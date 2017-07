“თეთრი ფეხების კომპლექსი, ქართველი ქალების კომპლექსების გრძელ ჩამონათვალში საპატიო ადგილს იკავებს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruji [1] => solariumi [2] => zafkhuli [3] => tetri-fekhebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142776 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruji [1] => solariumi [2] => zafkhuli [3] => tetri-fekhebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142776 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6620 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruji [1] => solariumi [2] => zafkhuli [3] => tetri-fekhebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruji [1] => solariumi [2] => zafkhuli [3] => tetri-fekhebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142776) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6620,6950,16908,7438) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139977 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 17:06:55 [post_date_gmt] => 2017-06-20 13:06:55 [post_content] => საქართველოში ზაფხულში დაცხება, თუმცა ანომალიურ სიცხეს არ უნდა ველოდოთ, ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა ხათუნა ქოქოსაძემ „ფორტუნას“ განუცხადა. ივლისსა და აგვისტოში, შესაძლოა, ჰაერის ტემპერატურამ 37-39 გრადუსს მიაღწიოს. „ცხელი ზაფხული იქნება, მაგრამ ანომალიურად ცხელი არა. განსაკუთრებულად ჰაერის ტემპერატურის მომატებას, ჯერჯერობით, არ ველოდებით. 37-39 გრადუსი ტემპერატურა გასულ წლებშიც იყო. ყველაზე მაღალ ნიშნულს ჰაერის ტემპერატურა ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს შუა რიცხვებამდე აღწევს. 40-41 გრადუსს ტემპერატურამ შესაძლოა კახეთის რეგიონში მიაღწიოს,“ - აღნიშნა ხათუნა ქოქოსაძემ. რაც შეეხება უახლოეს დღეებში ამინდის პროგნოზს, თბილისში 23 ივნისიდან წვიმიანი ამინდი შეწყდება და ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს. [post_title] => წინ ცხელი ზაფხული გველის - როდიდან მოიმატებს ტემპერატურა საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => win-ckheli-zafkhuli-gvelis-rodidan-moimatebs-temperatura-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 18:39:07 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 14:39:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139977 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136969 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 15:27:01 [post_date_gmt] => 2017-06-07 11:27:01 [post_content] => „ზაფხული იწყება აქ“ - ამ სლოგანით ზაფხულის ტურისტული სეზონი აჭარაში ოფიციალურად 9 ივნისს გაიხსნება. 4 საათიდან ალი და ნინოს ძეგლთან სპეციალური, საზაფხულო დეკორაციებით მორთულ პლაჟზე სტუმრებს გასართობი მუსიკალური შოუ ელოდებათ. მთელი დღის განმავლობაში სტუმრების განწყობაზე ელექტორნული მუსიკით friendly Mosquito, Autumn tree, Gabunia, Mzhavia და ლაშა გურული, იზრუნებენ. პლაჟზევე იფუქნციონირებს ღია ბარი და კაფეები - Radio Bar, Pipes Burger Joint, Pirate Bay Bar, Cold Bar, Martini Bar, სადაც სასმელებისა და კერძების შეკვეთა შეღავათიან ფასად იქნება შესაძლებელი. დღის განმავლობაში იგეგმება სხვადასხვა აქტივობებიც. მათ შორის ველო მარათონი, ქუჩის რაგბი, ფრანები შოუ, დღის ფეირვერკი. ბავშვებისთვის კი სახის მოხატვა, ქვებზე ხატვა, უფასო ჰელიუმისა და საპნის ბუშტები. ამავე დღეს, კლუბი მანდარინის მიმდებარე ტერიტორაზე იფუნქციონირებს უფასო შეზლონგები და ქოლგები. 6-დან 7-საათამდე კი წყლის გასართობი საშუალებები - სკუტერი, პარაშუტი და იახტები იქნება უფასო. საღამოს, პლაჟზე დაინთება უზარმაზარი კოცონი, რომელთან მისასვლელი გზაც ჩირაღდნებით განათდება. სეზონის გახნის ღონისძიება გრანდიოზული ფეირვერკით დასრულდება. 