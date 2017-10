თეთრი მეტლახი ახალ მეტროში: 90 წლების ევრორემონტი თუ თანამედროვე გადაწყვეტა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-metrosadguri-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180110 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-metrosadguri-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180110 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16675 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => akhali-metrosadguri-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => akhali-metrosadguri-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180110) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16675) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177239 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-19 11:18:08 [post_date_gmt] => 2017-10-19 07:18:08 [post_content] => ახალი მეტროსადგურის "სახელმწიფო უნივერსიტეტის" გახსნიდან სამი დღე გავიდა. ამ დროის განმავლობაში, სადგურმა 18155 მგზავრი მიიღო. თბილისის მეტროპოლიტენის 23-ე მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. სამუშაოების დაწყებიდან, “უნივერსიტეტის” მშენებლობას ერთ წელზე მეტი დასჭირდა. მეტროს სადგურ „უნივერსიტეტიდან“ ამოსასვლელი ვაჟა-ფშაველასა და სანდრო ეულის ქუჩაზე გაკეთდა. მგზავრები, მთლიანობაში, სულ 4 ამოსასვლელით ისარგებლებენ. ახალი მეტროს სადგურის მშენებლობა აზიის განვითარების ბანკმა დააფინანსა. მისი ღირებულება დაახლოებით 83,000,670.45 ლარია, ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოები კი ტენდერში გამარჯვებულმა ესპანურმა კომპანიამ ჩაატარა. [post_title] => ახალი მეტროსადგური 18 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-metrosadguri-18-000-ze-met-mgzavrs-moemsakhura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 11:34:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 07:34:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177239 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175692 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 11:52:32 [post_date_gmt] => 2017-10-16 07:52:32 [post_content] => რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ზურაბ ალავიძე, არ გამორიცხავს, რომ თბილისში სხვა ახალი მეტროსადგურები აშენდეს, თუმცა მინისტრის განმარტებით, ეს საკითხი ჯერ შესწავლის პროცესშია. „ჩვენ ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, ჩვენს კანდიდატს კახა კალაძეს საკმაოდ კარგი პროგრამა აქვს და ჩვენ ამ პროგრამას განვახორციელებთ და გვერდში დავუდგებით,’’ - განაცხადა ალავიძემ. რაც შეეხება საკითხს, შესაძლებელია, თუ არა რომ სამგორის მეტრო აეროპორტს დაუკავშირდეს, ზურა ალავიძის განმარტებით, ეს საკითხი ჯერ შესწავლის პროცესშია, თუ რამდენად მომგებიანი პროექტი იქნება. ,,ეს პროექტი დეტალურად არის შესასწავლი, რა თქმა უნდა, არის ამის საშუალება. ჩვენ კარგად შევისწავლით ყველა ჩვენს ხელთ არსებულ შესაძლებლობებს. განვსაზღვრავთ, ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რამდენად ღირს, რამდენად შეგვიძლია და შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას“, - განაცხადა ალავიძემ. [post_title] => ზურაბ ალავიძე არ გამორიცხავს, თბილისში სხვა ახალი მეტროსადგურები აშენდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zurab-alavidze-ar-gamorickhavs-tbilisshi-skhva-akhali-metrosadgurebi-ashendes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 12:02:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 08:02:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175692 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140323 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-21 17:46:41 [post_date_gmt] => 2017-06-21 13:46:41 [post_content] => მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ახალი მეტროსადგურის "უნივესიტეტის" ახალ სურათებს ავრცელებს, ძველებთან ერთად. მათი ცნობით, მეტროსადგურ "უნივერსიტეტის" სრული რეაბილიტაცია პრაქტიკულად დასრულებულია. დაკონსერვებული გვირაბების სრული რეაბილიტაციის შედეგად, თანამედროვე სტანდარტების შესაბ ამისი, ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი უსაფრთხო სადგური აშენდა. მეტროსადგური ექსპლუატაციაში სექტემბრიდან შევა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="140324,140325,140326,140327,140328,140329"] [post_title] => რა იყო და რა გახდა – მეტროსადგურ უნივერსიტეტის ახალი ფოტოები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-iyo-da-ra-gakhda-metrosadgur-universitetis-akhali-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 17:47:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 13:47:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140323 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177239 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-19 11:18:08 [post_date_gmt] => 2017-10-19 07:18:08 [post_content] => ახალი მეტროსადგურის "სახელმწიფო უნივერსიტეტის" გახსნიდან სამი დღე გავიდა. ამ დროის განმავლობაში, სადგურმა 18155 მგზავრი მიიღო. თბილისის მეტროპოლიტენის 23-ე მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. სამუშაოების დაწყებიდან, “უნივერსიტეტის” მშენებლობას ერთ წელზე მეტი დასჭირდა. მეტროს სადგურ „უნივერსიტეტიდან“ ამოსასვლელი ვაჟა-ფშაველასა და სანდრო ეულის ქუჩაზე გაკეთდა. მგზავრები, მთლიანობაში, სულ 4 ამოსასვლელით ისარგებლებენ. ახალი მეტროს სადგურის მშენებლობა აზიის განვითარების ბანკმა დააფინანსა. მისი ღირებულება დაახლოებით 83,000,670.45 ლარია, ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოები კი ტენდერში გამარჯვებულმა ესპანურმა კომპანიამ ჩაატარა. [post_title] => ახალი მეტროსადგური 18 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-metrosadguri-18-000-ze-met-mgzavrs-moemsakhura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 11:34:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 07:34:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177239 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1e570da41f258cd51e534a740bb22ec4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )