ტერეზა მეიმ რუსეთის ხელისუფლება არჩევნებში ჩარევაში დაადანაშაულა

დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის მოთხოვნით ათასობით ადამიანი მანჩესტერის ქუჩებში გამოვიდა. აქცია მმართველი „კონსერვატიული პარტიის" ყრილობის პარალელურად მიმდინარეობდა, სადაც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ „ბრექსიტი" იყო. მონაწილეები ქვეყნის პრემიერმინისტრს ევროპასთან ახლო ურთიერთობების შენარჩუნებას სთხოვდნენ, ნაწილი კი ტერეზა მეის გადადგომას მოითხოვდა. აქციის მონაწილეებმა ქალაქის ქუჩებში მსვლელობა გამართეს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, მიტინგში 30 ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის მოთხოვნით მანჩესტერში აქცია გაიმართა

დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, ტერეზა მეი და გერმანიის კანცლერი, ანგელა მერკელი, მიიჩნევენ, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება ძალაში უნდა დარჩეს. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერის კანცელარიის განცხადებაშია ნათქვამი. მერკელი და მეი ერთმანეთს ესტონეთში მიმდინარე ციფრული ტექნოლოგიების ევროკავშირის სამიტზე შეხვდნენ. „ლიდერები შეთანხმდნენ რეგიონული და მსოფლიო უსაფრთხოებისთვის ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმების მნიშვნელობაზე," - აღნიშნულია განცხადებაში. ირანული ატომის პრობლემის დარეგულირების საკითხზე ირანი და მსოფლიოს ექვსი ქვეყანა (რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, აშშ, საფრანგეთი და გერმანია) 2015 წელს შეთანხმდნენ. ტერეზა მეია და ანგელა მერკელის აზრით, ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება ძალაში უნდა დარჩეს

დიდ ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნებში, წინასწარი შედეგებით, კონსერვატორებმა აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება ვერ შეძლეს. „ბიბისის" ინფორმაციით, მათ პარლამენტში 309 ადგილი მიიღეს. აბსოლუტური უმრავლესობის მოსაპოვებლად 326 ხმა იყო საჭირო. მეორე ადგილზე ლეიბორისსტული პარტია გავიდა 258 მანდატით. ამასთან, საკუთარ ოლქებში გამარჯვება მოიპოვეს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა, თავდაცვის მინისტრმა მაიკლ ფელონმა, ლეიბორისტების პარტიის ლიდერმა ჯერემი კორბინმა. ბრიტანეთში კონსერვატორებმა აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ მოიპოვეს დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის მოთხოვნით მანჩესტერში აქცია გაიმართა