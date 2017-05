ტერაქტზე პასუხისმგებლობა “ისლამურმა სახელმწიფომ” აიღო და ევროპას ახალი თავდასხმებით დაემუქრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => islamuri-sakhelmwifos-muqara [2] => afetqeba-manchestershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133584 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => islamuri-sakhelmwifos-muqara [2] => afetqeba-manchestershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133584 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => islamuri-sakhelmwifos-muqara [2] => afetqeba-manchestershi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => islamuri-sakhelmwifos-muqara [2] => afetqeba-manchestershi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133584) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15932,199,1931) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133551 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-23 16:14:30 [post_date_gmt] => 2017-05-23 12:14:30 [post_content] => გოგონა, რომელსაც მანჩესტერში მომხდარი ტერაქტის პირველ მსხვერპლად მოიხსენიებენ, არიანა გრანდეს დიდი გულშემატკივარი იყო. 18 წლის ჯორჯინა კალანდერი აფეთქების შემდეგ, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. კონცერტამდე ერთი დღით ადრე მან საყვარელ მომღერალს „ტვიტერის“ საშუალებით შეტყობინება გაუგზავნა: „ერთი სული მაქვს, ხვალ როდის გნახავ“. შეტყობინებას თან ერთვოდა ორი წლის წინ, იმავე სტადიონზე გამართული კონცერტის შემდეგ კულისებში გადაღებული ფოტო. ”ის ისეთი საყვარელი და ლამაზი იყო, ძალიან მაგრად ჩავეხუტე და მან მითხრა, რომ ჩემი ბრეკეტები მოეწონა. ეს არასდროს დამავიწყდება“, - ვკითხულობ ფოტოს აღწერაში. წლების განმავლობაში ჯორჯინა არიანას გულშემატკივარი იყო, რასაც მისი „ტვიტებიც” მოწმობს: „6 წლიანი ლოდინის შემდეგ, საბოლოოდ შევხვდები და ვნახავ ჩემს სიყვარულს. ახლა ისეთი ბედნიერი ვარ, ვემზადები ჩემს სიცოცხლეში საუკეთესო კონცერტისთვის”. „ანგელოზის ხმა აქვს”, - ვკითხულობთ ჯორჯინას ორი წლის წინანდელ „ტვიტებში”. გოგონას გარდაცვალებას გამოეხმაურა მსახიობი შონ მაგუაირი, რომელმაც სოციალური ქსელის საშუალებით გამოთქვა მწუხარება მომხდარის გამო და პატივი მიაგო ”ახალგაზრდა და საყვარელ” თინეიჯერ გოგონას ხსოვნას. ”აპრილში შევხვდი ამ გოგოს, ის გუშინ ღამით, მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა. ჩემი სიყვარული მას და ყველა დაღუპულის ოჯახის წევრებს” - წერს მსახიობი. ჯორჯინა პირველი იყო იმ 22 მსხვერპლთაგან, რომელიც 22 მაისს მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. [post_title] => 18 წლის ჯორჯინა კალანდერი – მანჩესტერის ტერაქტის პირველი მსხვერპლი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 18-wlis-jorjina-kalanderi-manchesteris-teraqtis-pirveli-mskhverpli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 16:52:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 12:52:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133441 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-23 14:19:18 [post_date_gmt] => 2017-05-23 10:19:18 [post_content] => მანჩესტერის სტადიონზე, 22 მაისს, არიანა გრანდეს კონცერტის დროს მომხდარ აფეთქებას სოციალიარი ქსელის საშუალებით ცნობილი მომღერლები ეხმაურებიან. "განადგურებული ვარ, მთელი გულით გამოვხატავ ძალიან დიდ მწუხარებას, სიტყვები არ მყოფნის" – წერს არი. broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 May 2017 ”გული მტკივა ჩემი დის, არიანასა და თითოეული იმ ოჯახის გამო, ვისაც ეს ტრაგიკული ამბავი შეეხო. უდანაშაულო ადამიანები დაიღუპა. ვწუხვარ, რომ ეს მესმის” - წერს ”ტვიტერის” ოფიციალურ გვერდზე ნიკი მინაჟი. My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 May 2017 ”გულგატეხილი ვარ იმის გამო, რაც დღეს ღამით მანჩესტერში მოხდა. ვუგზავნი სიყვარულს ყველას, ვინც იქ იმყოფებოდა” - ნათქვამია, ჰარი სტაილსის პოსტში. I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight. Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 May 2017 მომხდარს ”ტვიტერის” საშუალებით გამოეხმაურა ჯონ ლეჯენდიც: ”ვუგზავნი სიყვარულს ბრიტანეთში არიანა გრანდესა და ყველა მის მხარდამჭერს, ვინც ამ საშინელი თავდასხმის დროს დაშავდა. გულდასაწყვეტია.” Sending love to the U.K., @ArianaGrande and all of her supporters who were caught up in this awful attack. Heartbreaking. — John Legend (@johnlegend) 23 May 2017 ”ვლოცულობ ყველასათვის, ვინც არაიანა გრანდეს შოუზე იმყოფება” - წერია კეტი პერის „ტვიტერის” ოფიციალურ გვერდზე. Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) 22 May 2017 ”ყველა მუსიკოსი განიცდის და გრძნობს პასუხისმგებლობას - შოუები უნდა იყოს უსაფრთხო. ნამდვილი ღამის კოშმარია. ვუგზავნი სიყვარულს მანჩესტერსა და არის” - ვკითხულობთ ახალზელანდიელი მომღერლის ელა მარია ლანის, იგივე LORDE–ს, “ტვიტერის” ოფიციალურ გვერდზე. every musician feels sick & responsible tonight—shows should be safe for you. truly a worst nightmare. sending love to manchester & ari — Lorde (@lorde) 23 May 2017 ”ვლოცულობ არიანა გრანდესა და ყველასათვის, ვინც ახლა მასთან ერთდ იმყოფება. ვიცი, რომ ეს ყველასათვის რთული და გულდასაწყვეტია” - წერს მისი ელიოტი. Sending prayers to @ArianaGrande & all those who are with her also... I know this has to be difficult & heartbreaking for everyone😔🙏🏾 — Missy Elliott (@MissyElliott) 23 May 2017 ”ჩემი ფიქრები, ლოცვები და ცრემლები მათთვის, ვისაც მანჩესტერის ტრაგედია შეეხო. ვაგზავნი მთელს ჩემს სიყვარულს” - ტეილორ სვიფტი. My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 May 2017 ”ცრემლს ვერ ვიკავებ, როდესაც წარმოვიდგენ დაღუპულ უდანაშაულო მსმენელს. ვლოცულობ ყველასთვის და არიანას გულშემატკივრებისთვის” - წერს დემი ლოვატო. Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 May 2017 ”ჩემი ფიქრები და ლოცვები მიმართულია მანჩესტერში მომხდარის ტერაქტის გამო დაშავებულებისკენ”, - ვრცელდება სელენა გომესის ”ტვიტერის” გვერდზე. Unbelievable news about Manchester tonight. Absolutely horrific. Sending so much love. — BASTILLE (@bastilledan) 23 May 2017 [post_title] => მომღერლები არიანა გრანდეს კონცერტზე მომხდარ აფეთქებას ეხმაურებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => momgherlebi-ariana-grandes-koncertze-momkhdar-afetqebas-ekhmaurebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 14:49:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 10:49:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133421 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-23 14:18:12 [post_date_gmt] => 2017-05-23 10:18:12 [post_content] => "თუ ევროპაში მოგზაურობთ, მუდმივად იკითხეთ სხვადასხვა მედიასაშუალება, რომ გქონდეთ ინფორმაცია საფრთხეების შესახებ",- ამერიკის მოქალაქეებს აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი აფრთხილებს. უწყების განცხადებით, ექსტრემისტები კვლავ ფოკუსირებულები არიან ტურისტებისთვის პოპულარულ ადგილებზე, სატრანსპორტო ჰაბებზე, სავაჭრო ცენტრებსა და ბაზრობებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ყველაზე