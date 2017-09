ტერორისტმა ბაგრამის ავიაბაზასთან თავი აიფეთქა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => teroristebi [2] => bagramis-baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160830 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => teroristebi [2] => bagramis-baza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160830 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => teroristebi [2] => bagramis-baza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => teroristebi [2] => bagramis-baza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160830) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,17847,6992) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156667 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-24 15:30:44 [post_date_gmt] => 2017-08-24 11:30:44 [post_content] => ვენეციის მერი ითხოვს, რომ ტერორისტებს ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ესროლონ. ლუიჯი ბრუნიარომ ბრძანება გასცა, რომ ყველა ადამიანს ვინც სან-მარკოს მოედანზე „ალაჰ აკბარს“ დაიყვირებს - მომენტალურად ცეცხლი გაუხსნან. მერის აზრით, ტერორიზმთან ბრძოლა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ამიტომ ტერორისტებს ჩანაფიქრის ასრულების საშუალებას არ მისცემენ და პირდაპირ ალაჰთან გაუშვებენ. ბრუნიარო მსგავს განცხადებებს საკმაოდ ხშირად აკეთებს და იტალიელებიც როგორც წესი, დიდი აპლოდისმენტებით ხვდებიან ხოლმე. რაც შეეხება ვენეციას, ქალაქი 74-ე საერთაშორისო კინოფესტივალისთვის ემზადება. ღონისძიებები 30 აგვისტოს დაიწყება და ქალაქში უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურადაა გამკაცრებული. [post_title] => ალაჰ აკბარ: ესროლეთ გაუფრთხილებლად! კატალონიის მეჩეთი ვანდალებმა წითლად გააფერადეს. შემთხვევა ტარაგონის პროვინციაში მოხდა და ვანდალთა მსხვერპლი მეჩეთის კედელთან ერთად მაროკოს საკონსულოც გახდა. სამართალდამცავთა ვარაუდით, ყველაფრის უკან ტერორისტები დგანან, რადგან წითელი საღებავით შესრულებული წარწერები მაროკოელ საზოგადოებას ანგარიშსწორებით ემუქრება. ბუნებრივია, კატალონიის პოლიციამ ყველაფერი 17 აგვისტოს ტერაქტს დაუკავშირა და გამოძიებაც სწორედ ამ კუთხით მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ბარსელონაში მომხდარი ტერორისტული აქტის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, 50 კი მძიმედ დაშავდა. კატალონიაში მეჩეთი და მაროკოს საკონსულო წითლად შეღებეს ბარსელონას დასავლეთით, სუბირატის მუნიციპალიტეტში, პოლიციამ მამაკაცს ესროლა, რომელსაც ასაფეთქებელი ქამარი ეკეთა. ამის შესახებ ესპანური მედია წერს. მათივე ცნობით, მამაკაცი გარდაცვლილია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თვითმკვლელი ტერორისტი იუნეს აბუიაყუბია. თუმცა, გაზეთი La Vanguardia წერს, რომ პოლიციამ იუნეს აბუიაყუბი დააკავა. იუნესი იმ ფურგონის მძღოლი იყო, რომლითაც რამდენიმე დღის წინ ბარსელონაში ტერაქტი განხორციელდა. მას მთელ ევროპაში ეძებენ. სამართალდამცველებმა აბუიაყუბის ლიკვიდაცია უარყვეს, თუმცა კატალონიის რეგიონალურმა პოლიციამ ტვიტერზე დაწერა, რომ ადგილზე სპეცოპერაცია ჩატარდა. შეგახსენებთ, რომ ბარსელონაში, რამბლეს მოედანზე ტერორისტული თავდასხმა 17 ოქტომბერს მოხდა და მას 13 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის, 7 წლის ბავშვიც.

ბარსელონა კიდევ ერთ ტერაქტს გადაურჩა: პოლიციამ ტერორისტს ესროლა [post_title] => ალაჰ აკბარ: ესროლეთ გაუფრთხილებლად! ვენეციის მერი ითხოვს, რომ ტერორისტებს ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ესროლონ. ლუიჯი ბრუნიარომ ბრძანება გასცა, რომ ყველა ადამიანს ვინც სან-მარკოს მოედანზე „ალაჰ აკბარს" დაიყვირებს - მომენტალურად ცეცხლი გაუხსნან. მერის აზრით, ტერორიზმთან ბრძოლა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ამიტომ ტერორისტებს ჩანაფიქრის ასრულების საშუალებას არ მისცემენ და პირდაპირ ალაჰთან გაუშვებენ. ბრუნიარო მსგავს განცხადებებს საკმაოდ ხშირად აკეთებს და იტალიელებიც როგორც წესი, დიდი აპლოდისმენტებით ხვდებიან ხოლმე. რაც შეეხება ვენეციას, ქალაქი 74-ე საერთაშორისო კინოფესტივალისთვის ემზადება. ღონისძიებები 30 აგვისტოს დაიწყება და ქალაქში უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურადაა გამკაცრებული.

ალაჰ აკბარ: ესროლეთ გაუფრთხილებლად!