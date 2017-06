ტესტ-სერია მოგებით დავიწყეთ: კანადა დამარცხებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137793 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137793 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137793) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (242,161,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137799 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-11 11:18:51 [post_date_gmt] => 2017-06-11 07:18:51 [post_content] => კალგარის "რაგბი პარკზე" საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრებმა ტესტ-მატჩი გამართა კანადის გუნდთან და 13:0 გაიმარჯვა. პირველი ტაიმი "ბორჯღალოსნებმა" მერაბ კვირიკაშვილის ზუსტი საჯარიმოს წყალობით, 3:0 მოიგეს. მეორე ტაიმში კიდევ ერთი ჯარიმით კვირიკაშვილმა ანგარიში 6:0 გახადა, შემდეგ კი ზედიზედ ორი საჯარიმო ააცილა. მატჩის მიწურულს კანადელთა შეცდომა ისევ მერაბ კვირიკაშვილმა გამოიყენა, რომელმაც ლელო გაიტანა და გარდასახვაც ზუსტად შეასრულა - 13:0. ეს ივნისის ტესტების პირველი მატჩი იყო. მილტონ ჰეიგის გუნდი 18 ივნისს აშშ-ს ნაკრებს დაუპირისპირდება ატლანტაში, ხოლო 24 ივნისს არგენტინას ქალაქ ხუხუიში ესტუმრება. ბორჯღალოსნებმა კანადის ნაკრები 13:0 დაამარცხეს „გოლდენ სტეიტსა" და „კლივლენდს" შორის მეოთხე მატჩის ერთ-ერთ ეპიზოდში (მესამე პერიოდის მიწურულს) ზაზა ფაჩულია ბურთისთვის აქტიურად იბრძოდა. ამ დროს „კავალიერსის" ფანმა (ამერიკული მედია მას ლებრონ ჯეიმსის მეგობარს უწოდებს), უკმაყოფილება უხეშად გამოთქვა. ეპიზოდმა კი მწვავე დაპირისპირება მოედანზეც გამოიწვია. ფაჩულიას სათადარიგო სკამზე მჯდომი თანაგუნდელები გამოესარჩლნენ. მოედანზე დაცვის გასვლაც გახდა საჭირო. „მივხვდი, რომ ის ზაზას უყვიროდა. ის ვერ გაბედავდა ამას რეალურ ცხოვრებაში. ამიტომ, მე უბრალოდ ვუთხარი მას, რომ გაჩუმებულიყო და თავის ადგილი დაეკავებინა, რადგან ზედმეტად აგრესიულად ყვიროდა. არავის მივცემთ უფლებას ჩვენზე ასე აგრესიულად ილაპარაკოს", - განაცხადა მატჩის შემდეგ „უორიორსის ფორვარდმა, დევიდ უესტმა. ეპიზოდის მონაწილე გულშემატკივარი ტოდ ლებოუ აღმოჩნდა, რომელიც ლებრონ ჯეიმსის აგენტის, მეგობრების და ბიზნეს პარტნიორების გვერდით იჯდა. მას დარბაზი დაცვამ დაატოვებინა. თამაში „კლივლენდმა" მოიგო 137:116, თუმცა ფინალურ სუპერსერიას „გოლდენ სტეიტი" 3:1 იგებს და ჩემპიონობამდე ერთი მოგებაღა აშორებს.

ლებრონ ჯეიმსის მეგობარმა ზაზას უყვირა: ფაჩულიას ეპიზოდმა დაპირისპირება გამოიწვია საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში, აღმასკომის სხდომაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. კერძოდ, 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში 15 ახალი დისციპლინა შეიტანეს. როგორც კომიტეტის ოფიციალური ვებგვერდი იუწყება, მედლების კომპლექტი გათამაშდება 3x3 ფორმატის კალათბურთში, რომელშიც მსოფლიოს ჩემპიონატი 2012 წლიდან იმართება. ოლიმპიურ პროგრამას ემატება რამდენიმე შერეული სახეობა: მიქსტი მაგიდის ჩოგბურთში, შერეული ესტაფეტა 4x400 მეტრი, შერეული შეჯიბრი მშვილდოსნობაში, შერეული ესტაფეტა ტრიატლონში... 2020 წელს, ოლიმპიური თამაშები ტოკიოში გაიმართება.

ოლიმპიურ თამაშებს ახალი სახეობები დაემატა 