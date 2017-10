ტერაქტი ნიგერიაში – დაშავებულია 16, დაღუპულია 13 ადამიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti-nigeriashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179014 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti-nigeriashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179014 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teraqti-nigeriashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teraqti-nigeriashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179014) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19339) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165077 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 11:21:12 [post_date_gmt] => 2017-09-19 07:21:12 [post_content] => ნიგერიის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია „ბოკო ჰარამის” მიერ განხორციელებული ტერაქტის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა და 43 დაშავდა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. ტერორისტებმა ორმაგი ტერაქტი შტატ ბორნოს სოფელ მაშალარიში განახორციელეს. ნიგერიის პრეზიდენტმა, მუჰამადუ ბუჰარიმ, ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობას „ბოკო ჰარამთან” ბრძოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. დაჯგუფება „ბოკო ჰარამი” ნიგერიის ტერიტორიაზე აქტიურად 2000 წლიდან მოქმედებს. 2009 წელს დაჯგუფების ლიდერის, მუჰამედ იუსუფის, სიკვდილის შემდეგ „ბოკო ჰარამმა” ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი არეულობები მოაწყო. „ბოკო ჰარამის” მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 17 000-ს აღწევს. [post_title] => ნიგერიაში ტერაქტის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nigeriashi-teraqtis-shedegad-15-adamiani-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 11:21:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 07:21:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165077 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165077 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 11:21:12 [post_date_gmt] => 2017-09-19 07:21:12 [post_content] => ნიგერიის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია „ბოკო ჰარამის” მიერ განხორციელებული ტერაქტის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა და 43 დაშავდა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. ტერორისტებმა ორმაგი ტერაქტი შტატ ბორნოს სოფელ მაშალარიში განახორციელეს. ნიგერიის პრეზიდენტმა, მუჰამადუ ბუჰარიმ, ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობას „ბოკო ჰარამთან” ბრძოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. დაჯგუფება „ბოკო ჰარამი” ნიგერიის ტერიტორიაზე აქტიურად 2000 წლიდან მოქმედებს. 2009 წელს დაჯგუფების ლიდერის, მუჰამედ იუსუფის, სიკვდილის შემდეგ „ბოკო ჰარამმა” ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი არეულობები მოაწყო. „ბოკო ჰარამის” მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 17 000-ს აღწევს. [post_title] => ნიგერიაში ტერაქტის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nigeriashi-teraqtis-shedegad-15-adamiani-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 11:21:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 07:21:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165077 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 66456f6efbe18b584efd3632224fa4cd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )