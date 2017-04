თინა მახარაძეს “ჩემი ცოლის დაქალები” არ დაუტოვებია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tina-makharadze [1] => chemi-colis-daqalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124605 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tina-makharadze [1] => chemi-colis-daqalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124605 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 856 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tina-makharadze [1] => chemi-colis-daqalebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tina-makharadze [1] => chemi-colis-daqalebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124605) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1340,856) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123910 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-20 13:16:01 [post_date_gmt] => 2017-04-20 09:16:01 [post_content] => მსახიობი თინა მახარაძე ბარი ფაირშტეინის კინოსკოლაში (Barry R. მსახიობი თინა მახარაძე ბარი ფაირშტეინის კინოსკოლაში (Barry R. Feirstein Graduate School of Cinema) ისწავლის. ამის შესახებ თავად დაწერა სოციალურ ქსელში და მადლობა გადაუახდა თავის რეკომენდატორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ფილმის გადაღებაში დაეხმარნენ. მსახიობი ასევე აღნიშნავს, რომ ზემოხსენებული კინოსკოლის მრჩეველთა საბჭოსი შედიან რეჟისორები: დარენ არანოვსკი, სტივენ სოდერბერგი, მსახიობი იტან ჰოუკი და სხვანი. თინა წერს: „კინორეჟისურის სამწლიანი მაგისტრატურა. მიმიღეს. "Jonathan Wacks serves as academic director. Feirstein's advisory board includes Darren Aronofsky, Celia Costas, Ethan Hawke, Steven Soderbergh, and Fisher Stevens." თავდადებული მადლობა და სიყვარული ჩემს რეკომენდატორებს და რა თქმა უნდა, Kakha Mshvidobadzeს, Tamar A Mirianashviliს და ჩემი ფილმის გადამღები ჯგუფის ყველა წევრს ყველაფრისთვის, რაც ჩემთვის გააკეთეს". თინა მახარაძე პრესტიჟულ კინოსკოლაში ისწავლის

„ჩემი ცოლის დაქალებში" ამ სერიალის დიდი ხნის თაყვანისმცემელი, ხატია შამუგია გამოჩნდა. მან დათო გელაძესთან, იმავე ჩელესთან ერთად, „ბიზნეს კინგის" დაჯილდოვება წაიყვანა ერთ-ერთ სერიაში, სადაც ბიზნესმენების ცოლები საკუთარი ქმრებიდან გამარჯვებულს ირჩევდნენ. ხატიამ უამრავი ფოტო გამოაქვეყნა სოცქსელში, შემდეგ კი სერიიდან ამოჭრილი კადრებიც დადო. როგორც ჩანს, მან ძალიან ისიამოვნა გადაღებებით. ახლახან კი ვიდეოც ატვირთა, რომელიც შესვენებაზეა გადაღებული და მსახიობები ლელა წურწუმიას „ღამის სიჩუმე გაფანტეს" ფონზე ცეკვავენ. https://www.youtube.com/watch?v=j9uMUEh0wio&feature=youtu.be [gallery link="file" columns="5" ids="123234,123233,123232,123231,123230"]

რა ხდება „ჩემი ცოლის დაქალების" გადაღებაზე და როგორ ერთობიან მსახიობები (ვიდეო) როგორ აღმოჩნდა ილო ბეროშვილი „ჩემი ცოლის დაქალებში" ჩიკას ქმრის როლზე

ილო ბეროშვილმა ინტერვიუ „თბილისელებს" მისცა, სადაც თავისი შოუს დახურვაზე, „ჩემი ცოლის დაქალებში" მონაწილეობაზე და სხვა თემებზე საუბრობს. მისი თქმით, „ილო ბეროშვილის შოუ" არ დახურულა, უბრალოდ, პროექტი დასრულდა და ახლა რეორგანიზაცია მიდის. რაც შეეხება „ჩემი ცოლის დაქალებს", იქ მონაწილეობა იუმორისტს მეზობელმა შესთავაზა, რომელიც „ფორმულა კრეატივში" მუშაობს. „ვიყავი ქასთინგზე. გაგრძელდა სულ რაღაც ათი წუთი, ჩავწერე და ერთ კვირაში დამირეკეს, დამტკიცებული ხარო. ერთი, რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ამ როლში ვაკელი ბიზნესმენი ვარ, ცოტა ისეთი წარსულით - თავის დროზე, ოთხმოცდაათიან წლებში „ტრუპები" რომ ჰყავდა და თავს რომ არავის დააჩაგვრინებდა. მყავს ულამაზესი ცოლი, ტიპური ვაკელი „გოგჩო". ძალიან მალე გამოჩნდება. იმედი მაქვს, რომ უბრალოდ, შევიტან ახალ შტრიხებს ამ პერსონაჟში. ამაში დამეხმარება „ფორმულა კრეატივის" შემოქმედებითი ჯგუფი. თან, შემოქმედებითად ერთ ენაზე ვლაპარაკობთ. მე პროფესიით, განათლებით მსახიობი არ ვარ. ჩემი პირველი ცდა არის და რა გამოვა, არ ვიცი. ერთი ვიცი, რომ თავდაუზოგავად ვიშრომებ და თუ არ გამოვიდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ეტაპზე მზად არ ვარ", აღნიშნავს ილო ბეროშვილი „თბილისელებთან" საუბრისას. Feirstein Graduate School of Cinema) ისწავლის. ამის შესახებ თავად დაწერა სოციალურ ქსელში და მადლობა გადაუახდა თავის რეკომენდატორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ფილმის გადაღებაში დაეხმარნენ. მსახიობი ასევე აღნიშნავს, რომ ზემოხსენებული კინოსკოლის მრჩეველთა საბჭოსი შედიან რეჟისორები: დარენ არანოვსკი, სტივენ სოდერბერგი, მსახიობი იტან ჰოუკი და სხვანი. თინა წერს: „კინორეჟისურის სამწლიანი მაგისტრატურა. მიმიღეს. "Jonathan Wacks serves as academic director. Feirstein's advisory board includes Darren Aronofsky, Celia Costas, Ethan Hawke, Steven Soderbergh, and Fisher Stevens." თავდადებული მადლობა და სიყვარული ჩემს რეკომენდატორებს და რა თქმა უნდა, Kakha Mshvidobadzeს, Tamar A Mirianashviliს და ჩემი ფილმის გადამღები ჯგუფის ყველა წევრს ყველაფრისთვის, რაც ჩემთვის გააკეთეს“. 