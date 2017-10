ტერაქტები ქაბულში, არიან დაღუპულები და დაშავებულები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqtebi [2] => qabuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178117 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqtebi [2] => qabuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178117 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 980 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqtebi [2] => qabuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqtebi [2] => qabuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178117) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (980,6947,1599) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177200 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 10:38:29 [post_date_gmt] => 2017-10-19 06:38:29 [post_content] => ავღანეთში, სამხედრო ბაზასთან ორი ავტომობილის აფეთქებას სულ მცირე 40 სამხედრო ემსხვერპლა, - ამის შესახებ საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით ტელეარხი Tolo News იუწყება. „ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა სამხედრო ჯიპებით პროვინცია ყანდაარში, მეივანდის რაიონში, სამხედრო ბაზაზე, თავდასხმა განახორციელა და სულ მცირე 40 ჯარისკაცი მოკლა,“ - იუწყება ტელეარხი. სამხედრო ბაზაზე შეტევის შესახებ ინფორმაცია ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომაც დაადასტურა. აფეთქება ავღანეთში - დაღუპულია 40 სამხედრო

ქაბულში მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად ოცზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 35 დაშავდა. ამის შესახებ ავღანური სააგენტო Tolo News ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება. სააგენტოს ცნობით, ავღანელმა ძალოვნებმა ყველა თავდამსხმელი გაანადგურეს. შეტაკებები ხუთი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. თავდასხმა მეჩეთზე - დაღუპულია ოცზე მეტი ადამიანი

ავღანეთში ნატო-ს მისია - „მტკიცე მხარდაჭერა" საქართველოს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის გამო სამძიმარს უცხადებს. „დღეს ჩვენი ლოცვებით 900 ქართველ ჯარისკაცთან ვართ, რომლებიც დაღუპულ მეგობარს გლოვობენ. საქართველოს წვლილი ჩვენს მისიაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის დიდი პატივია ამ ურთულეს ჟამს მათ გვერდით დგომა", - განაცხადა ავღანეთში ნატო-ს მისიის ხელმძღვანელმა, გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა. ავღანეთში, ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას თავდასხმა განხორციელდა. შედეგად, „მტკიცე მხარდაჭერის" მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების II ქვეითი ბრიგადის 23-ე ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი დაიღუპა. მომხდარი თავდასხმისას ასევე დაშავდა „მტკიცე მხარდაჭერის" მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურე. მათგან ერთის, კაპიტან მიხეილ ამირანის ძე გვირჯიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, უფროსი ლეიტენანტ გიგა დავითის ძე ხახუტაშვილის და კაპრალ გეგა ელვარდის ძე ხარშილაძის მდგომარეობა კი, დამაკმაყოფილებელია. სამივე მათგანი ბაგრამის საავიაციო ბაზის ჰოსპიტალშია მოთავსებული და შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა უტარდებათ. ავღანეთში ნატო-ს მისია საქართველოს, ჯარისკაცის დაღუპვის გამო, სამძიმარს უცხადებს აფეთქება ავღანეთში - დაღუპულია 40 სამხედრო