თეთრი სახლის ფოტოგრაფი ტრამპს “ტროლავს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => barak-obama [2] => trump-vs-obama [3] => tetri-sakhlis-fotografi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134665 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => barak-obama [2] => trump-vs-obama [3] => tetri-sakhlis-fotografi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134665 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => barak-obama [2] => trump-vs-obama [3] => tetri-sakhlis-fotografi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => barak-obama [2] => trump-vs-obama [3] => tetri-sakhlis-fotografi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134665) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (619,70,16099,16098) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134230 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-26 16:29:06 [post_date_gmt] => 2017-05-26 12:29:06 [post_content] => ყოფილი პირველი ლედი კვლავ მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა და მისი ჩაცმის სტილი განხილვის მთავარ საგნად იქცა. ექსპერტთა შეფასებით, მიშელს ყველაფერი აქვს იმისთვის რომ საუკეთესო დიზაინერებთან შეიმოსოს და რაც შეიძლება მდიდრული სამოსი მოირგოს, თუმცა ის ტრადიციულ უბრალოებას ინარჩუნებს. მაგალითად, ტოსკანაში გასეირნების დროს მისის ობამას ვარდისფერი ტოპი ეცვა და როგორც ტაბლოიდებმა გაარკვიეს, მისი ღირებულება სულ რაღაც 160 დოლარი იყო. აღსანიშნავია, რომ იტალიის ქუჩებში სეირნობის დროს მიშელის გამომეტყველება მხოლოდ ერთ რამეს გამოხატავდა - ყოფილი პირველი ლედი დროს მართლაც არაჩვეულებრივად ატარებს. [gallery columns="4" link="file" ids="134546,134547,134548,134549,134550,134551,134552,134553"] [post_title] => ობამები დამსახურებული შვებულებით ტკბებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => obamebi-damsakhurebuli-shvebulebit-tkbebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 16:29:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 12:29:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134295 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 23:30:25 [post_date_gmt] => 2017-05-25 19:30:25 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ბრიუსელში ნატოს ახალი შტაბ-ბინის გახნაზე, ალიანსის წევრებს მოუწოდა, რომ თავდაცვის ხარჯები გაენაწილებინათ. მან შეშფოტება გამოთქვა იმის გამო, რომ სხვა წევრები, აშშ-ს მსგავსად საკმარის თანხას არ იხდიან. "ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა სრული შენატანი უნდა განახორციელონ, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდის გზით",- განაცხადა მან. ნატოში წევრობის გადასახადი სახელწმიფოებისთვის ნებაყოფილობითია. ტრამპმა ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლისას ასევე, ტერორიზმზე საფრთხეებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, მანჩესტერში მომხდარ თავდასხმას. ტრამპის თქმით, ეს უკანასკნელი, ტერორიზმის ძლიერი ბოროტი ძალის დემონსტრირებაა. "უდანაშაულო ბავშვები მოკლეს ან დაჭრეს, როდესაც კონცერტს ესწრებოდნენ. ეს იყო ბარბაროსული და სასტიკი თავდასხმა ჩვენს ცივილიზაციაზე. ისინი არიან „ლუზერები“. სადაც არ უნდა არსებობდნენ, ისინი უნდა განვდევნოთ",-აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე და რუსეთის საფრთხეზე. "უნდა ვიყოთ ფხიზლად. ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე, იმიგრაციაზე, ისევე როგორც რუსეთის საფრთხეზე",-განახცადა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი ნატოს წევრებს: გადაიხადეთ! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-natos-wevrebs-gadaikhadet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 23:32:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 19:32:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134291 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 23:03:59 [post_date_gmt] => 2017-05-25 19:03:59 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უხერხული მანერების გამო, მედიის ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა. ბრიუსელში, ნატოს ახალი შტაბ-ბინის გახნის ცერემონიალი გაიმართა და როგორც ჩანს ტრამპს ფოტოებზე კარგად გამოჩენა და ნატოს გენერალური მდივნის გვერდით სურდა ადგილის დაკავება. ამისთვის მან, მონტენერგოს პრეზიდენტი საკმაოდ უხეშად, ძალის გამოყენებით ჩამოიშორა. ეს ყველაფერი კამერებმა დააფიქსირეს. მონტენეგროს პრემიერი მინო ჯუკანოვიჩი ტრამპის მხრიდან ასეთ ქცევას ღიმილით შეხვდა და ადგილი დაუთმო. https://www.youtube.com/watch?v=WPDzLYDRpnk [post_title] => უხერხული კადრები: ტრამპმა ფოტოზე გამოჩენისთვის მონტენეგროს პრემიერს ხელი ჰკრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukherkhuli-kadrebi-trampma-fotoze-gamochenistvis-montenegros-premiers-kheli-hkra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 23:03:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 19:03:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134291 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134230 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-26 16:29:06 [post_date_gmt] => 2017-05-26 12:29:06 [post_content] => ყოფილი პირველი ლედი კვლავ მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა და მისი ჩაცმის სტილი განხილვის მთავარ საგნად იქცა. ექსპერტთა შეფასებით, მიშელს ყველაფერი აქვს იმისთვის რომ საუკეთესო დიზაინერებთან შეიმოსოს და რაც შეიძლება მდიდრული სამოსი მოირგოს, თუმცა ის ტრადიციულ უბრალოებას ინარჩუნებს. მაგალითად, ტოსკანაში გასეირნების დროს მისის ობამას ვარდისფერი ტოპი ეცვა და როგორც ტაბლოიდებმა გაარკვიეს, მისი ღირებულება სულ რაღაც 160 დოლარი იყო. აღსანიშნავია, რომ იტალიის ქუჩებში სეირნობის დროს მიშელის გამომეტყველება მხოლოდ ერთ რამეს გამოხატავდა - ყოფილი პირველი ლედი დროს მართლაც არაჩვეულებრივად ატარებს. [gallery columns="4" link="file" ids="134546,134547,134548,134549,134550,134551,134552,134553"] [post_title] => ობამები დამსახურებული შვებულებით ტკბებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => obamebi-damsakhurebuli-shvebulebit-tkbebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 16:29:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 12:29:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 188 [max_num_pages] => 63 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 898d6c09ea20cbe9e475bbce3cdd4076 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )