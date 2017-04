“თიბისი ბანკი” კომუნალურ გადახდებზე საკომისიოს აღარ გააძვირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakhtang-buckhrikidze [1] => tibisi-banki [2] => komunaluri-gadasakhadebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121621 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakhtang-buckhrikidze [1] => tibisi-banki [2] => komunaluri-gadasakhadebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121621 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2656 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vakhtang-buckhrikidze [1] => tibisi-banki [2] => komunaluri-gadasakhadebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vakhtang-buckhrikidze [1] => tibisi-banki [2] => komunaluri-gadasakhadebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121621) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14569,3962,2656) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121376 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-10 11:39:03 [post_date_gmt] => 2017-04-10 07:39:03 [post_content] => თუ თქვენ "ბანკი რესპუბლიკის" ბარათები გაქვთ, ის ძალიან მალე გაუქმდება „ბანკი რესპუბლიკის“ ბარათები მომხმარებლებმა „თიბისი“ ბანკის ბარათებში უნდა გადაცვალონ. ამისათვის მათ დრო 6 მაისამდე აქვთ. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათების გადაცვლა ამ დრომდე არ განხორციელდა, 6 მაისის შემდეგ „ბანკი რესპუბლიკის“ ბარათების მოხმარება შეუძლებელი იქნება. ეს ცვლილება თიბისი ბანკისა და „ბანკი რესპუბლიკის“ გაერთიანების გამო ხორციელდება. პროცესის დასრულება სწორედ 6 მაისს მოხდება. „თიბისი“ ბანკის ცნობით ბარათების გადაცვლას მომხმარებელი უფასოდ შეძლებს. ყველა იმ მომხმარებელს, რომელსაც ჰქონდა რაიმე ტიპის ბარათი „ბანკ რესპუბლიკაში“ უფასოდ დაუმზადდა იგივე ტიპის ბარათი თიბისი ბანკში, რომლის გატანა მათ „ბანკი რესპუბლიკის“ ფილიალებიდან შეუძლიათ. ინფორმაცია ბარათის ადგილმდებარეობის შესახებ კლიენტებს სმს შეტყობინების სახით ეცნობებათ. იმ შემთხვევაში, თუ მათ ჯერ არ მისვლიათ ასეთი შეტყობინება, შეუძლიათ მიმართონ ორივე ბანკის ქოლცენტრს 2 27 27 27. „ბანკი რესპუბლიკის“ ბარათები თიბისი ბანკის იმავე პირობების მქონე ბარათებით ჩანაცვლდება, რაც იმას ნიშავს, რომ მომხმარებლებს ბარათის მომსახურების საკომისიო არ შეეცვლებათ. ნებისმიერ შემთხვევაში, გაიტანს თუ არა კლიენტი კუთვნილ ბარათს, ყოფილი რესპუბლიკის ბარათის შესაბამისი ანგარიში, მასზე არსებული ნაშთებით, ავტომატურად ინაცვლებს თიბისი ბანკში, რაც ნიშნავს, რომ „ბანკი რესპუბლიკის“ ბარათის შესაბამისი ანგარიში არსებობას განაგრძობს თიბისი ბანკში. ბარათების დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, მოსალოდნელი რიგების თავიდან ასაცილებლად, თიბისი ბანკი თხოვნით მიმართავს კლიენტებს, რომ მაქსიმალურად დროულად მიმართონ ფილიალებს საკუთარი ბარათების ასაღებად. "ბანკი რესპუბლიკის" ბარათები უქმდება "თიბისი" ბანკის ცნობით, საკომისიოს ცვლილება ეხება როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. ინფორმაცია "თიბისი" ბანკმა, დღეს, მის ყველა მომხმარებელს, ონლაინ ბანკის მეშვეობითაც მიაწოდა. "ფორტუნას" "თიბისი" ბანკში განუცხადეს, რომ საკომისიოს გაზრდის მიზეზებზე კომენტარს არ გააკეთებენ. კომუნალურ გადასახადებზე „თიბისი" ბანკი საკომისიოს აორმაგებს საგადასახადო კოდექსში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით „თიბისი ბანკი" მცირე და საშუალო ბიზნესკომპანიებს უფასო ტრენინგებს სთავაზობს. როგორც "ფორტუნას" თიბისი ბანკიდან აცნობეს, მეწარმეთა მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნის საპასუხოდ ტრენინგების ფორმატი შეიცვალა და ის უფრო მასშტაბური გახდა. მათივე ინფორმაციით, თიბისი ბანკში გამართულ ტრენინგს უძღვებოდნენ PwC Georgia-ს საგადასახადო დეპარტამენტის დირექტორი და უფროსი მენეჯერები. სამსაათიანი ინტენსიური კურსი, რომელიც ეხება საგადასახადო კოდექსში შესულ ცვლილებებს, კერძოდ, მოგების გადასახადის ე.წ. ესტონურ მოდელზე გადასვლას, დაეხმარება ორგანიზაციებს, ადვილად ადაპტირდნენ ახალ კანონმდებლობასთან. ტრენინგი თიბისი ბანკის სათაო ოფისში გაიმართა და მას სხვადასხვა კომპანიის 80-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა, რომლებიც თიბისი ბანკის კლიენტები არიან. ე.წ. ესტონურ მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით ტრენინგები სექტემბრიდან იმართება და მათში უკვე 1500 - მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ცნობისთვის, ბიზნესის წარმომადგენლებს თიბისი ბანკი უკვე მესამე წელია სთავაზობს ტრენინგებს მენეჯმენტის ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებში, როგორიცაა ინტერნეტ მარკეტინგი, დაგეგმვა, ბიუჯეტირება და ინოვაციების მართვა. ტრენინგების მიზანი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, მართვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და გაძლიერებაა.

მეწარმეებს საგადასახადო კოდექსზე უფასო ტრენინგს უტარებენ "ბანკი რესპუბლიკის" ბარათები უქმდება

თუ თქვენ "ბანკი რესპუბლიკის" ბარათები გაქვთ, ის ძალიან მალე გაუქმდება „ბანკი რესპუბლიკის" ბარათები მომხმარებლებმა „თიბისი" ბანკის ბარათებში უნდა გადაცვალონ. ამისათვის მათ დრო 6 მაისამდე აქვთ. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათების გადაცვლა ამ დრომდე არ განხორციელდა, 6 მაისის შემდეგ „ბანკი რესპუბლიკის" ბარათების მოხმარება შეუძლებელი იქნება. ეს ცვლილება თიბისი ბანკისა და „ბანკი რესპუბლიკის" გაერთიანების გამო ხორციელდება. პროცესის დასრულება სწორედ 6 მაისს მოხდება. „თიბისი" ბანკის ცნობით ბარათების გადაცვლას მომხმარებელი უფასოდ შეძლებს. ყველა იმ მომხმარებელს, რომელსაც ჰქონდა რაიმე ტიპის ბარათი „ბანკ რესპუბლიკაში" უფასოდ დაუმზადდა იგივე ტიპის ბარათი თიბისი ბანკში, რომლის გატანა მათ „ბანკი რესპუბლიკის" ფილიალებიდან შეუძლიათ. ინფორმაცია ბარათის ადგილმდებარეობის შესახებ კლიენტებს სმს შეტყობინების სახით ეცნობებათ. იმ შემთხვევაში, თუ მათ ჯერ არ მისვლიათ ასეთი შეტყობინება, შეუძლიათ მიმართონ ორივე ბანკის ქოლცენტრს 2 27 27 27. „ბანკი რესპუბლიკის" ბარათები თიბისი ბანკის იმავე პირობების მქონე ბარათებით ჩანაცვლდება, რაც იმას ნიშავს, რომ მომხმარებლებს ბარათის მომსახურების საკომისიო არ შეეცვლებათ. ნებისმიერ შემთხვევაში, გაიტანს თუ არა კლიენტი კუთვნილ ბარათს, ყოფილი რესპუბლიკის ბარათის შესაბამისი ანგარიში, მასზე არსებული ნაშთებით, ავტომატურად ინაცვლებს თიბისი ბანკში, რაც ნიშნავს, რომ „ბანკი რესპუბლიკის" ბარათის შესაბამისი ანგარიში არსებობას განაგრძობს თიბისი ბანკში. ბარათების დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, მოსალოდნელი რიგების თავიდან ასაცილებლად, თიბისი ბანკი თხოვნით მიმართავს კლიენტებს, რომ მაქსიმალურად დროულად მიმართონ ფილიალებს საკუთარი ბარათების ასაღებად.