ტიტლიკანა ქალები: ESPN Body ამერიკელი ჰოკეისტები გადაიღო (ფოტოები)

ესეც ასე: ქართულმა კლუბებმა საევროპო ასპარეზობა დაასრულეს. მოსალოდნელიც იყო. სამი ქართული გუნდი შინ წავიდა და ისევ საკუთარ ტყავში მოიხარშება. ევროპულ მარაქაში გარევა ჩვენი საქმე არ არის. ქუთაისის "ტორპედომ" "ტრენჩინს" უმასპინძლა. ქუთათურები პირველ შეხვედრაში 1:5 მარცხის შემდეგ მძიმე ამოცანის წინაშე იდგნენ. მეორე მატჩიც სლოვაკების უპირატესობით წარიმართა და "ტორპედომ" შინაც დიდი ანგარიშით წააგო - 0:3. საერთო ჯამში - 1:8 და კომენტარის გარეშე. ტორპედო-ტრენჩინი 0:3 (0:1) ქუთაისი. „რამაზ შენგელია". 4200 მაყურებელი „ტორპედო": კვასხვაძე, ხურცილავა (ადამაძე, 65), გურული, ტაბატაძე, ქიმაძე, გიგაური, ხურციძე (მამასახლისი, 46), კუხიანიძე, ტუღუში (კვირკვია, 57), დოლიძე, კაპანაძე. გოლი: 0:1 გონგი (21), 0:2 ბერიძე (49), 0:3 გონგი (64). გაფრთხილება: მანსე (42) დოლიძე (86) ბერიძე (88) გონგი (90). ბათუმის "დინამო" "იაგიელონიას" ესტუმრა და 0:4 დამარცხდა. პირველი ტაიმი ფრედ 0:0 დასრულდა, თუმცა 58-ე წუთზე გუტის გოლით "იაგიელონია" დაწინაურდა. 75-ე წუთზე დინამოელებს თორნიკე თარხნიშვილი გაუგდეს, დარჩენილ ათ წუთში კი კაცნაკლულმა "დინამომ" კიდევ სამი გოლი გაუშვა და ევროპას ასე დაემშვიდობა. იაგელონია - დინამო (ბათუმი) 4:0 (0:0) დინამო: ტიმოფეევი, ტვილდიანი (ვარშანიძე 87), მგელაძე, მახარაძე, კვირკველია, სუხიაშვილი, თარხნიშვილი, ქავთარაძე (მარცვალაძე 62), გრიგალაშვილი (ფარტენაძე 77), შონია, კვასოვი გოლები: 1:0 ტომელინი (58), 2:0 ჩერნიხი (81), 3:0 რუნიე (88), 4:0 სეკულსკი (90+3) გაფრთხილება: ტვილდიანი, მგელაძე, თარხნიშვილი, თარხნიშვილი გაძევება: თარხნიშვილი (75) ყველაზე კარგად საჩხერის "ჩიხურა" გამოვიდა. "ალტახთან" სტუმრად შეხვედრა ფრედ 1:1 დაასრულა. სამწუხაროდ, გადამწყვეტი მეორე გოლის გატანა ჩვენებმა ვეღარ შეძლეს. 57-ე წუთზე ტატანაშვილმა ანგარიში გაათანაბრა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. “ალტახი” – “ჩიხურა” 1:1 (1:0) ორი მატჩში ჯამში “ალტახმა” 2:1 მოიგო ალტახი, “ქეშპოინთ არენა”, 6 000 მაყურებელი “ჩიხურა”: ჰამზიჩი; კაშია, ჭელიძე, ჩიკვაიძე, კაკუბავა; გორგიაშვილი (ივანიშვილი 61), კორიფაძე, განუგრავა (დეკანოიძე 82); სარდალიშვილი, ტატანაშვილი, გელაშვილი (ფონიავა 77) გოლები: 1:0 ნუტცი (29), 1:1 ტატანაშვილი (57) გაფრთხილება: აიგნერი (58), დობრაში (90) – ფონიავა (90), გელაშვილი (90) სტატისტიკა – კარისკენ დარტყმები: 6 (4) – 6 (2) ბურთის ფლობა: 46%-54% კუთხურები: 5:2 თამაშგარე: 5:1 ახლა ერთი იმედი დარჩა - ჩემპიონი “სამტრედია”, რომელიც აზერბაიჯანულ “ყარაბაღს” 11 ივლისს დაუპირისპირდება. თუმცა ვაღიაროთ, აქაც ფავორიტი მეტოქეა. მსოფლიოს ჩემპიონატის პლეი ოფში იტალიის ნაკრებთნ დამარცხების შემდეგ საქართველოს ვეტერანთა ნაკრებმა საკვალიფიკაციო რაუნდში გადაინაცვლა და ბრაზილიას ეთამაშა. მატჩი ქართველების სრული უპირატესობით წარიმართა და ჩვენების გამარჯვებით - 101:66 დასრულდა. საქართველოს ნაკრებში 27 ქულით ბომბარდირი გახდა გია სანაძე, რომელმაც ბრაზილიელებს 7 სამქულიანი ჩაუგდო. 16 ქულით გამოირჩა ალექსანდრე ფერიაშვილი, 15 დაუგროვდა ლევან წულაიას, ხოლო ზაზა ღონღაძემ ჩვენს ნაკრებს 10 ქულა მიაშველა. საქართველოს ნაკრების მომდევნო მეტოქე იტალიის მეორე ნაკრები იქნება. მატჩი დღეს იტალიის ქალაქ მონტეკატინიში გაიმართება, სადაც უკვე 1 კვირაა, რაც მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაკავებული ქართველი სპორტსმენი ავთანდილ ხურციძე საპატიმროდან წერილს ავრცელებს. მისი მიმართვა "ფეისბუქზე" სპორტსმენის მეგობარმა, შერეული ორთაბრძოლების მებრძოლმა მერაბ დვალიშვილმა გამოაქვეყნა. ავთანდილ ხურციძე: "მადლობა ყველა ჩემს გულშემატკივარს თურქეთში, უკრაინაში, ამერიკაში მყოფს. ბედნიერი ვარ, ამხელა სიყვარულს და ძალას რომ გამოხატავთ ჩემ მიმართ. არავის ვუსურვებ აქ ჩაჯდომას, მაგრამ მგონი ღირდა იმის ფასად, რომ მეგრძნო ამხელა სიყვარული და სითბო. აქ ყველაზე ბედნიერი პატიმარი ვარ. ქუთაისი, ჩემი გული და სული თქვენ გეკუთვნით. ჩემი შემყურე ასი პატიმარი ვარჯიშობს უკვე კრივზე. ძალიან ბედნიერი ვარ, აქ, ამდენ მკვლელსა და ნარკომანში ერთი უმწიკვლო ბიჭიც ხომ უნდა ვიყო... გამოვეცხადე ანჩისხატივით. აბა მშვიდობით". შეგახსენებთ, რომ 7 ივნისს, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ნიუ-იორკში რუსულ-ქართული კრიმინალური დაჯგუფების 33 წევრი დააკავეს. დაკავებულთაგან 15 ქართველია, მათ შორის ორი ქართველი სპორტსმენი - ავთანდილ ხურციძე და ლევან მაყაშვილი. მაყაშვილი მალევე გაათავისუფლეს. დაკავებულებს ბრალად ედებათ რეკეტი და ფულის გამოძალვა. "ალტახთან" სტუმრად შეხვედრა ფრედ 1:1 დაასრულა. სამწუხაროდ, გადამწყვეტი მეორე გოლის გატანა ჩვენებმა ვეღარ შეძლეს. 57-ე წუთზე ტატანაშვილმა ანგარიში გაათანაბრა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. “ალტახი” – “ჩიხურა” 1:1 (1:0) ორი მატჩში ჯამში “ალტახმა” 2:1 მოიგო ალტახი, “ქეშპოინთ არენა”, 6 000 მაყურებელი “ჩიხურა”: ჰამზიჩი; კაშია, ჭელიძე, ჩიკვაიძე, კაკუბავა; გორგიაშვილი (ივანიშვილი 61), კორიფაძე, განუგრავა (დეკანოიძე 82); სარდალიშვილი, ტატანაშვილი, გელაშვილი (ფონიავა 77) გოლები: 1:0 ნუტცი (29), 1:1 ტატანაშვილი (57) გაფრთხილება: აიგნერი (58), დობრაში (90) – ფონიავა (90), გელაშვილი (90) სტატისტიკა – კარისკენ დარტყმები: 6 (4) – 6 (2) ბურთის ფლობა: 46%-54% კუთხურები: 5:2 თამაშგარე: 5:1 ახლა ერთი იმედი დარჩა - ჩემპიონი “სამტრედია”, რომელიც აზერბაიჯანულ “ყარაბაღს” 11 ივლისს დაუპირისპირდება. თუმცა ვაღიაროთ, აქაც ფავორიტი მეტოქეა. 