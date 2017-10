ტერორიზმის გაზრდილი საფრთხის გამო შესაძლოა შენგენის ზონაში მგზავრობის წესები გამკაცრდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => shengenis-zona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177510 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => shengenis-zona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177510 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 115 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => shengenis-zona ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => shengenis-zona ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177510) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (115,20459) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177458 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 14:35:35 [post_date_gmt] => 2017-10-19 10:35:35 [post_content] => "საქართველოში მიღწეული პროგრესი აშკარაა, თუმცა, მზად ვართ რეფორმების გასაგრძელებლად," - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა. კომიტეტის ფარგლებში საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, ასოცირების დღის წესრიგსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებულ სამიტზე ისაუბრეს. "ველოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს. ჩვენ გვაქვს მიზანი, წარმატებას მივაღწიოთ 6 მიმართულებით: გვსურს მეტი ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან, დიალოგის გაქაქტიურება სექტორალური თანამშრომლობის მიმართულებით, ფიზიკური ინგეგრაცია კომუნიკაციისა და ენერგეტიკულ სფეროებში, განათლებისა და სოციალურ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურება," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. [post_title] => ევროსტრუქტურებთან მეტი ინტეგრაცია გვსურს - მიხეილ ჯანელიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrostruqturebtan-meti-integracia-gvsurs-mikheil-janelidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 14:35:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 10:35:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177399 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-19 13:50:16 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:50:16 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 7567.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1940.3 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (28.3 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 5627.2 მლნ. აშშ დოლარს (7.4 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში 3686.9 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.7 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1515.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 26.7 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2064.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.6 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 462.4 მლნ. აშშ დოლარი იყო (18.9 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1602.6 მლნ. აშშ დოლარი (2.3 პროცენტით მეტი). საქსტატის ცნობითვე, დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში 2428.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვარ-სექტემბერთან შედარებით 31.2 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 785.4 მლნ. აშშ დოლარი (59.0 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1642.8 მლნ. აშშ დოლარი იყო (21.0 პროცენტით მეტი). 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 65.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია: თურქეთი (1117.7 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (806.3 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (640.6 მლნ. აშშ დოლარი). 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა, 309.7 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 16.0 პროცენტი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 237.2 მლნ. აშშ დოლარს და შესაბამისად, მთლიანი ექსპორტის 12.2 პროცენტს უდრიდა. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 149.4 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 7.7 პროცენტი შეადგინა უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 487.0 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.7 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 338.8 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 6.0 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე სპილენძის მადნების და კონცენტრატების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 258.9 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 4.6 პროცენტი). [post_title] => ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი თითქმის 19 პროცენტით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiris-qveynebshi-eqsporti-titqmis-19-procentit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:52:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:52:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 173368 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 14:18:49 [post_date_gmt] => 2017-10-10 10:18:49 [post_content] => ესპანეთის ეკონომიკის მინისტრის, ლუის დე გინდოსის, განცხადებით, კატალონიის დამოუკიდებლობის მცდელობის ფონზე, ევროკავშირი მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობას. „ეს არ შეეხება დამოუკიდებლობის საკითხს, ეს სამართლებრივი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამბოხის საკითხია. სამართლებრივი სახელმწიფო არა მხოლოდ ესპანეთში, არამედ სრულიად ევროპაში თანაცხოვრების საფუძველს წარმოადგენს,“ - განაცხადა ესპანეთის ეკონომიკის მინისტრმა. მისი თქმით, ესპანეთის მთავრობას ყველამ დაუჭირა მხარი. აღსანიშნავია, რომ დღეს კატალონიის ავტონომიური მთავრობის ხელმძღვანელი კარლეს პუჩდემონი კატალონიის პარლამენტში გამოვა და პოლიტიკურ სიტუაციას განმარტავს. [post_title] => ესპანეთის ეკონომიკის მინისტრის თქმით, ევროკავშირი მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => espanetis-ekonomikis-ministris-tqmit-evrokavshiri-mkhars-uchers-espanetis-mtavrobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 14:18:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 10:18:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173368 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177458 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 14:35:35 [post_date_gmt] => 2017-10-19 10:35:35 [post_content] => "საქართველოში მიღწეული პროგრესი აშკარაა, თუმცა, მზად ვართ რეფორმების გასაგრძელებლად," - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა. კომიტეტის ფარგლებში საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, ასოცირების დღის წესრიგსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებულ სამიტზე ისაუბრეს. "ველოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს. ჩვენ გვაქვს მიზანი, წარმატებას მივაღწიოთ 6 მიმართულებით: გვსურს მეტი ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან, დიალოგის გაქაქტიურება სექტორალური თანამშრომლობის მიმართულებით, ფიზიკური ინგეგრაცია კომუნიკაციისა და ენერგეტიკულ სფეროებში, განათლებისა და სოციალურ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურება," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. [post_title] => ევროსტრუქტურებთან მეტი ინტეგრაცია გვსურს - მიხეილ ჯანელიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrostruqturebtan-meti-integracia-gvsurs-mikheil-janelidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 14:35:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 10:35:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 91 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2482e534830025919a8e356fbf6e58b8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )