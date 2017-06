თიკა ჯამბურია: „ისეთი გაბრაზებული ვარ, სასამართლოში ვიჩივლებ!..“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tika-jamburia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138683 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tika-jamburia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138683 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 598 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tika-jamburia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tika-jamburia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138683) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (598) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 104291 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-26 14:19:24 [post_date_gmt] => 2017-01-26 10:19:24 [post_content] => ბავშვობის მეგობრებს, მომღერლებს - თიკა ჯამბურიას, ნინი ქარსელაძესა და მარიკა თხელიძეს რესტორან „ტერასას“ მყუდრო გარემოში შევხვდით. მეგობრებს ბევრ რამეზე ვესაუბრეთ, მათ შორის იმაზე, როგორ შეინარჩუნეს ერთმანეთის სიყვარული და ნდობა წლების განმავლობაში. მათ ერთმანეთის დახასიათებაც ვთხოვეთ, ამ ექსპერიმენტმა სახალისო ვითარებაში ჩაიარა... როგორ გაიცანით ერთმანეთი? ნინი: მე და თიკამ ერთმანეთი ნატო დუმბაძემ გაგვაცნო, ალბათ, 9-10 წლისანი ვიქნებოდით. დაახლოებით ამ პერიოდში გავიცანი მარიკაც, ალბათ, სადღაც კონცერტზე და დავმეგობრდით. თიკა: მე და მარიკამ ვოკალის პედაგოგ რუსიკო ბახტაძესთან გავიცანით ერთმანეთი. ძალიან ხშირი კონტაქტი გვქონდა და დავმეგობრდით. მთელი ბავშვობა მე, მარიკა და ნინი ვიყავით ერთად. მოგონებებში ეს ორი სულ არსებობს. ერთმანეთის სიმღერებს უსმენდით? მარიკა: გვინდოდა თუ არა, მაინც ვუსმენდით ერთმანეთს. კონცერტებზე, ძირითადად, ერთად გამოვდიოდით. რომელი რადიოც უნდა ჩაგერთო, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, ზენიტში ვიყავით. მგონია, რომ არცთუ ცუდი რეპერტუარი გვქონდა. ნინი: მე, ზოგადად, არა მხოლოდ თიკას და მარიკას, არამედ ქართულ შოუბიზნესს ვუსმენ და ძალიან მომწონს ის სიმღერები, რომლებიც პოპულარული იყო. ამდენი წელი გავიდა, შოუბიზნესში ბევრი ინტრიგაა, თქვენ როგორ მოახერხეთ ურთიერთობის შენარჩუნება? ალბათ, იმ სიყვარულის გამო, რაც ერთმანეთის მიმართ გვაქვს, კარგი წლების გამო, რაც ერთად გავატარეთ. ვიყავით ინტრიგებისგან შორს, არასდროს მოგვწონდა ის სიბუნძურე, რაც ხდებოდა შოუბიზნესში. ვფიქრობ, საყვარელ ადამიანებზე ინტრიგა არ მოქმედებს. გადის წლები და ყველა ხვდება, რომ ის ინტრიგა იყო, ივიწყებ ყველაფერს და აგრძელებ ურთიერთობას. მარიკა: დავამატებდი იმას, რომ სხვათა შორის, ბევრი ადამიანი ეცადა, რომ ჩვენ სამ შორის შექმნილიყო არასასიამოვნო სიტუაციები. ერთმანეთის სიყვარულით, ნდობითა და პატივისცემით მოვედით დღემდე, არავის არაფერი გამოუვიდა, ერთმანეთს ძალიან კარგად ვიცნობთ (იცინის). ერთმანეთის მიმართ გულწრფელები ვართ და ასე ვიყავით ყოველთვის. თიკა: ახლა უკვე ვერავინ დაგვაშორებს, რადგან მეგობრების გარდა, ნათესავებით გავხდით. ნინი ჩემი შვილის ნათლიაა, მე მარიკას შვილი მოვნათლე. ჩვენი ურთიერთობა ძალიან მყარია. ვიცი, რომ ერთობლივ კონცერტებს მართავთ... ძალიან ახლოს ვართ და ვმეგობრობთ, აქედან გამომდინარე, დიდი ხანია, დავიწყეთ სამივემ ერთობლივი კონცერტების გამართვა. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი იყოს ცოცხალი ბენდის თანხლებით, შევთავაზოთ არა მხოლოდ ძველი, არამედ ახალი სიმღერები. მარიკა: ჩვენი ტრიო რამდენიმე წლის წინ შედგა, ერთ-ერთ საახალწლო კონცერტზე. მაშინ ჩავწერეთ სიმღერა და გაამართლა. ჩვენი ხმები მოუხდა ერთმანეთს. შემდეგ მოთხოვნა წამოვიდა ჩვენს ტრიოზე, რომ სხვადასხვა ადგილას კონცერტები გაგვემართა. იყო პაუზა, ახლა კი შემოქმედებითად გავაქტიურდით. 14 თებერვალს გვინდა გავმართოთ ჩვენი საღამო ბენდთან ერთად. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით არის მოთხოვნა ძველ ჰიტებზე, რომლებიც ჩვენს დროს იქმნებოდა, ლამაზი და ტკბილი მელოდიებია. ადრე ჯანსაღი კონკურენცია იყო, არა შეჯიბრი. ნინი ან თიკა რაღაცას რომ გააკეთებდნენ, მეც მინდებოდა. ვფიქრობ, ეს განაპირობებდა იმას, რომ გამორჩეულად კარგი სიმღერები იწერებოდა. თიკა: ახლა არის ეს მომენტი, როცა მსმენელს თავი უნდა შეახსენო, რადგან განსაკუთრებით ითხოვენ ძველ ქართულ სიმღერებს. ყველა კონცერტზე ანშლაგია... მინდა გთხოვოთ, დაახასიათოთ ერთმანეთი... მიუხედავად იმისა, რომ მე და მარიკას ერთი ზოდიაქო გვაქვს, აბსოლუტურად განსხვავებულები ვართ. მარიკა ძალიან მოწესრიგებულია და გაწონასწორებული, დიპლომატი. აბალანსებს ჩვენს ხასიათებს. მარიკა ისეთი მეგობარია, ცუდს რომ აკეთებ და მისი გერიდება ყველაზე მეტად (იცინის). თბილია იმ ადამიანების მიმართ, ვინც განსაკუთრებულად უყვარს. არ მახსენდება მომენტი, როცა მარიკას შეიძლება ვერ ენდო. სასწაული იუმორი აქვს, თუ გაეხსნა და ეს ათასში ერთხელ ხდება, ძალიან ბევრს იცინებ. ნინი არის ძალიან ფეთქებადი. მან შეიძლება, ისეთი რამ გითხრას, რომ „გაგაშეშოს“, იუმორით გეტყვის, მაგრამ თან, მწარე ენა აქვს. ნინი ძალიან ენერგიულია, ცეცხლივითაა, სულ რაღაცას აკეთებს. არ დამავიწყდება, როგორ მედგა გვერდზე ჩემთვის ყველაზე რთულ პერიოდში. ის იყო ადამიანი, რომელმაც შემაჯანჯღარა და მითხრა, ახლა კარგად უნდა გახდეო... და მეც გავხდი კარგად. ნინი: მარიკა გაწონასწორებულია, მაგრამ ამასაც აქვს ზღვარი. შეიძლება, ისე აფეთქდეს, რომ ყველაზე ძალიან მისი მეშინია. ამის მიუხედავად, არ მახსოვს, მასთან ისე მეჩხუბოს, რომ ეს თვისება გამოემჟღავნებინოს... მარიკა ძალიან ერთგულია, უყვარს სიმართლე და არის ყოველთვის სიმართლის მხარეს, ყოველთვის ყველაფერში გიგებს, რაც უნდა გააკეთო, ცუდი თუ კარგი, სულ შენ გვერდშია. თიკა არის ასევე ძალიან ერთგული. სხვათა შორის, არ არის თბილი, არ უყვარს სიყვარულის გამოხატვა, ამას საქციელით გიმტკიცებს, ზედმეტად ამის გახმოვანება არ უყვარს. ყველაფერში აგყვება, შენ გვერდითაა, რომელ საათზეც უნდა დაურეკო, სახლიდან გამოვა, წამოგყვება და შენთან ერთად ჩაიდენს ყველა გიჟურ საქციელს, რაც შეიძლება, თავში მოგივიდეს... მარიკა: რომლით დავიწყო? ისე შემაფასეს, რომ ჩემს თავზე აზრი შემეცვალა (იცინის). თიკა სულ იყო და ახლაც არის ძალიან მიამიტი. ადვილად მიმნდობია და სულ ამაზე ვეჩხუბები, რომ ასე არ შეიძლება. არ მახსოვს, რომ თიკა როდისმე დამჭირდეს და არ აღმოჩნდეს ჩემ გვერდით. თუ პრობლემა მაქვს, ცდილობს მის განეიტრალებას და ჩემს დახმარებას. ვფიქრობ, ჭკვიანი გახდა, ყველაფერი მაინც გამოცდილებაა და ბევრ რამეს გასწავლის, თიკამაც ბევრი გამოცდილება მიიღო. მისი დახასიათება ყველანაირად კარგად შემიძლია. რაც შეეხება ნინის - ნინიც გაწონასწორებულია და არ ეშლება სიტყვა-პასუხი. სანამ რაიმეს იტყვის, ასჯერ ზომავს. არ არსებობს, რომ დაუკვირვებლად თქვას რაიმე. მიმტევებელი და ძალიან ადამიანურია. ყოველთვის შეუძლია მოუსმინოს მეორე მხარეს და გაითვალისწინოს განსხვავებული აზრი. მეგობრული და თბილია. მოკლედ, ძალიან კარგები ვართ (იცინიან). ერთმანეთის პირად ამბებზე ყველაფერი იცით? თიკა: კი, ყველაფერი ვიცით. რომც არ გვყავდეს ერთმანეთი დიდი ხანი ნანახი, როცა ვიკრიბებით, ყველაფრის მოყოლას ვასწრებთ. მარიკა: არ არსებობს, რომ თიკამ იცოდეს და ნინიმ არა და პირიქით. ჩვენ შორის არაფერია დამალული და სულ ასე იყო. მიხარია ასეთი გულღია დამოკიდებულება. ბევრ მეგობარს არ აქვს ასეთი ურთიერთობა. ჩვენ კი ერთმანეთის აზრსა და რჩევებს ვითვალისწინებთ. ნინი: პირადი ცხოვრება ყველამ არ იცის, ჩვენ შორის კი ეს თემა არასდროს ყოფილა დაფარული. თუკი რაიმე კარგი ხდება, ერთმანეთს ვუყვებით, ცუდსაც ვუყვებით ერთმანეთს, რაც არცთუ იშვიათად ხდება, ჩვენდა სამწუხაროდ... როგორი ადამიანები გინდათ ერთმანეთის გვერდით? მინდა, რომ იყვნენ წარმატებულები, რადგან არ შეიძლება, წარმატებულ ქალს შეუმდგარი და არარეალიზებული მამაკაცი ჰყავდეს გვერდით. თიკასა და მარიკას გვერდით ვისურვებდი, მართალ, არამოღალატე, ჯანსაღ მეორე ნახევრებს. მარიკა: ორივესთვის საუკეთესო მემეტება, შემდგარი, ჩამოყალიბებული, სერიოზული მამაკაცები. სერიოზულობაში მიმიკებს არ ვგულისხმობ. ჩემთვის მისაღებია, როცა ცოლ-ქმარი ერთად დადის და ხალისობს, ერთობა. ვფიქრობ, მატერიალურ მხარესაც აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. წარმატებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ სამივე შემდგარი ადამიანები ვართ და საკმაოდ დაგვიგროვდა გამოცდილება, ასე რომ, ვიმსახურებთ წარმატებულ მამაკაცებს. თიკა: ვიზიარებ ყველაფერს, რაც თქვეს და ასევე მინდა, ჩვენი მეუღლეები ერთმანეთთან მეგობრობდნენ. გადაღების ადგილი: რესტორანი „ტერასა“ ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/01/videoplayback-2.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" ids="104300,104293,104294,104295,104297,104298,104299,104301,104302,104303,104305"] [post_title] => თიკა, მარიკა და ნინი - როგორ შეინარჩუნეს წლების განმავლობაში ურთიერთობა პოპულარულმა მომღერლებმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tika-marika-da-nini-rogor-sheinarchunes-wlebis-ganmavlobashi-urtiertoba-popularulma-momgherlebma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-27 11:56:27 [post_modified_gmt] => 2017-01-27 07:56:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104291 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 98396 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-26 13:10:42 [post_date_gmt] => 2016-12-26 09:10:42 [post_content] => „აი, გაიღვიძა მეგრელმა ქალმა“, „მეგრელმა გოგომ რომ მითხრას გამარჯობა, „სრაზუ“ დავატყამ, „ეს ისეთია, სექსის მერეც ქალიშვილი იქნება“, „ბარბარე ყოფილა ნაღმი“, „ვერ მოსთხოვა კატეგორიულად, თავი დაანებეო?“, „მაქსიმეს წამში გაუიასნა“ - ასეთი კომენტარები და სეფასებები მოჰყვა ინტერნეტში „ჩემი ცოლის დაქალების“ გუშინდელ სერიას. მაქსიმე გობრონიძეს კვაზი მანტკავას ხალხმა უცბად გააცნობიერებინა, რომ კვაზი მანტკავას შვილიშვილი, ბარბარე აუცილებლად უნდა მოიყვანოს ცოლად, ყველაფერი კი ერთი კოცნით დაიწყო... ბარბარე მანტკავამ მაქსიმეს კატეგორიულად მოსთხოვა, თავი დაანებოს გოგოს, რომელთან ერთადაც დადის... მარიშკა ჯავახაძემ, რომელიც პოპულარულ სერიალში ბარბარე მანტკავას ასახიერებს, გადაღებიდან ფოტო დადო, რომელსაც გამოხმაურებები მოჰყვა. ნატალია ქუთათელაძე: „ჩემი ოცნებაა, გავიგო სახლის მეპატრონის ვინაობა“. თიკა ჯამბურია: „მე მყავს მეგრელი ნათესავები, ესეთი სახელებით, დედას გეფიცებით, აჰაჰაჰააჰჰა. რა მემართება, სერიალს რომ ვუყურებ, ვერ აგიღწერთ. სად იშოვეთ ეს ხალხი თავისი სადარბაზოს ჩუქურთმებიანი კარებებით!. ვაიმე, მარიშკა, ჩემს ერთ ნათესავს თამაშობს, მართლა ოღონდ. დღეს მთელი ოჯახი ვტიროდით სიცილით, ისე ერთი ერთშია ყველაფერი...“ [gallery link="file" ids="98397,98398,98399"] [post_title] => თიკა ჯამბურია „ბარბარე მანტკავას“: „ჩემს ერთ ნათესავს თამაშობ!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tika-jamburia-barbare-mantkavas-chems-ert-natesavs-tamashob [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-26 13:10:42 [post_modified_gmt] => 2016-12-26 09:10:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=98396 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 97229 [post_author] => 6 [post_date] => 2016-12-21 11:29:02 [post_date_gmt] => 2016-12-21 07:29:02 [post_content] => მომღერალი თიკა ჯამბურია რუსთაველზე ცხოვრობს, როგორც თავად აღნიშნავს გამოქვეყნებულ ვიდეოში, მეექვსე სართულზე, მის სახლთან, მიბჯენით, "პანორამა თბილისის" მშენებლობა მიმდინარეობს. თიკამ შესაბამისი ვიდეოც გამოაქვეყნა, სადაც მიმდინარე მშენებლობა ჩანს. მომღერალი ამბობს, რომ მისი მეზობლები ამ მშენებლობის გამო ვეღარ სუნთქავენ. თიკა ასევე სტატუსს აქვეყნებს, სადაც დავით ნარმანიას შინ ეპატიჟება ამ ყველაფრის დასათვალიერებლად. "დავით ნარმანია/David Narmania გეპატიჟებით ჩემთან ყავაზე... მინდა, ჩემი აივნიდან პირდაპირ თქვენი პანორამა თბილისის მშენებლობაზე გადაგიყვანოთ და გზაში ვისაუბროთ, თუ როგორ უნდა გავაგრძელოთ მე და ჩემმა შვილმა ცხოვრება უზარმაზარი კედლის ქვეშ, უმზეოდ, უჰაეროდ და გამწოვის გამონაბოლქვის ოხშივარში, რომელიც ზუსტად ჩემი აივნის ქვეშ ყენდება... გელოდებით...." [fbvideo link="https://www.facebook.com/jambiko/videos/10153976056655163/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=4&video_creator_product_type=0&app_id=6628568379&live_video_guests=0" width="500" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => თიკა ჯამბურია დავით ნარმანიას სახლში ყავაზე ეპატიჟება (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tika-jamburia-davit-narmanias-sakhlshi-yavaze-epatidjeba-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-21 11:31:48 [post_modified_gmt] => 2016-12-21 07:31:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=97229 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 104291 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-26 14:19:24 [post_date_gmt] => 2017-01-26 10:19:24 [post_content] => ბავშვობის მეგობრებს, მომღერლებს - თიკა ჯამბურიას, ნინი ქარსელაძესა და მარიკა თხელიძეს რესტორან „ტერასას“ მყუდრო გარემოში შევხვდით. მეგობრებს ბევრ რამეზე ვესაუბრეთ, მათ შორის იმაზე, როგორ შეინარჩუნეს ერთმანეთის სიყვარული და ნდობა წლების განმავლობაში. მათ ერთმანეთის დახასიათებაც ვთხოვეთ, ამ ექსპერიმენტმა სახალისო ვითარებაში ჩაიარა... როგორ გაიცანით ერთმანეთი? მინდა, რომ იყვნენ წარმატებულები, რადგან არ შეიძლება, წარმატებულ ქალს შეუმდგარი და არარეალიზებული მამაკაცი ჰყავდეს გვერდით. თიკასა და მარიკას გვერდით ვისურვებდი, მართალ, არამოღალატე, ჯანსაღ მეორე ნახევრებს. მარიკა: ორივესთვის საუკეთესო მემეტება, შემდგარი, ჩამოყალიბებული, სერიოზული მამაკაცები. სერიოზულობაში მიმიკებს არ ვგულისხმობ. ჩემთვის მისაღებია, როცა ცოლ-ქმარი ერთად დადის და ხალისობს, ერთობა. ვფიქრობ, მატერიალურ მხარესაც აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. წარმატებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ სამივე შემდგარი ადამიანები ვართ და საკმაოდ დაგვიგროვდა გამოცდილება, ასე რომ, ვიმსახურებთ წარმატებულ მამაკაცებს. თიკა: ვიზიარებ ყველაფერს, რაც თქვეს და ასევე მინდა, ჩვენი მეუღლეები ერთმანეთთან მეგობრობდნენ. გადაღების ადგილი: რესტორანი „ტერასა" ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია