თიბისი დაზღვევამ ელიავას ბაზრობისთვის მიყენებული ზარალი 52 170 ლარით აანაზღაურა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zarali [1] => tibisi-dazghveva [2] => eliavas-bazroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149467 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zarali [1] => tibisi-dazghveva [2] => eliavas-bazroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149467 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8749 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zarali [1] => tibisi-dazghveva [2] => eliavas-bazroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zarali [1] => tibisi-dazghveva [2] => eliavas-bazroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149467) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14770,11809,8749) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148262 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-21 17:04:02 [post_date_gmt] => 2017-07-21 13:04:02 [post_content] => ტექნიკურ უნივერსიტეტში "სითი ინსტიტუტის" მიერ მომზადებული თბილისის განაშენიანების გენერალური გეგმა განიხილეს. შეხვედრას ელიავას ბაზრობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ხათუნა კაკაურიძე ესწრებოდა. მან ბაზრობის გადატანის ინიციატივა გააპროტესტა. თბილისის მერმა განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ელიავას ბაზრობის გადატანის საკითხის დასმა ნაადრევია, რადგან ეს გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის შემოთავაზებაა, რომელიც შემდგომი განხილვის საგანი იქნება. დავით ნარმანიას განცხადებით, უშუალოდ ელიავას ბაზრობის საკითხზე მსჯელობა საკრებულოში გაიმართება . „გენერალური გეგმის ჯგუფი მზად არის შეხვდეს ელიავას ბაზრობის წარმომადგენლებს , მოისმინოს მათი მოსაზრებები . მათი გარკვეული ნაწილის მოსაზრებები ჩვენთვის ცნობილია , ვინაიდან ტერიტორიის განვითარებასთან დაკავშირებით მათი მხრიდან გეგმა არის მომზადებული . მე მათ დავპირდი , რომ საკრებულოში ცალკე შეხვედრა გაიმართება . მნიშვნელოვანია და მთავარია, არ ავყვეთ ემოციებს . ჩვენ არასდროს მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას , რომელიც ხალხზე უარყოფითად აისახება ”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ . [post_title] => ნარმანია: ელიავას ბაზრობის გადატანის საკითხის დასმა ნაადრევია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => narmania-eliavas-bazrobis-gadatanis-sakitkhis-dasma-naadrevia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 17:05:13 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 13:05:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148262 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143845 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-10 13:51:02 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:51:02 [post_content] => ავარიები საქართველოში აქტუალური თემაა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2016 წელს საქართველოში 6 939 რეგისტრირებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა მოხდა. შედეგად, 581 ადამიანი გარდაიცვალა და 9 951 დაშავდა. სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის შემდეგ, მნიშვნელოვანი საკითხია ზარალი, რომელსაც ავარია გაყენებთ. მართალია, სჯობს ფრთხილად იაროთ, რათა ფატალური შემთხვევები არ მოხდეს, თუმცა, რადგან ამის 100%–ით თავიდან აცილება შეუძლებელია, "ფორტუნა" გთავაზობთ იურისტებისა და ექსპერტების რჩევებს, თუ რა უნდა გაითვალისწინოთ ამ დროს, რათა ზედმეტი პრობლემები და დანახარჯები თავიდან აიცილოთ. რას გვირჩევენ სადაზღვეო კომპანიები? პირველ რიგში აუცილებელია, კარგად შეარჩიოთ სადაზღვეო კომპანია და ზუსტად გაეცნოთ მათ პირობებს. "ჯი პი აი"-ს ექსპერტი, ზაალ გუგუნიშვილი, ამბობს, რომ ისინი თავიდანვე აფრთხილებენ მათ, ვინც მანქანას აზღვევს, როგორ უნდა მოიქცნენ იმისთვის, რომ დაზღვევის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, პრობლემები არ შეექმნათ. მისი თქმით, პირველ რიგში აუცილებელია, შემთხვევის შესახებ სადაზღვეო კომპანიას და საპატრულო პოლიციას აცნობოთ. "ყველა ზარალის რეგულირების პროცესი იწყება შეტყობინებიდან და პირველ რიგში, უნდა დარეკონ ჩვენ ცხელ ხაზზე. ჩვენი ცხელი ხაზი 24-საათიანია და ოპერატორი აუცილებლად უპასუხებს. შემდეგ ხდება გადართვა ზარალების მენეჯერებთან, რომლებიც გასცემენ კონკრეტული შემთხვევის რეკომანდაციებს. როგორც წესი, აუცილებელია საპატრულო პოლიციის გამოძახება და ჩვენი ზარალების მენეჯერიც გადის შემთხვევის ადგილზე, სადაც აფასებს სიტუაციას", – განაცხადა ზაალ გუგუნიშვილმა. მისივე თქმით, ამ პროცედურის შემდეგ წყდება, სად მივიდეს მანქანა ზარალის შესაფასებლად და რა ეტაპებს გაივლის, სანამ ზარალი ანაზღაურდება. როგორც ზაალ გუგენიშვილმა "ფორტუნასთან" განმარტა, ზარალის ანაზღაურება ძირითად შემთხვევაში ძალიან სწრაფად, მაქსიმუმ, 6 დღეში ხდება, თუმცა არსებობს გამონაკლისები. "ეს დამოკიდებულია საპატრულო პოლიციის მასალებზე. თუ შემთხვევის შედეგად დაშავებულია, იღძვრება სისხლის სამართლის საქმე და სანამ გამოძიება არ დაიხურება, ვერ ვანაზღაურებთ ზარალს", – განაცხადა მან. რჩევები იურისტებისგან საადვოკატო ბიურო OK & CG-ის ადვოკატის, ანა გორდეზიანის, განცხადებით, მოქალაქემ მნიშვნელოვანია 2 ფაქტორი გაითვალისწინოს, რათა თავიდან აიცილოს დამატებითი პრობლემები. "პირველი, როცა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, ადმინისტაციული სამართალდარღვევის ოქმი ფორმდება, მოქალაქეს შეუძლია, გაასაჩივროს ოქმი და თავი არ ცნოს ბრალეულად. შესაბამისად, სასამართლოში შეგიძლია, იდავოთ აღნიშნულ საკითხზე და იქმნება იმის ალბათობაც, რომ შესაძლოა, ზიანის ანაზღაურება საერთოდ არ მოგიწიოთ", – განაცხადა ანა გორდეზიანმა. მეორე ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი დგება მაშინ, როდესაც პირი ბრალეულობას ცნობს, მაგრამ ზიანის ოდენობას არ ეთანხმება. "როგორც წესი, თუ მანქანა დაზღვეულია, სადაზღვევო კომპანია თავის კალკულაციას ადგენს, სადაც, უმეტეს შემთხვევაში, გაზრდილი თანხა აქვს მითითებული. სადაზღვევო კომპანია დომინანტური კომპანიებისგან ყიდულობს მანქანის ნაწილებს, რაც საბაზრო ღირებულებას ბევრად აღემატება. გაზრდილი კალკულაცია კი მოთხოვნის სახით ბრალეულ მხარეს წარედგინება იმისათვის, რომ ზიანი აანაზღუროს. ამ შემთხვევისთვის აუცილებელია ალტერნეტიული ექსპეტიზის დასკვნის არსებობა, რაც მოქალაქეს ზედმეტი ხარჯის გაღებისგან დაიცავს", - განაცხადა ანა გორდეზიანმა. ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური ესპერტიზა იქნება თქვენი მტკიცებულება იმისა, რომ ზარალის რეალური ღირებულება აანაზღაუროთ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => როგორ ავიცილოთ ზედმეტი ხარჯები და პრობლემები ავარიის შემთხვევაში? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-avicilot-zedmeti-kharjebi-da-problemebi-avariis-shemtkhvevashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 13:34:46 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 09:34:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143845 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143039 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-03 13:58:03 [post_date_gmt] => 2017-07-03 09:58:03 [post_content] => „ეს იყო გაფრთხილება“, „მთლიანად არ გაგვიმეტეს, არჩევნებია მაინც“, - საუბრობენ ეჭვებზე ერთმანეთში და დუმან მედიასთან. ელიავას ბაზრობის დაზარალებული მოვაჭრეები დამწვარ სავაჭრო ცენტრთან დილიდან არიან შეკრებილები და უსაფრთხოების სამსახურისგან ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას ელოდებიან, საუბრობენ ზარალზე, კომპენსაციების თემაზე და არაფერს ამბობენ ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე. ერიდებიან მედიასთან და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან კონტაქტს. სცენარი იგივეა, ელიავას ბაზრობაზე ხანძარი მაღაზიების დაკეტვის შემდეგ გაჩნდა. წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია 20-მდე მაღაზია. ბაზრობის დირექტორის განცხადებით, მოვაჭრეების ნაწილს ქონება დაზღვეული ჰქონდა, დაზღვეული იყო შენობაც. მოვაჭრეთა რაოდენობა, ვინც არ იყო დაზღვეული, მცირეა. გაჩნდა იმედი, რომ თანხის რაოდენობიდან გამომდინარე, მოვაჭრეები კომპენსაციას მიიღებენ და გუშინდელი ღამისგან განსხვავებით, თავის ეჭვებზე ღიად აღარ საუბრობენ. „10 000-მდეა პირადად ჩემი ზარალი, ბანკიდან სესხი მაქვს გამოტანილი, არც მაღაზია მქონდა დაზღვეული. მანქანის სავალი ნაწილებით ვვაჭრობდი. ვიცი, რომ ჩემი მაღაზია დაიწვა. გუშინ, ხანძრის დროს დავინახე, შუშები ჩამსხვრეული იყო და ცეცხლი ეკიდა. მთლიანადა დაიწვებოდა პროდუქცია,“ - უყვება „ფორტუნას“ ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონე. თბილისის ბაზრობებზე გაჩენილი სხვა ხანძრებისგან განსხვავებით, ელიავას ბაზრობაზე ცეცხლი არა კუსტარული წესით ნაგებ ჯიხურებში, არამედ ახალ სავაჭრო ცენტრში გაჩნდა. მოვაჭრეები და ადმინისტრაციის დირექტორი სავაჭრო ცენტრში უსაფრთხოების ნორმების დაცულობაზე თამამად საუბრობენ. „ახალი სავაჭრო ცენტრია და უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით არის აშენებული. ხანძრის დეტექტორებიც იყო მაღაზიაში და სახანძრო სტენდებიც გვქონდა. დაცვაც გვყავდა მთელი ღამე,“ - ამბობენ „ფორტუნასთან“ მოვაჭრეები. რატომ გაჩნდა თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ, ახალ სავაჭრო ცენტრში ხანძარი, ამაზე ოფიციალურ პასუხს იმედია, საგამოძიებო სამსახურები გასცემენ. ხანძრის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად ტერიტორიაზე დღეს დილიდან მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები. უსაფრთხოების სამსახური სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას არცერთ დაზარალებულს არ აძლევს. „არ შეიძლება ადამიანთა უბედურებაზე პოლიტიკური ქულების დაწერა და არ ვაპირებ ბრალდებებზე საუბარს, რადგან, პირველ რიგში, დაზარალებული ადამინების პრობლემებია მოსაგვარებელი, მათი ინტერესებია დასაკმაყოფილებელი. შევძელი, მენახა დამწვარი ტერიტორიის ნაწილი და წინასწარი დათვალიერებით, ძირითადად საბურავებისა და ავტონაწილების მაღაზიებია დამწვარი. რამდენიმე მაღაზია სრულად არის დამწვარი, ნაწილი დაზიანებულია,“ -განაცხადა რაიონის გამგებელმა, ირმა ზავრადაშვილმა. დამწვარი ტერიტორი მოინახულა ბაზრობის დირექტორმა, გოჩა ხეცურიანმაც. ადმინისტრაციის დირექტორს ისევე, როგორც მოვაჭრეებს, ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი არ სურს. „რატომ მოხდა ხანძარი, გამოძიება იტყვის. შენობაში უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყო, ამას ვადასტურებ. რატომ გაჩნდა ხანძარი, გამოძიება იტყვის,“ - აცხადებს გოჩა ხეცურიანი. დაზარალებულებთან ამ დრომდე არ გამოჩენილა თბილისის მერი, დავით ნარმანია. უცნობია ასევე, დაესწრება თუ არა მოვაჭრეებისა და გამგეობის საკოორდინაციო შეხვედრას, რომელიც დღის მეორე ნახევარშია დანიშნული. რატომ არ მოინახულა არც ხანძრის ღამეს ტერიტორია და არც დღეს დაზარალებულები ქალაქის მერმა, ამაზე მერიის პრესსამსახურში ოფიციალურ განმარტებას ვერ აკეთებენ. მიუხედავად მომხდარისა, ელიავას ბაზრობის მოვაჭრეები ბაზრობის გადატანის საკითხს კატეგორიულად არ განიხლავენ. ტერიტორია, რომელიც ქალაქის განვითარების გენგეგმაში სარეკრეაციო ზონად არის მოაზრებული, გაფრთხილება თუ შემთხვევითობა - ელიავას ბაზრობა ბოლო წლებში დამწვარი უკვე რიგით მე-9 სავაჭრო ცენტრია. [gallery link="file" ids="143047,143048,143049,143050,143051,143052"] თამუნა გოგუაძე [post_title] => „ეს იყო გაფრთხილება“ - რა ელით ელიავს ბაზრობის მოვაჭრეებს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-iyo-gafrtkhileba-ra-elit-eliavs-bazrobis-movachreebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 14:04:05 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 10:04:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143039 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148262 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-21 17:04:02 [post_date_gmt] => 2017-07-21 13:04:02 [post_content] => ტექნიკურ უნივერსიტეტში "სითი ინსტიტუტის" მიერ მომზადებული თბილისის განაშენიანების გენერალური გეგმა განიხილეს. შეხვედრას ელიავას ბაზრობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ხათუნა კაკაურიძე ესწრებოდა. მან ბაზრობის გადატანის ინიციატივა გააპროტესტა. თბილისის მერმა განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ელიავას ბაზრობის გადატანის საკითხის დასმა ნაადრევია, რადგან ეს გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის შემოთავაზებაა, რომელიც შემდგომი განხილვის საგანი იქნება. დავით ნარმანიას განცხადებით, უშუალოდ ელიავას ბაზრობის საკითხზე მსჯელობა საკრებულოში გაიმართება . „გენერალური გეგმის ჯგუფი მზად არის შეხვდეს ელიავას ბაზრობის წარმომადგენლებს , მოისმინოს მათი მოსაზრებები . მათი გარკვეული ნაწილის მოსაზრებები ჩვენთვის ცნობილია , ვინაიდან ტერიტორიის განვითარებასთან დაკავშირებით მათი მხრიდან გეგმა არის მომზადებული . მე მათ დავპირდი , რომ საკრებულოში ცალკე შეხვედრა გაიმართება . მნიშვნელოვანია და მთავარია, არ ავყვეთ ემოციებს . ჩვენ არასდროს მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას , რომელიც ხალხზე უარყოფითად აისახება ”, - განაცხადა დავით ნარმანიამ . [post_title] => ნარმანია: ელიავას ბაზრობის გადატანის საკითხის დასმა ნაადრევია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => narmania-eliavas-bazrobis-gadatanis-sakitkhis-dasma-naadrevia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 17:05:13 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 13:05:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148262 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6877e2c0de0afa091657d6ed69da187d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )