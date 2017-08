ტერიტორიული კონფლიქტები და მათი შედეგები ჩვენი სახელმწიფოს უმთავრეს გამოწვევად რჩება – გიორგი მარგველაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => afkhazetis-omi [2] => 25-wlistavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153503 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => afkhazetis-omi [2] => 25-wlistavi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153503 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => afkhazetis-omi [2] => 25-wlistavi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => afkhazetis-omi [2] => 25-wlistavi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153503) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18159,18158,52) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153552 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 11:34:54 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:34:54 [post_content] => "ჩვენი ერთად ცხოვრების ისტორია სამაგალითოა და არ გვაქვს უფლება, ვიცხოვროთ ასეთ რეალობაში," - ამის შესახებ აფხაზეთის ომის დაწყების 25 წლისთავთან დაკავშირებით პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. პრემიერის თქმით, საქართველომ 25 წლის წინ ვერ შეძლო ძმათამკვლელი ომის თავიდან აცილება. „14 აგვისტო ტრაგიკული დღეა ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ჩვენსა და ჩვენს აფხაზ ძმებს შორის დაწყებულმა სისხლისღვრამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა. მისი შედეგების სიმძიმე როგორც ქართველებისთვის, ისე აფხაზებისთვის დღეს კიდევ უფრო თვალსაჩინოა. "ჩვენი ერთად ცხოვრების ისტორია სამაგალითოა და არა გვაქვს უფლება, ვიცხოვროთ ასეთ რეალობაში. ჩვენ შორის არ უნდა იდგეს უცხო ძალა, ეს საზიანოა ჩვენთვის - ქართველებისა და აფხაზებისთვის, ჩვენი შვილების მომავლისთვის. "მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ უდიდესი შეცდომის გამოსწორებას და მალე დადგება დრო, როცა დავიბრუნებთ ჩვენი აფხაზი ძმების გულებს და გავაგრძელებთ ცხოვრებას საუკუნეებგამოვლილი სიყვარულითა და ურთიერთპატივისცემით ერთიან, ძლიერ საქართველოში,“ - ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. [post_title] => ჩვენსა და ჩვენს აფხაზ ძმებს შორის დაწყებულმა სისხლისღვრამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chvensa-da-chvens-afkhaz-dzmebs-shoris-dawyebulma-siskhlisghvram-umdzimesi-shedegebi-mogvitana-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 11:34:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 07:34:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153552 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153485 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 10:40:09 [post_date_gmt] => 2017-08-14 06:40:09 [post_content] => აფხაზეთში შეიარაღებული დაპირისპირების დაწყებიდან 25 წელი გავიდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნულ გვარდიას, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე სოჭი-ინგირის სარკინიგზო მონაკვეთის დასაცავად შევიდა, ე.წ.-მა „აფხაზურმა გვარდიამ" პირველად სწორედ 14 აგვისტოს გაუხსნა ცეცხლი ოჩამჩირის რაიონში. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს კი სოხუმის დაცემით და საქართველოს შეიარაღებული ძალების მარცხით დასრულდა. შედეგად ათასობით ადამიანი დაიღუპა, 300 ათასი კი დევნილად იქცა. დაღუპულთა პატივსაცემად და 1993 წლის მოვლენების გასახსენებლად თბილისში, გმირთა მემორიალთან, დილიდან იკრიბებიან დაღუპულთა ახლობლები და პოლიტიკოსები. [post_title] => აფხაზეთში შეიარაღებული დაპირისპირების დაწყებიდან 25 წელი გავიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afkhazetshi-sheiaraghebuli-dapirispirebis-dawyebidan-25-weli-gavida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 10:40:09 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 06:40:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153485 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152015 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-08 12:07:41 [post_date_gmt] => 2017-08-08 08:07:41 [post_content] => "ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ ვცნობთ არანაირ „კალაშნიკოვიან“ ადამიანს საქართველოს მიწაზე, რომელიც მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემას უქმნის," - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა, გიორგი მარგველაშვილმა, მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე განაცხადა, სადაც ადმინისტრაციისა და უშიშროების საბჭოს წევრებთან ერთად რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგო. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, დაღუპულმა გმირებმა ქვეყნის წინაშე საკუთარი ვალი სისხლით გადაიხადეს. „მე მჯერა, რომ ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი, მაგრამ ამავე დროს იბადება ვალდებულებით თავისი ქვეყნის წინაშე. ჩვენ დღეს ვდგავართ იმ გმირების საფლავებთან, ვინც ეს ვალი თავისი სისხლით გადაიხადა. 9 წლის წინ რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა გადმოკვეთეს სუვერენული, დამოუკიდებელი ქვეყნის საზღვარი და მოახდინეს ჩვენი რეგიონების ოკუპაცია... ამ მცდელობაში რუსეთი არის სრულიად მარტო... რეალურად, საქართველოს საზღვრები მთელი კაცობრიობისთვის უცვლელია და ამაში ჩვენ ვდგავართ არამარტო ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, არამედ ვდგავართ იმ სიმტკიცით, რა სიმტკიცითაც, ჩვენი ქვეყანა დღევანდელ დღემდე მოვიდა,“ - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => არ ვცნობთ არანაირ „კალაშნიკოვიან“ ადამიანს საქართველოს მიწაზე - გიორგი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ar-vcnobt-aranair-kalashnikovian-adamians-saqartvelos-miwaze-giorgi-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 12:10:16 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 08:10:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152015 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153552 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 11:34:54 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:34:54 [post_content] => "ჩვენი ერთად ცხოვრების ისტორია სამაგალითოა და არ გვაქვს უფლება, ვიცხოვროთ ასეთ რეალობაში," - ამის შესახებ აფხაზეთის ომის დაწყების 25 წლისთავთან დაკავშირებით პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. პრემიერის თქმით, საქართველომ 25 წლის წინ ვერ შეძლო ძმათამკვლელი ომის თავიდან აცილება. „14 აგვისტო ტრაგიკული დღეა ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ჩვენსა და ჩვენს აფხაზ ძმებს შორის დაწყებულმა სისხლისღვრამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა. მისი შედეგების სიმძიმე როგორც ქართველებისთვის, ისე აფხაზებისთვის დღეს კიდევ უფრო თვალსაჩინოა. "ჩვენი ერთად ცხოვრების ისტორია სამაგალითოა და არა გვაქვს უფლება, ვიცხოვროთ ასეთ რეალობაში. ჩვენ შორის არ უნდა იდგეს უცხო ძალა, ეს საზიანოა ჩვენთვის - ქართველებისა და აფხაზებისთვის, ჩვენი შვილების მომავლისთვის. "მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ უდიდესი შეცდომის გამოსწორებას და მალე დადგება დრო, როცა დავიბრუნებთ ჩვენი აფხაზი ძმების გულებს და გავაგრძელებთ ცხოვრებას საუკუნეებგამოვლილი სიყვარულითა და ურთიერთპატივისცემით ერთიან, ძლიერ საქართველოში,“ - ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. [post_title] => ჩვენსა და ჩვენს აფხაზ ძმებს შორის დაწყებულმა სისხლისღვრამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chvensa-da-chvens-afkhaz-dzmebs-shoris-dawyebulma-siskhlisghvram-umdzimesi-shedegebi-mogvitana-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 11:34:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 07:34:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153552 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 330 [max_num_pages] => 110 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 42c39d93459b18cb4362c661f9ecfa97 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )