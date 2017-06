ტერორისტული საფრთხის მაღალი ალბათობის გამო გერმანიაში ღია ცის ქვეშ მიმდინარე კონცერტი შეაჩერეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => policia [2] => germania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136159 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => policia [2] => germania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136159 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 127 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => policia [2] => germania ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => koncerti [1] => policia [2] => germania ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136159) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (508,127,179) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129450 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 23:37:29 [post_date_gmt] => 2017-05-09 19:37:29 [post_content] => ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით, თბილისში, პარლამენტის შენობასთან აქცია გაიმართა. აუდიტორია 115-ის მიერ შეკრებილი მოქალაქეები, შრომითი ინსპექციის შექმნა მოითხოვეს. მათ გამზირზე საავტომობილი გზის გადაკეტვა სცადეს, რა დროსაც პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეების თქმით, სამართალდამცველებმა აქციის სამი მონაწილე დააკავეს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პოლიციამ ძალას გადაამეტა, მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. დღეს, ტყიბულის მინდელის შახტაში 4 მეშახტე გარდაიცვალა. დაპირისპირება პარლამენტთან: პოლიციამ აქციის მონაწილეები დააკავა

ჰანოვერი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიბომბა. დაბომბვის შედეგად გარდაიცვალა ათასობით ადამიანი და განადგურდა შენობების დიდი ნაწილი.

1943 წლის 9 ოქტომბერს, 1245 ადამიანი დაიღუპა და 250 000 უსახლკაროდ დარჩა, 261 000 ბომბის მეშვეობით.

ძველი ბომბების გამო, ბოლო ევაკუაცია გერმანიაში, აუგსბურგში გასულ წელს, შობის დღეს მოხდა.

სამშენებლო სამუშაოების დროს აღმოჩენილი 1.8 ტონა ბომბის გამო, 54 000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა.

არასრულწლოვანს, რომელიც გუშინ იპოვეს, ცხენის მოპარვის საქმეზე კითხავენ

არასრულწლოვანი, რომელიც პოლიციამ გუშინ ღამე იპოვა, ცხენების ქურდობის საქმეზე სოცმუშაკის თანდასწრებით იკითხება. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ცხენების დაკარგვის საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ქურდობას გულისხმობს. "არასრულწლოვანი ბიჭი ღამით იპოვა პოლიციამ. ის წარმოდგენილია პოლიციის განყოფილებაში და იკითხება სოცმუშაკის თანდასწრებით. გამოძიება დაწყებულია ცხენების მოპარვის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლით. პოლიციამ ნივთმტკიცებად ამოიღო ცხენები. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები", - აცხადებენ შსს-ში. აღნიშნული პირი ორი დღის განმავლობაში დაკარგული იყო და ის მამის სახლში, სოფელ ზემო ქედში პოლიციამ გუშინ ღამე იპოვა. მისი ოჯახი ქურდობის ფაქტს გამორიცხავს. არასრულწლოვნის დის, ლია გიგაურის თქმით, მის ძმას ფერმაში ხელფასი არ გადაუხადეს და ტრანსპორტის არქონის გამო ფერმა ცხენით დატოვა.