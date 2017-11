ტექდათვალიერების მოთხოვნები, ასევე ტესტირების პერიოდულობა მთავრობის აქტით განისაზღვრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtotransporti [1] => testireba [2] => teqnikuri-inspeqtireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184612 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtotransporti [1] => testireba [2] => teqnikuri-inspeqtireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184612 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9807 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtotransporti [1] => testireba [2] => teqnikuri-inspeqtireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtotransporti [1] => testireba [2] => teqnikuri-inspeqtireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184612) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9807,21007,11732) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172091 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 17:33:13 [post_date_gmt] => 2017-10-06 13:33:13 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, „თბილისობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით, 6 ოქტომბერს, 23:00 საათიდან, დედაქალაქის ცალკეულ უბნებში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ შსს-ის განცხადებაშია აღნიშნული. უწყების ინფორმაციით, ავტომანქანებისთვის მოძრაობა აიკრძალება გორგასლის მოედანზე, ჯვრის მამის ეკლესიამდე. ასევე, გორგასლის ქუჩაზე, მეტეხის ხიდიდან ჰეიდარ ალიევის სკვერამდე. გადაიკეტება ევროპის მოედანი, ღვინის აღმართი, ხოლო მეტეხის ქუჩაზე მოძრაობა ნებადართული იქნება ევროპის მოედნამდე. მოძრაობა სრულად აიკრძალება მარცხენა სანაპიროზე, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხიდზე ამსვლელ პანდუსზე. პანდუსიდან ჩამომსვლელი ავტომანქანები კი ორ რიგად იმოძრავებენ კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩის გავლით წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მიმართულებით. მოძრაობა აიკრძალება გორგასლის ქუჩიდან ლეღვთახევის მიმართულებით, ასევე, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩაზე - აბანოთუბნის მიმართულებით. „თბილისობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებზე დასწრების მსურველებს ავტომანქანების გაჩერება შეეძლებათ ავლაბრის მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა ავტოსადგომზე და მიმდებარე ქუჩებზე. [post_title] => დღეიდან, თბილისის ზოგიერთ უბანში ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dgheidan-tbilisis-zogiert-ubanshi-transportis-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 18:11:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 14:11:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172091 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134135 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-25 11:03:05 [post_date_gmt] => 2017-05-25 07:03:05 [post_content] => 25 მაისს, 16:00 საათზე, საქართველოს ცემენტის ასოციაციის მესამე პრეს კონფერენცია გაიმართება, სადაც შეფუთული ცემენტის ანონიმური ტესტირების პირველადი შედეგები გამოვლინდება. პრესკონფერენციას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უმასპინძლებს. როგორც ”ფორტუნას” ასოციაციიდან აცნობეს, საქართველოს ცემენტის ასოციაციამ (GCA), საქართველოს ცემენტის ბაზარზე ხელმისაწვდომი შეფუთული ცემენტის პირველი ფარული ტესტირება დაასრულა. აპრილის დასაწყისში, GCA-ს დაკვეთით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შვილობილმა კომპანია ”საქექსპერტიზამ” სხვადასხვა ადგილობრივი მწარმოებლის 25 ცემენტის ტომარა ფარულად შეისყიდა. თითო ცემენტის ტომრიდან აღებულ იქნა 5 ნიმუში. თითოეული სინჯი დაილუქა, მიენიჭა შესაბამისი კოდი და ნუმერაცია, რათა შემმოწმებელ ლაბორატორიებს არ ჰქონოდათ ინფორმაცია პროდუქციის წარმომავლობის შესახებ. საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ინფორმაციითვე, 25 სატესტო სინჯის ერთი კომპლექტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლაბორატორიას გაეგზავნა შესამოწმებლად. ანალოგიურად დალუქული და კოდირებული კომპლექტები გაეგზავნა საქართველოს ცემენტის ასოციაციის წევრი კომპანიების აკრედიტებულ ლაბორატორიებს პარალელური ტესტირებისთვის. სინჯების მეხუთე ნაკრები სათადარიგოდ იქნა შენახული, საჭიროების შემთხვევაში განმეორებითი ტესტირებისათვის. GCA-ს დამფუძნებელთა აკრედიტებული ლაბორატორიების ტესტირების შედეგად მხოლოდ 8 ნიმუშმა (მათ შორის, GCA-ს წევრთა 6-მა პროდუქციამ და 2-მა დანარჩენმა) გაიარა ტესტირება, რომელთა ხარისხი EN სტანდარტის შესაბამისი აღმოჩნდა. ასევე დასრულდა ტესტირება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, რომლის შედეგიც 25 მაისს პრეს კონფერენციაზე გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. აღნიშნული ტესტირების სრული პროცესი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ზედამხედვლობით განხორციელდა. [post_title] => ცემენტის ანონიმური ტესტირების პირველადი შედეგები გამოვლინდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cementis-anonimuri-testirebis-pirveladi-shedegebi-gamovlindeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 15:08:17 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 11:08:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134135 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112746 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-04 10:49:54 [post_date_gmt] => 2017-03-04 06:49:54 [post_content] => ზვავსაშიშროების გამო, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ173-კმ188 (კალა-უშგული) მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. მათივე ინფორმაციით, ლიპყინულის გამო, ამავე გზის კმ138-კმ173 (მესტია-კალა) მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. ორი და მეტი წამყვანი ხიდის მქონე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. ამავე გზის კმ1-კმ138 მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. [post_title] => ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidi-jvari-mestia-lasdilis-monakvetze-avtotransportis-modzraoba-ikrdzaleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-04 10:49:54 [post_modified_gmt] => 2017-03-04 06:49:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 172091 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 17:33:13 [post_date_gmt] => 2017-10-06 13:33:13 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, „თბილისობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით, 6 ოქტომბერს, 23:00 საათიდან, დედაქალაქის ცალკეულ უბნებში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ შსს-ის განცხადებაშია აღნიშნული. უწყების ინფორმაციით, ავტომანქანებისთვის მოძრაობა აიკრძალება გორგასლის მოედანზე, ჯვრის მამის ეკლესიამდე. ასევე, გორგასლის ქუჩაზე, მეტეხის ხიდიდან ჰეიდარ ალიევის სკვერამდე. გადაიკეტება ევროპის მოედანი, ღვინის აღმართი, ხოლო მეტეხის ქუჩაზე მოძრაობა ნებადართული იქნება ევროპის მოედნამდე. მოძრაობა სრულად აიკრძალება მარცხენა სანაპიროზე, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხიდზე ამსვლელ პანდუსზე. პანდუსიდან ჩამომსვლელი ავტომანქანები კი ორ რიგად იმოძრავებენ კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩის გავლით წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მიმართულებით. მოძრაობა აიკრძალება გორგასლის ქუჩიდან ლეღვთახევის მიმართულებით, ასევე, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩაზე - აბანოთუბნის მიმართულებით. „თბილისობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებზე დასწრების მსურველებს ავტომანქანების გაჩერება შეეძლებათ ავლაბრის მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა ავტოსადგომზე და მიმდებარე ქუჩებზე. [post_title] => დღეიდან, თბილისის ზოგიერთ უბანში ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dgheidan-tbilisis-zogiert-ubanshi-transportis-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 18:11:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 14:11:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172091 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 397190c9e486f2a66c15b73022b5495f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )