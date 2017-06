თეონა ბაღდავაძე აკა სინჯიკაშვილის ბრალდებებს ეხმაურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139300 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139300 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8587 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aka-sinjikashvili [1] => teona-baghdavadze [2] => red-nose-day-georgia [3] => witeli-ckhvirebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139300) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8587,16580,9294,16581) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139297 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-16 20:11:47 [post_date_gmt] => 2017-06-16 16:11:47 [post_content] => აკა სინჯიკაშვილი წერს ე.წ. წითელი ცხვირების საქველმოქმედო კამპანიის შესახებ. მოგეხსენებათ, ეს იყო კამპანია, როცა წითელი ცხვირები ქველმოქმედების მიზნით იყიდებოდა, შეგროვებული თანხა კი აკა სინჯიკაშვილს უნდა გადასცემოდა, რომელიც მიწის ყიდვას აპირებდა გაჭირვებულებისთვის. როგორც აკა წერს, თეონამ თანხის ნაწილი მიითვისა... გთავაზობთ პოსტს: "სულ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი განცხადება!!!!!!!!!!!!!! ამ წლის იანვარში დამიკავშირდა მარკეტინგის მენეჯერი Tayona Bagdavadze და შემომთავაზა საქართველოში ჩაგვეტარებინა საერთაშორისო საქველმოქმედო აქცია Red Nose Day Georgia. აიღო ყველანაირი ფინანსური და სხვა დანარჩენი პასუხისმგებლობა და მე მთხოვა დახმარება ამ ყველაფრის ორგანიზებაში. მთლიანად შეგროვილი ფული უნდა გადმოეცა ჩემთვის და მე ამ ფულით უნდა მეყიდა მიწა, რომელზეც უნდა ამეშენებინა შენობა სოციალურად დაუცველთათვის. ამ კამპანიის დამთავრებისას ანუ ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, გუშინდელ დღემდე მეუბნებოდა რომ არ არის სრულად ფული ამოღებული ყველა ქსელიდან და ცოტა ხანს დამეცადა. გუშინ დამიბარა თავისთან ოფისში, რომელსაც ესწრებოდა რამდენიმე ადამიანი და მითხრა რომ სულ კამპანიიდან შეგროვდა 75000 (😁) ლარი ანუ სულ გაიყიდა 15000 ცხვირი (😁) ამ 75000 ლარიდან მე გადმომეცა სულ 35000 ლარზე ოდნავ მეტი თუ არ ვცდები 300 ლარით, რომელიც ახლაც მე მაქვს. დანარჩენი როგორც მითხრა, არის ჩამოტანის ხარჯები და 10000 ლარი გადასცა ავადმყოფ ბავშვს საოპერაციოდ. მე ვუყურე, რომ მართლა მთელ საქართველოს წითელი ცხვირი ეკეთა, მარტო მე ბევრი კომპანია დამიკავშირდა ცხვირების საყიდად რომლებიც თეონასთან გადავამისამართე. იყიდებოდა მაისურები, კომპანიები იხდიდნენ სასპონსორო თანხებს და მართლა ათასობით ფული გროვდებოდა. ეჭვი გამიჩნდა რომ თეონა ბაღდავაძემ ბევრი ფული მოგვპარა მთლიანად ქვეყანას, ჩემი აზრით მინიმუმ 35000 ლარი. დავადექი დღეს და ვუთხარი რომ ამ მოპარულ ფულს თუ არ დააბრუნებდა, გავაკეთებდი განცხადებას და საქმეს გადავცემდი საგამოძიებო ჯგუფს. თუ დააბრუნებდა, კაცურად არაფერს ვიტყოდი და სათქმელიც აღარაფერი იქნებოდა, ბოლო-ბოლო იქნებ, მართლა გამორჩა სადმე ეს ფული. ჯერ მითხრა რომ ამ ფულს ვისესხებ და მოგცემო, მერე ეტყობა ვიღაცა თავისზე ჭკვიანი ნახა და გამოაცხადა მართალი ვარ და ქურდი არ ვარო. ხვალ დავწერ განცხადებას და ხალხის სახელით ვუჩივლებ ამ ადამიანს, რომელზეც ჩემი პირადი აზრი გამაჩნია რომ მოიპარა თავისთვის, ხალხის მიერ შეგროვებული ავადმყოფებისთვის, უსახლკაროებისთვის და ობლებისთვის შეგროვებული ფული. ეხლა მეუბნება მაშანტაჟებო, ვითომ ჩემი ფულის დაბრუნებას ვთხოვ 😁 მე ვამბობ - თუ ძიება დაადგენს რომ ამ კამპანიიდან 15000 ცხვირი გაიყიდა და მეტი არაფერი შემოსავალი არ ყოფილა, თეონა ბაღდავაძე მართალია რომ ხალხს 35000 ლარის მეტი არ ეკუთვნოდა ამდენი ათეული ათასიდან და მე ქურდობას ვაბრალებ, ჩემით მოვიკლავ თავს, ან ჩავჯდები სამუდამოდ ციხეში. მაგრამ თუ გაირკვა რომ იტყუება და ამდენ ხალხს გვადებილებს, პირობას გაძლევთ რომ კანონის მთელი სიმკაცრით დაისჯება! სათითაოდ ვიპოვი ყველა ცხვირის მყიდველს, სათითაოდ ვიპოვი ყველა კომპანიას და სათითაოდ დავითვლი ყველა ჩარიცხულ ლარს. მეტი არ მინდა, სადმე ლარიანი ვნახო დაკარგული, მთელ ფულს უკან დააბრუნებს და კანონი დასჯის. თუ მე ავტეხე ტყუილად წივილი, კიდევ უფლებას გაძლევთ, ფეხებით დამკიდოთ მოედანზე. ჩემი ამ ფულიდან ერთი ლარი არ ყოფილა, ეს ხალხის შეგროვილია და ქურდობის უფლებას არავის მივცემ! მე ინტერესიც კი არ მაქვს არაფერი, იმის გარდა რომ დაგპირდით შენობა იქნება-მეთქი და ასეც მოხდება. ჩემს დედას გეფიცებით, ასე მოხდება. პირველად შევეჩეხე ადამიანს ჩამწერებით, გამომწვევი ლაპარაკით და კიდევ აქეთ შემოტევით რომ ვაშანტაჟებ ))) ეს იმისთვის დავწერე რომ თქვენი ფულია ეს და უნდა იცოდეთ ვის აქვს! ყოველთვის ასე იყო რაც მიცნობთ და ყოველთვის ასე იქნება მომავალშიც. ბოდიში რა, შუბლზე არავის აწერია, ვინ ვინ არის და კიდევ კარგი რომ კანონი არსებობს ამ ყველაფრისგან თავის დასაცავად. ყველა დეტალს შეგატყობინებთ რასაც გავიგებ! გკოცნით ❤" შევეცდებით დავუკავშირდეთ თეონა ბაღდავაძეს და მისი კომენტარიც შემოგთავაზოთ. [post_title] => სკანდალი "წითელი ცხვირების" ქველმოქმედების გარშემო - აკა სინჯიკაშვილი თეონა ბაღდავაძეს დაუპირისპირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skandali-witeli-ckhvirebis-qvelmoqmedebis-garshemo-aka-sinjikashvili-teona-baghdavadzes-daupirispirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 20:17:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 16:17:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123274 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 14:46:05 [post_date_gmt] => 2017-04-18 10:46:05 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქველმოქმედი აკაკი სინჯიკაშვილი წმინდა ნიკოლოზის ორდენით დააჯილდოვა. შესაბამისი განკარგულების ხელმოწერის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა ჯილდო აკაკი სინჯიკაშვილს პირადად გადასცა. პრეზიდენტმა აკაკი სინჯიკაშვილი ქველმოქმედების იდეის პოპულარიზაციისა და ადამიანებისათვის გაწეული უანგარო სამსახურისათვის დააჯილდოვა. „მე მინდა დღეს, როდესაც განსაკუთრებით ვლინდება ჩვენი საზოგადოების ზრუნვა ერთმანეთზე, გამოვყო თქვენი ღვაწლი. თქვენ ბევრი საქველმოქმედო პროექტი განახორციელეთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არა მარტო ის ემოცია, რომელიც მოდის პირადად თქვენგან, არამედ ის ემოციაც, რომელსაც თქვენი საქმიანობით აღძრავთ საზოგადოებაში. მინდა, ამას ხაზი გავუსვა და გადმოგცეთ სპეციალურად, ქველმოქმედი ადამიანებისთვის განკუთვნილი ჯილდო - წმინდა ნიკოლოზის ორდენი.გილოცავთ და მადლობას გიხდით იმისთვის, რასაც აკეთებთ ჩვენი საზოგადოებისთვის“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. დაჯილდოების ცერემონიამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აკაკი სინჯიკაშვილთან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან გიორგი აბაშიშვილთან ერთად გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძლურთა სახლს ესტუმრა და მოხუცებს აღდგომის დღესასწაული მიულოცა. პრეზიდენტის სააღდგომო საჩუქრები გადაეცათ ასევე, თბილისში მოქმედ მოხუცებულთა სხვა სახლებსაც. [post_title] => მარგველაშვილმა აკა სინჯიკაშვილი წმ. ნიკოლოზის ორდენით დააჯილდოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => margvelashvilma-aka-sinjikashvili-wm-nikolozis-ordenit-daajildova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 14:46:05 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 10:46:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123274 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123265 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-18 14:34:01 [post_date_gmt] => 2017-04-18 10:34:01 [post_content] => პიარის სპეციალისტი თეონა ბაღდავაძე სოქსელში საინტერესო დაკვირვებას გვიზიარებს ქართველი გოგონების ჩაცმულობასთან დაკავშირებით. მას, როგროც ჩანს, შეუძლია, გამოიცნოს, რომელი ქალაქის მოყვარულია გოგონა, რომელსაც ესა თუ ის სამოსის ანსამბლი აქვს შერჩეული. როგორც თეონა წერს: „ქართველი გოგონების ჩაცმის სტილით, ასე მგონია, გამოიცნობ მათ საყვარელ ქალაქებს: მძიმე ბათინკები და კაპიშონი - ბერლინი ტანსაცმელი, რომელსაც ბრენდი გარედან აწერია - მილანი ხელოვნური ლეოპარდის ქურქი, ბადე „კალგოტკა“, მოკლედ შეჭრილი ჩოლკა და „ლენონები“ - ლონდონი უმაკიაჟობა, თეთრი პერანგი, კეფაზე აკეცილი თმა - პარიზი ტანზე მომდგარი შავი პიჯაკი ოქროსფერი ღილებით, მუდამ დავარცხნილი გრძელი თმა, სქელჩარჩოინი სათვალე, ოდნავ გვერდულად თავი და მრგვალ კარდონის ყუთში ვარდების ბუკეტი - მოსკოვი წელში გამოყვანილი წვივის სიგრძე კაბა, ლაკის წითელი ლოდკა/ ცისფერი მხრებზე გადასული პერანგი და სარკის ეფექტის რეიბანები - დუბაი ჩითის „ფაბრიკის“ კაბები და ესპადრელები, ხვეული, შეუღებავი კარე - ამსტერდამი შავი, პრიალა „კატის თვალები“, დეკოლტე, გრძელი ტალღოვანი ერთი სიგრძის თმა, პლატფორმაზე მაღალი ქუსლები - რომი ჯინსი, კარე და მატი პომადა - ნიუ იორკი“ [gallery link="file" ids="123266,123267,123268"] [post_title] => რომელია თქვენი საყვარელი ქალაქი თქვენი ჩაცმულობის მიხედვით? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romelia-tqveni-sayvareli-qalaqi-tqveni-chacmulobis-mikhedvit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 14:34:01 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 10:34:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123265 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139297 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-16 20:11:47 [post_date_gmt] => 2017-06-16 16:11:47 [post_content] => აკა სინჯიკაშვილი წერს ე.წ. წითელი ცხვირების საქველმოქმედო კამპანიის შესახებ. მოგეხსენებათ, ეს იყო კამპანია, როცა წითელი ცხვირები ქველმოქმედების მიზნით იყიდებოდა, შეგროვებული თანხა კი აკა სინჯიკაშვილს უნდა გადასცემოდა, რომელიც მიწის ყიდვას აპირებდა გაჭირვებულებისთვის. როგორც აკა წერს, თეონამ თანხის ნაწილი მიითვისა... გთავაზობთ პოსტს: "სულ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი განცხადება!!!!!!!!!!!!!! ამ წლის იანვარში დამიკავშირდა მარკეტინგის მენეჯერი Tayona Bagdavadze და შემომთავაზა საქართველოში ჩაგვეტარებინა საერთაშორისო საქველმოქმედო აქცია Red Nose Day Georgia. აიღო ყველანაირი ფინანსური და სხვა დანარჩენი პასუხისმგებლობა და მე მთხოვა დახმარება ამ ყველაფრის ორგანიზებაში. მთლიანად შეგროვილი ფული უნდა გადმოეცა ჩემთვის და მე ამ ფულით უნდა მეყიდა მიწა, რომელზეც უნდა ამეშენებინა შენობა სოციალურად დაუცველთათვის. ამ კამპანიის დამთავრებისას ანუ ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, გუშინდელ დღემდე მეუბნებოდა რომ არ არის სრულად ფული ამოღებული ყველა ქსელიდან და ცოტა ხანს დამეცადა. გუშინ დამიბარა თავისთან ოფისში, რომელსაც ესწრებოდა რამდენიმე ადამიანი და მითხრა რომ სულ კამპანიიდან შეგროვდა 75000 (😁) ლარი ანუ სულ გაიყიდა 15000 ცხვირი (😁) ამ 75000 ლარიდან მე გადმომეცა სულ 35000 ლარზე ოდნავ მეტი თუ არ ვცდები 300 ლარით, რომელიც ახლაც მე მაქვს. დანარჩენი როგორც მითხრა, არის ჩამოტანის ხარჯები და 10000 ლარი გადასცა ავადმყოფ ბავშვს საოპერაციოდ. მე ვუყურე, რომ მართლა მთელ საქართველოს წითელი ცხვირი ეკეთა, მარტო მე ბევრი კომპანია დამიკავშირდა ცხვირების საყიდად რომლებიც თეონასთან გადავამისამართე. იყიდებოდა მაისურები, კომპანიები იხდიდნენ სასპონსორო თანხებს და მართლა ათასობით ფული გროვდებოდა. ეჭვი გამიჩნდა რომ თეონა ბაღდავაძემ ბევრი ფული მოგვპარა მთლიანად ქვეყანას, ჩემი აზრით მინიმუმ 35000 ლარი. დავადექი დღეს და ვუთხარი რომ ამ მოპარულ ფულს თუ არ დააბრუნებდა, გავაკეთებდი განცხადებას და საქმეს გადავცემდი საგამოძიებო ჯგუფს. თუ დააბრუნებდა, კაცურად არაფერს ვიტყოდი და სათქმელიც აღარაფერი იქნებოდა, ბოლო-ბოლო იქნებ, მართლა გამორჩა სადმე ეს ფული. ჯერ მითხრა რომ ამ ფულს ვისესხებ და მოგცემო, მერე ეტყობა ვიღაცა თავისზე ჭკვიანი ნახა და გამოაცხადა მართალი ვარ და ქურდი არ ვარო. ხვალ დავწერ განცხადებას და ხალხის სახელით ვუჩივლებ ამ ადამიანს, რომელზეც ჩემი პირადი აზრი გამაჩნია რომ მოიპარა თავისთვის, ხალხის მიერ შეგროვებული ავადმყოფებისთვის, უსახლკაროებისთვის და ობლებისთვის შეგროვებული ფული. ეხლა მეუბნება მაშანტაჟებო, ვითომ ჩემი ფულის დაბრუნებას ვთხოვ 😁 მე ვამბობ - თუ ძიება დაადგენს რომ ამ კამპანიიდან 15000 ცხვირი გაიყიდა და მეტი არაფერი შემოსავალი არ ყოფილა, თეონა ბაღდავაძე მართალია რომ ხალხს 35000 ლარის მეტი არ ეკუთვნოდა ამდენი ათეული ათასიდან და მე ქურდობას ვაბრალებ, ჩემით მოვიკლავ თავს, ან ჩავჯდები სამუდამოდ ციხეში. მაგრამ თუ გაირკვა რომ იტყუება და ამდენ ხალხს გვადებილებს, პირობას გაძლევთ რომ კანონის მთელი სიმკაცრით დაისჯება! სათითაოდ ვიპოვი ყველა ცხვირის მყიდველს, სათითაოდ ვიპოვი ყველა კომპანიას და სათითაოდ დავითვლი ყველა ჩარიცხულ ლარს. მეტი არ მინდა, სადმე ლარიანი ვნახო დაკარგული, მთელ ფულს უკან დააბრუნებს და კანონი დასჯის. თუ მე ავტეხე ტყუილად წივილი, კიდევ უფლებას გაძლევთ, ფეხებით დამკიდოთ მოედანზე. ჩემი ამ ფულიდან ერთი ლარი არ ყოფილა, ეს ხალხის შეგროვილია და ქურდობის უფლებას არავის მივცემ! მე ინტერესიც კი არ მაქვს არაფერი, იმის გარდა რომ დაგპირდით შენობა იქნება-მეთქი და ასეც მოხდება. ჩემს დედას გეფიცებით, ასე მოხდება. პირველად შევეჩეხე ადამიანს ჩამწერებით, გამომწვევი ლაპარაკით და კიდევ აქეთ შემოტევით რომ ვაშანტაჟებ ))) ეს იმისთვის დავწერე რომ თქვენი ფულია ეს და უნდა იცოდეთ ვის აქვს! ყოველთვის ასე იყო რაც მიცნობთ და ყოველთვის ასე იქნება მომავალშიც. ბოდიში რა, შუბლზე არავის აწერია, ვინ ვინ არის და კიდევ კარგი რომ კანონი არსებობს ამ ყველაფრისგან თავის დასაცავად. ყველა დეტალს შეგატყობინებთ რასაც გავიგებ! გკოცნით ❤" შევეცდებით დავუკავშირდეთ თეონა ბაღდავაძეს და მისი კომენტარიც შემოგთავაზოთ. [post_title] => სკანდალი "წითელი ცხვირების" ქველმოქმედების გარშემო - აკა სინჯიკაშვილი თეონა ბაღდავაძეს დაუპირისპირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skandali-witeli-ckhvirebis-qvelmoqmedebis-garshemo-aka-sinjikashvili-teona-baghdavadzes-daupirispirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 20:17:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 16:17:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e4c1ae63420dd153333da8335214d128 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )