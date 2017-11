ტერორისტი აშშ-ში მწვანე ბარათის მეშვეობით ჩავიდა – დონალდ ტრამპი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => shemtkhveva-manhetenze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182920 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => shemtkhveva-manhetenze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182920 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => shemtkhveva-manhetenze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => shemtkhveva-manhetenze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182920) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,20896) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182914 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 08:38:16 [post_date_gmt] => 2017-11-02 04:38:16 [post_content] => ნიუ-იორკის ცენტრში, გუშინდელი ტერაქტის ადგილზე დღეს დილით კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა, - ამის შესახებ New York Post წერს. გამოცემის ინფორმაციით, მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა, შემდეგ კი საკუთარ თავს ესროლა. სროლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქალი საკუთარი ავტომობილიდან გამოვიდა. დანაშაულის ჩადენის მოტივები ამ ეტაპზე უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით, მამაკაცისა და ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა

დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ მწვანე ბარათის გაუქმების აუცილებლობის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა. აშშ-ის პრეზიდენტმა ეს მას შემდეგ განაცხადა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ტერაქტის შემსრულებელი, უზბეკი საიფულო საიპოვი აშშ-ში 2010 წელს მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩავიდა. "ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა. არავითარი დემოკრატიული ლატარიის სისტემა. ჩვენ უფრო ჭკვიანები და მკაცრები უნდა ვიყოთ"- წერს დონალდ ტრამპი Twitter-ზე. ნიუ-იორკში, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრთან ახლოს, ტერაქტი 31 ოქტომბერს მოხდა. ბოლო ინფორმაციით, დაღუპულია 8 ადამიანი. დონალდ ტრამპი - ტერორისტი ჩვენ ქვეყანაში მწვანე ბარათის მოგების შემდეგ ჩამოვიდა

დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჰელოუინის წვეულებას უმასპინძლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოვალურ კაბინეტში ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანამშრომლების შვილები მიიღო. დონალდ ტრამპმა პატარებს თეთრი სახლის ემბლემით ტკბილეული დაურიგა და უთხრა, რომ ისინი მეგობრებისთვისაც წაეღოთ. ორშაბათს თეთრ სახლში ტრადიციული ჰელოუინის წვეულება გაიმართება, სადაც სამხედრო პირებისა და სხადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლების შვილებს დაპატიჟებენ. შეერთებული შტატების პირველი ლედის, მელანია ტრამპის პრესცენტრის განცხადებაში წერია, რომ ჰელოუინზე თეთრი სახლის კარი ყველა ასაკის მოჩვენებისა და გობლინისთვის გაიღება. ჰელოუინის წვეულება თეთრ სახლში მანჰეტენის რაიონში უცნობმა მამაკაცმა ქალს მუცლის არეში ესროლა