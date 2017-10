ტერორისტული დაჯგუფებები მასშტაბურ ტერაქტებს ამზადებენ – აშშ-ის უსაფრთხოების სამსახური

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => shida-usafrtkhoebis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177194 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => shida-usafrtkhoebis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177194 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => shida-usafrtkhoebis-samsakhuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => shida-usafrtkhoebis-samsakhuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177194) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,20434) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176820 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 14:25:49 [post_date_gmt] => 2017-10-18 10:25:49 [post_content] => ამერიკის ფედერალურმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის რიგით მესამე განკარგულება დაბლოკა, რომელიც 8 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებს შეერთებულ შტატებში შესვლას უკრძალავს. განკარგულება დღეს უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა სასამართლოს ჰავაის შტატმა მიმართა იმ მოტივით, რომ პრეზიდენტი, საემიგრაციო კანონის თანახმად, ამგვარი შეზღუდვების დაწესების უფლებამოსილი არ არის. ფედერალური მოსამართლეც დაეთანხმა და განკარგულება შეაჩერა. თუმცა შეერთებული შტატების საემიგრაციო სამსახური კონტროლს ამკაცრებს, განსაკუთრებით იმ ობიექტებზე, სადაც არალეგალებს ასაქმებენ. ვაშინგტონში საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის მოქმედი დირექტორის თომას ჰომანის განაცხადებით, 2017 წლის იანვრის შემდეგ 100 000-ზე მეტი არალეგალი დააკავეს. აშშ ირანს ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერის გამო ახალ სანქციებს დაუწესებს, - ამის შესახებ აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც ირანთან მიმართებაში ახალ სტრატეგიაზე ისაუბრა. მისი თქმით, აშშ ყველა შესაძლო ზომას მიიღებს, რათა ირანს საშუალება არ მისცეს ბირთვული იარაღი მოიპოვოს. „ჩვენ რიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადავდგამთ ირანის მტრული ქმედებების წინააღმდეგ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ირანი არასოდეს, ვიმეორებ არასოდეს მოიპოვებს ბირთვულ იარაღს", - განაცხადა აშშ-ს ლიდერმა. დონალდ ტრამპმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ირანმა რამდენჯერმე დაარღვია 2015 წლის შეთანხმება ბირთვული პროგრამის შესახებ. „ირანის რეჟიმი ტერორიზმის მთავარი სპონსორი სახელმწიფოა, რომელიც ეხმარება „ალ-ქაიდას", „თალიბანს", „ჰეზბოლას" და სხვა ტერორისტულ ქსელებს", - განაცხადა ტრამპმა. აშშ-ს პრეზიდენტმა ასევე დასძინა, რომ აშშ უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს გამოვიდეს ირანთან მიღწეული შეთანხმებიდან, რომელიც 2015 წელს ირანსა და საერთაშორისო შუამავლების ექვსეულს შორის დაიდო. ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკო-ს ტოვებს, - ამის შესახებ ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. „აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება არ იყო იოლი. ეს გადაწყვეტილება ასახავს აშშ-ის შეშფოთებას იუნესკოში ფუნდამენტური რეფორმის განხორციელების საჭიროებით და ანტიისრაელური მიკერძოებულობით," - განაცხადა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, ჰეზერ ნაუერტმა. გადაწყვეტილება ძალაში 2018 წლის 31 დეკემბერს შევა. აღსანიშნავია, რომ აშშ დამკვირვებლის სტატუსს შეინარჩუნებს. იუნესკო-ს გენერალურმა მდივანმა, ირინა ბოკოვამ, ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილების გამო მწუხარება გამოთქვა. ამერიკის ფედერალურმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის რიგით მესამე განკარგულება დაბლოკა, რომელიც 8 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებს შეერთებულ შტატებში შესვლას უკრძალავს. განკარგულება დღეს უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა სასამართლოს ჰავაის შტატმა მიმართა იმ მოტივით, რომ პრეზიდენტი, საემიგრაციო კანონის თანახმად, ამგვარი შეზღუდვების დაწესების უფლებამოსილი არ არის. ფედერალური მოსამართლეც დაეთანხმა და განკარგულება შეაჩერა. თუმცა შეერთებული შტატების საემიგრაციო სამსახური კონტროლს ამკაცრებს, განსაკუთრებით იმ ობიექტებზე, სადაც არალეგალებს ასაქმებენ. ვაშინგტონში საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის მოქმედი დირექტორის თომას ჰომანის განაცხადებით, 2017 წლის იანვრის შემდეგ 100 000-ზე მეტი არალეგალი დააკავეს. 