მნიშვნელოვანი თავდასხმის ობიექტები ხშირად ხდება სასტუმროები, კლუბები, რესტორნები, ეკლესიები, პარკები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, აეროპორტები... „მიჰყევით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ინსტრუქციებს, მუდმივად გაეცანით მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას,“ - აფრთხილებს საკუთარ მოქალაქეებს აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი. [caption id="attachment_133481" align="aligncenter" width="600"] აბუ-ბაქრ ალ-ბაღდადი, "ისლამური სახელმწიფოს" ლიდერი[/caption] „ყველგან სისხლის ზღვებს დავაყენებთ“-ISIS ევროპის წინააღდეგ ევროპაში ისლამისტების მიერ ორგანიზებული ტერაქტების ტალღა 2014 წლიდან გაძლიერდა. ინტენსივობის ზრდა „ისლამური სახელმწიფოს“ გაძლიერებას უკავშირდება, ამ პერიოდიდან ევროპაში მცხოვრები მუსულმანები სულ უფრო ხშირად ხდებიან რადიკალი ისლამისტები. თავდასხმების უმეტესი ნაწილი განხორციელდა ქვეყნებში, რომლებიც სირიის სამოქალაქო ომში არიან ჩართული და „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ იბრძვიან. თუმცა, ტერაქტები თავს დაატყდა შვედეთსაც, რომელიც სირიაში მიმდინარე საომარ ოპერაციებში მონაწილეობას არ იღებს. „ისლამური სახელმწიფო“ პერიოდულად, ავრცელებს ვიდეო თუ აუდიოჩანაწერებს, სადაც ევროპის ქვეყნებში მასობრივ ხოცვას და „სისხლის ზღვის დაყენებას“ აანონსებს. ყველაზე სისხლიანი ტერაქტები იმის მიუხედავად, რომ ტერორისტების სისასტიკე აღმოსავლეთის ქვეყნებში წარმოუდგენელ მასშტაბებს აღწევს, ევროპაში ისლამისტების თავდასხმებმა განსაკუთრებით შეაშფოთა მსოფლიო. მედიის ნაწილი წერს, რომ ევროპაში განხორციელებული თავდასხმები კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ისლამისტური დაჯგუფებები მშვიდად ცხოვრების საშუალებას არავის მისცემენ. გავიხსენოთ რამდენიმე ტერაქტი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა. 2014 წლის 24 მაისი, სროლა ბელგიის ებრაულ მუზეუმში, თავდამსხმელმა ოთხი ადამიანი მოკლა. ტერორისტი მარსელში დააკავეს. 2015 წლის იანვარი, ტერაქტების სერია პარიზში. ჯიჰადისტებმა სამი თავდასხმა მოაწყეს, გარდაიცვალა 17 ადამიანი, დაიჭრა 22. ყველაზე ხმაურიანი აღმოჩნდა თავდასხმა სატირული ჟურნალის „შარლი ებდო“ რედაქციაზე, 7 იანვარს. ჯიჰადისტებმა მოკლეს 12 ადამიანი, დაშავდა 11. როგორც შემდეგ გაირკვა, ისლამისტები თავდასხმას რამდენიმე წლის მანძილზე გეგმავდნენ. 2015 წლის 13-14 ნოემბერი, კვლავ პარიზი. კოორდინირებული თავდასხმების სერია პარიზის ცენტრის ექვს სხვადასხვა ადგილას თითქმის ერთდროულად დაიწყო. პირველმა თავდამსხმელმა რესტორანში ისროლა, შემდეგ კი ცეცხლი ბატაკლანის თეატრში გახსნეს, სადაც როკ-კონცერტი მიმდინარეობდა. ტყვედ აიყვანეს, დაახლოებით 100 ადამიანი, გარდაიცვალა 89. საერთო ჯამში, თავდასხმების შედეგად 137 ადამიანი გარდაიცვალა, აქედან 7 თავდამსხმელი იყო, რომელიც პოლიციამ გაანეიტრალა. 2016 წლის 22 მარტი, ბელგიაში სამმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი. ორი ბომბი ბრიუსელის აეროპორტში აფეთქდა, ერთი კი - მეტროსადგურში. გარდაიცვალა 32 მშვიდობიანი მოქალაქე, სხეულის დაზიანება მიიღო 340-მა. 2016 წლის 14 ივლისი, საფრანგეთში, ქალაქ ნიცაში ხალხის ნაკადში სატვირთო მანქანა შევარდა. შედეგად გარდაიცვალა 86 ადამიანი, დაშავდა 434. 2016 წლის 19 დეკემბერი, კვლავ სატვირთო მანქანა შევარდა ხალხის ნაკადში, ამჯერად - ბერლინში, საშობაო ბაზრობაზე. გარდაიცვალა 12 ადამიანი, 56 დაშავდა. კიდევ ერთი თავდასხმა, რომელიც მანქანით განახორციელეს - 2017 წლის მარტში ბრიტანეთის 52 წლის მოქალაქე, ხალიდ მასუდი ლონდონში, ვესტმინსტერის ხიდზე ასევე ფეხით მოსიარულეებში შეიჭრა, დაშავდა 50 ადამიანი, მათგან ოთხი გარდაიცვალა. ამის შემდეგ მასუდმა დაჭრა შეუიარაღებელი პოლიციელი. სამართალდამცველებმა მისი ლიკვიდაცია ადგილზევე მოახერხეს. 2017 წლის 3 აპრილი, რუსეთი, სანქტ-პეტერბურგის მეტროში თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი, მან 15 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2017 წლის 7 აპრილს თავდასხმა მოხდა შვედეთში, სტოკჰოლმში, სადაც ხალხის ნაკადში, ასევე, სატვირთო მანქანა შეიჭრა. გარდაიცვალა 5 ადამიანი, 14 დაიჭრა. თავდამსხმელმა აღიარა, რომ მისი შთაგონების წყარო „ისლამური სახელმწიფო“ იყო. ბოლო თავდასხმა კი გუშინ ღამით დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ მანჩესტერში მოხდა. გარდაიცვალა 22 ადამიანი, 60-მდე დაიჭრა. პასუხისმგებლობა რამდენიმე წუთის წინ საკუთარ თავზე "ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. თინათინ კაკიაშვილი [post_title] => სისხლისღვრა ალაჰის სახელით: რა გადაიტანა ევროპამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siskhlisghvra-alahis-sakhelit-ra-gadaitana-evropam-bolo-sami-wlis-mandzilze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 16:28:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 12:28:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133421 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133551 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-23 16:14:30 [post_date_gmt] => 2017-05-23 12:14:30 [post_content] => გოგონა, რომელსაც მანჩესტერში მომხდარი ტერაქტის პირველ მსხვერპლად მოიხსენიებენ, არიანა გრანდეს დიდი გულშემატკივარი იყო. 18 წლის ჯორჯინა კალანდერი აფეთქების შემდეგ, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. კონცერტამდე ერთი დღით ადრე მან საყვარელ მომღერალს „ტვიტერის“ საშუალებით შეტყობინება გაუგზავნა: „ერთი სული მაქვს, ხვალ როდის გნახავ“. შეტყობინებას თან ერთვოდა ორი წლის წინ, იმავე სტადიონზე გამართული კონცერტის შემდეგ კულისებში გადაღებული ფოტო. ”ის ისეთი საყვარელი და ლამაზი იყო, ძალიან მაგრად ჩავეხუტე და მან მითხრა, რომ ჩემი ბრეკეტები მოეწონა. ეს არასდროს დამავიწყდება“, - ვკითხულობ ფოტოს აღწერაში. წლების განმავლობაში ჯორჯინა არიანას გულშემატკივარი იყო, რასაც მისი „ტვიტებიც” მოწმობს: „6 წლიანი ლოდინის შემდეგ, საბოლოოდ შევხვდები და ვნახავ ჩემს სიყვარულს. ახლა ისეთი ბედნიერი ვარ, ვემზადები ჩემს სიცოცხლეში საუკეთესო კონცერტისთვის”. „ანგელოზის ხმა აქვს”, - ვკითხულობთ ჯორჯინას ორი წლის წინანდელ „ტვიტებში”. გოგონას გარდაცვალებას გამოეხმაურა მსახიობი შონ მაგუაირი, რომელმაც სოციალური ქსელის საშუალებით გამოთქვა მწუხარება მომხდარის გამო და პატივი მიაგო ”ახალგაზრდა და საყვარელ” თინეიჯერ გოგონას ხსოვნას. ”აპრილში შევხვდი ამ გოგოს, ის გუშინ ღამით, მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა. ჩემი სიყვარული მას და ყველა დაღუპულის ოჯახის წევრებს” - წერს მსახიობი. ჯორჯინა პირველი იყო იმ 22 მსხვერპლთაგან, რომელიც 22 მაისს მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. [post_title] => 18 წლის ჯორჯინა კალანდერი – მანჩესტერის ტერაქტის პირველი მსხვერპლი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 18-wlis-jorjina-kalanderi-manchesteris-teraqtis-pirveli-mskhverpli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 16:52:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 12:52:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133551 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 95 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9a389f749c77a8a2f0483977cddbef8e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )