თხილის მოსავალი შესაძლოა, 20-30%-ით ნაკლები იყოს – ლევან დავითაშვილი

სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის, განცხადებით, წელს რთველი წარმატებული იქნება და სახელმწიფო იზრუნებს იმაზე, რომ გლეხებს ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩეთ. „ღვინის ინდუსტრიაში რეკორდულად მაღალი გაყიდვები გვაქვს. კერძო სექტორის მხრიდან ყურძნის შეძენაზე დაინტერესებაც მაღალია. მიუხედავად გვალვიანი და რთული კლიმატური პირობებისა, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი და მაღალი ხარისხის მოსავალი. რთველი ჩატარდება ძალიან წარმატებულად, უკვე ძალიან წარმატებულად მიდის. ვხედავთ, რომ საფერავის ფასები არის უპრეცედენტოდ მაღალი და რქაწითელი არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის. სახელმწიფოს აქვს ინტერესი, რომ ეს ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩეს," - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. "რეკორდულად მაღალია კერძო სექტორის მხრიდან ყურძნის შეძენაზე დაინტერესება. ამას წინ უძღვის ისიც, რომ გვალვიანი და რთული პირობების მიუხედავად, ჩვენ გვაქვს კარგი და დიდი რაოდენობის მოსავალი. თუმცა, არის ადგილები, სადაც გვალვისგან დაზიანებულია მოსავალი. რთველი ძალიან წარმატებით ტარდება და ასეც იქნება. საფერავის ფასები არის უპრეცედენტოდ მაღალი, რქაწითელი არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის და სახელმწიფოს აქვს სპეციალური ღონისძიებები, რომ ეს ყურძენიც არ დარჩეს ჩაუბარებელი. ასე რომ, რთველი წარმატებით ჩატარდება", - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. აზიური ფაროსანას გავრცელებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემასთან ბრძოლაში, საქართველოს მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენცია IPPC დახმარებას ჰპირდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მავნებელთან ბრძოლის საკითხები დღეს სოფლის მეურნეობის მინიტრმა ლევან დავითაშვილმა, მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის (IPPC) გენერალურ მდივანთან, ჯინგუენ შიასთან შეხვედრაზე განიხილა. სოფლის მეურნეობის მინიტრის განცხადებით, მავნებელთან ბრძოლის საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. „ახალი ინვაზიური მავნებელი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ამ მავნებელთან ბრძოლის დიდი საერთაშორისო პრაქტიკა ევროპაშიც არ არსებობს. შედარებით, მეტი გამოცდილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაუგროვდათ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ჩამოვაყალიბოთ, ის მიდგომები, რაც ეფექტიანი იქნება მავნებლის დასამარცხებლად",- განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. როგორც მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის (IPPC) გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, საქართველო აზიური ფაროსანას სახით, მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დგას და მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლაში მინისტრს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. „ჩვენ ვითანამშრომლებთ მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისგან დაცვისა და ფიტოსანიტარული საკარანტინო ღონისძიებების ჩატარების, აგრეთვე სურსათის უვნებლობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით", - აღნიშნა ჯინგუენ შიამ. 