ტერორისტულმა დაჯგუფებამ 82 გატაცებული გოგონა გაათავისუფლა

ლონდონში აშშ- საელჩოს თანამშრომლებმა დაკითხვაზე 3 თვის ბავშვი დაიბარეს. გამოცემა „გარდიანის" ინფორმაციით, ბავშვის პაპამ შვილიშვილის ნაცვლად შესავსებ სავიზო ანკეტაში ტერორიზმთან დაკავშირებულ კითხვას არასწორად უპასუხა. 3 თვის ჰარვი კენიონ-კეირნსის პაპამ ანკეტაში კითხვაზე „გაქვთ თუ არა კავშირი ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, შპიონაჟთან, საბოტაჟთან ან გენოციდთან?" - დადებითად უპასუხა. შედეგად კი ბავშვი საელჩოში გასაუბრებაზე დაიბარეს. „დაუჯერებელია ჩემთვის, რომ შეცდომას ვერ მიხვდნენ, როგორ შეიძლება ახალშობილმა ვინმეს ზიანი მიაყენოს?!"- ამბობს 62 წლის პოლ კენიონი. მან ბავშვი საელჩოში მიიყვანა და შეცდომაც გაირკვა. [post_title] => ლონდონში დიპლომატებმა 3 თვის "ტერორისტი" დაკითხეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => londonshi-diplomatebma-3-tvis-teroristi-dakitkhes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 10:10:05 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 06:10:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123040 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121104 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-07 20:43:59 [post_date_gmt] => 2017-04-07 16:43:59 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შვედეთის მეფეს კარლ XVI გუსტავს, დღეს, სტოკჰოლმში მომხდარ თავდასხმასთან დაკავშირებით, ტელეგრამა გაუგზავნა. "ჩვენ ქვეყანაში, ხალხს გაგებული კი არ აქვს, ზუსტად იცის რას ნიშნავს საერთაშორისო ტერორიზმი. ამ რთულ დროს რუსეთი შვედი ხალხის გვერდით დადგება", - ვკითხულობთ ტელეგრამაში. შეგახსენებთ, რომ თვითმკვლელმა ტერორისტმა 4 დღის წინ, პეტერბურგში 13 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დღეს კი სტოკჰოლმში, ხალხით სავსე ფეხითმოსიარულეთა ქუჩაზე სატვირთო ავტომანქანა შევიდა. შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი დაზუსტებული არ არის. საუბარია 3 და 5 ადამიანზე. დაშავებულთა რაოდენობა კი ბევრად მეტია. პოლიცია ეჭვმიტანილს ეძებს. შვედეთის პრემიერმა კი განაცხადა, რომ მომხდარი ტერორისტული აქტია. 