია "ერთობა- ახალი საქართველოს" მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. „ბაღში მონიტორინგის სამსახური მივიდა და დავადგენთ, უყურადღებობა იყო მიზეზი თუ რაიმე კონკრეტული ფაქტი მოხდა," - ასე ეხმაურება ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი, თემურ თორდინავა, ზემო ფონიჭალის საბავშვო ბაღში მომხდარ შემთხვევას. თორდინავას განცხადებით, მომხდარი ფაქტი არის მძიმე და საბავშვო ბაღში მუშაობს მონიტორინგის სამსახური, რომლის შედეგებიც დაახლოებით 2 საათში გახდება ცნობილი. „ჩემი აზრით, ალბათ, გაეპარათ ბავშვი და საძინებლიდან, მეორე სართულიდან გადახტა. მიმდინარეობს მოკვლევა. დავადგენთ, უყურადღებობა იყო მიზეზი, თუ რაიმე კონკრეტული ფაქტი მოხდა. მე, როგორც ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი, ვაცნობიერებ პასუხისმგებლობას, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვისაც უშუალოდ ევალებოდა ბავშვზე ყურადღება, ალბათ, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. მოვლენებს არ მინდა გავუსწრო, მაგრამ მივიღებთ უმკაცრეს ზომებს," - განაცხადა თემურ თორდინავამ. ფონიჭალაში საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. როგორც „ინგოროყვას კლინიკის" ექიმმა განაცხადა, ბავშვს ამ ეტაპზე მოტეხილობები არ აღენიშნება, მას ფილტვი აქვს დაზიანებული. 