8 ივნისს, კი ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიების წინასწარი ანონსი ქუჩის კონცერტებით დაწყება. ადგილობრივი ბენდები საბაგიროსთან, უნივერსიტეტთან და ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელთან დაუკრავენ და სტუმრებს სეზონის გახნის ღონისძიებაზე დაპატიჟებენ. მიმდინარე წელს, ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნის ოფიციალური ღონისძიება აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინსიტროს ორგანიზებით და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მხარდაჭერით იმართება. [post_title] => ზაფხულის ტურისტული სეზონი აჭარაში ოფიციალურად 9 ივნისს გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zafkhulis-turistuli-sezoni-acharashi-oficialurad-9-ivniss-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 15:27:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 11:27:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136969 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 70759 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-18 16:13:54 [post_date_gmt] => 2016-08-18 12:13:54 [post_content] => რუჯი ზაფხულის განუყოფელი ნაწილია. მზის სხივები ხელს უწყობს D ვიტამინის გამომუშავებას, ასევე, ქმნის კარგ განწყობას. თუმცა, ექიმები რუჯის მოყვარულებს აფრთხილებენ, რომ მზის აბაზანების ხშირი მიღება იწვევს კანის ნაადრევ დაბერებას და კანის კიბოს. მიუხედავად ამისა, თუ მაინც გიყვართ რუჯი და გსურთ მიღებული ფერი დიდხანს გაგყვეთ, გაითვალისწინეთ შემდეგი რამდენიმე მარტივი რჩევა: 1. მიიღეთ არა ცხელი, არამედ თბილი/გრილი შხაპი. მაქსიმალურად შეამცირეთ ბანაობის დრო, რადგან დიდი ხნით წყლის ქვეშ დგომა, კანის ზეთის გამოშრობას იწვევს. ასევე, გამორიცხეთ საპონი. სასურველია ტანის გელი იხმაროთ. ბანაობის მერე, ნაზად შეიმშრალეთ კანი. 2. ბანაობის შემდეგ, აუცილებლად წაისვით დამატენიანებელი კრემი. კანისთვის ძალიან კარგია გლიცერინის შეცველი კრემი. არ შეიძინოთ კიტრის ან გვირილას შემცველი კრემი, რადგან ორივე კომპონენტი კანის გათეთრებას იწვევს. 3.დღის განმავლობაში მიიღეთ დიდი რაოდენობით სითხე, კერძოდ წყალი. ყოველდღიურად, 8 ჭიქა წყალი, თქვენ კანს ელასტიურობას შესძენს. 4. ეს რჩევა შოკოლადის მოყვარულებს განსაკუთრებულად გაახარებთ. მიირთვით შავი შოკოლადი, რომელიც არაჩვეულებრივი ანტიოქსიდანტია. ასევე, რაციონში ჩართეთ პომიდორი და დიდი რაოდენობით ხილი. [post_title] => როგორ შევინარჩუნოთ რუჯი დიდხანს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shevinarchunot-ruji-didkhans [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-18 17:32:56 [post_modified_gmt] => 2016-08-18 13:32:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=70759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139977 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 17:06:55 [post_date_gmt] => 2017-06-20 13:06:55 [post_content] => საქართველოში ზაფხულში დაცხება, თუმცა ანომალიურ სიცხეს არ უნდა ველოდოთ, ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა ხათუნა ქოქოსაძემ „ფორტუნას“ განუცხადა. ივლისსა და აგვისტოში, შესაძლოა, ჰაერის ტემპერატურამ 37-39 გრადუსს მიაღწიოს. „ცხელი ზაფხული იქნება, მაგრამ ანომალიურად ცხელი არა. განსაკუთრებულად ჰაერის ტემპერატურის მომატებას, ჯერჯერობით, არ ველოდებით. 37-39 გრადუსი ტემპერატურა გასულ წლებშიც იყო. ყველაზე მაღალ ნიშნულს ჰაერის ტემპერატურა ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს შუა რიცხვებამდე აღწევს. 40-41 გრადუსს ტემპერატურამ შესაძლოა კახეთის რეგიონში მიაღწიოს,“ - აღნიშნა ხათუნა ქოქოსაძემ. რაც შეეხება უახლოეს დღეებში ამინდის პროგნოზს, თბილისში 23 ივნისიდან წვიმიანი ამინდი შეწყდება და ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს. [post_title] => წინ ცხელი ზაფხული გველის - როდიდან მოიმატებს ტემპერატურა საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => win-ckheli-zafkhuli-gvelis-rodidan-moimatebs-temperatura-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 18:39:07 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 14:39:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139977 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4d3da11f8ce4a97263d779c74b8a8215 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )