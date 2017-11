TOM FORD-ის ექსპერტი ლუტეციაში: დღეს პეკინის ფილიალში ფასდაკლებაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => parfiumeria [4] => tom-ford [5] => mikhail-timofeevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185385 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => parfiumeria [4] => tom-ford [5] => mikhail-timofeevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185385 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 330 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => parfiumeria [4] => tom-ford [5] => mikhail-timofeevi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => parfiumeria [4] => tom-ford [5] => mikhail-timofeevi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185385) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,1595,21056,10626,330,21055) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183530 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 14:58:16 [post_date_gmt] => 2017-11-03 10:58:16 [post_content] => 2017 წლის შემოდგომაზე HUGO BOSS-მა BOSS BOTTLED-ის ახალი სახე წარადგინა. ეს გახლავთ ჰოლივუდის წარმატებული მსახიობი - კრის ჰემსვორთი. ფართო საზოგადოება მას შემდეგი ფილმებიდან იცნობს: ”რბოლა” (Rush), ”ფიფქია” და მონადირე” (Snow white and the huntsman), ”შურისმაძიებლები” (The Avengers), თუმცა მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი როლია "თორი" (Thor), რომელმაც მას მსოფლიო აღიარება მოუტანა. BOSS BOTTLED-ის ახალი სახის წარდგენასთან დაკავშირებით, საქართველოში პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელმა Voulez-Vous-მ შესაბამისი პრეზენტაცია გამართა. როგორც ”ფორტუნას” Voulez-Vous-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა, ნინო ნოდიამ განუცხადა, კრის ჰემსვორთი ნათელი მაგალითია ჩვენი დროის წარმატებული მამაკაცის, რომელიც საკუთარი ღირებულებების და ფასეულობების დაცვით, მამაკაცურობის სხვადასხვა ასპექტის დემონსტრირებას ახდენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ”ახალი სახის წარდგენით HUGO BOSS-მა MAN OF TODAY-ის კამპანიის ახალი ეტაპი წამოიწყო. BOSS BOTTLED–ის არომატი კვლავაც რჩება თანამედროვე მამაკაცის შთაგონების წყაროდ, რომელმაც საკუთარი ქმედებებით და ღირებულებებით უნდა წარადგინოს საკუთარი თავი. BOSS–ის MAN OF TODAY, ანუ ჩვენი დროის მამაკაცი ძალიან მრავალფეროვანია. იგი მგზნებარეა და რეალურად აფასებს მოვლენებს, ამასთანავე, წარმატებული და საკუთარი პრინციპების ერთგულია. ის წარმატებას აფასებს არა მატერიალური თვალსაზრისით, არამედ იმგანვლილი გზით, რამაც წარმატება მოუტანა. ჩვენი დროის მამაკაცის სწრაფვა წარმატებისკენ ყოველთვის ეფუძნება იმ ფასეულობებს, რომლის დემონსტრირებასაც ის ყოველდღიურად ახდენს ცხოვრებაში”, - აცხადებს ნოდია. მისივე ინფორმაციით, MAN OF TODAY ანუ ჩვენი დროის მამაკაცი მუდამ ძიებაშია და თავისი სიტყვის ერთგულია. პატიოსნება, გულწრფელობა, სანდოობა, თანაგრძნობის უნარი და საზოგადოების წინაშე ვალდებულება, მხოლოდ ნაწილია იმ თვისებებისა, რომლებიც მას ახასიათებს. ამგვარად, Boss Bottled-ის არომატი რჩება იმ იდეალების ერთგული, რაც უნდა ახასიათებდეს წარმატებულ მამაკაცს თანამედროვე სამყაროში. ეს არის ჩვენი დროის მამაკაცის არომატი. ”არომატი ისეთივე თანამედროვეა და ისევე შეესაბამება დროს, როგორც მისი წარდგენის პირველივე დღეებში. Boss Bottled–მა ნამდვილად გაუძლო დროის გამოცდას და ის ახლაც თანამედროვე მამაკაცის ყოველდღიური რუტინის განუყოფელი ნაწილია. არსებობს Boss Bottled-ის განსხვავებული ვერისები, როგორიცაა Boss Bottled Night, Boss Bottled Unlimited, Boss Bottled Oud. თუმცა ამ სუნამოს ორი მთავარი მეწყვილე ჰყავს: 2016 წელს გამოვიდა კლასიკური არომატის უფრო ინტენსიური ვერსია, Boss Bottled-ის სუნამოს წყალი - Boss Bottled intense Eau de parfum, ხოლო 2017 წლის მარტიდან HUGO BOSS-მა კლასიკური არომატის უფრო გრილი და მსუბუქი ვერსია - Boss Bottled Tonic შესთავაზა მომხმარებელს. Boss Bootled, Boss Bottled Tonic-თან და Boss Bottled intense edp-თან ერთად ქმნის Boss Bottled-ის სუნამოების კოლექციის წამყვან სამეულს”, - აცხადებენ Voulez-Vous-ში. მათივე ინფორმაციით, წელს, 2017 წლის შემოდგომაზე, Boss Bootled-ის ახალი სახის და MAN OF TODAY-ის კამპანიის ახალი ეტაპის აღსანიშნავად, HUGO BOSS მომხმარებელს ლიმიტირებულ გამოშვებას - Boss Bottled Man Of Today Edition-ს სთავაზობს. ამჯერად, BOSS BOTTLED Man of today Edition-ის სახით HUGO BOSS გთავაზობთ ლეგენდარული და ყველასთვის საყვარელ BOSS BOTTLED-ის არომატს განსხვავებული შეფუთვით, რომელიც ერთჯერადად გამოიცემა და შესაბამისად, მისი რაოდენობა შეზღუდულია. BOSS BOTTLED - წარმოდგენილია 30მლ, 50 მლ და 100 მლ ფლაკონებში. BOSS BOTTLED MAN OF TODAY EDITION - წარმოდგენილია 50 მლ და 100 მლ ფლაკონებში. BOSS BOTTLED TONIC - წარმოდგენილია 50 მლ და 100 მლ ფლაკონებში. BOSS BOTTLED INTENSE EAU DE PARFUM - წარმოდგენილია 50 მლ და 100 მლ ფლაკონებში. https://www.youtube.com/watch?v=wuolDtCniKc ინგრედიენტები BOSS BOTTLED (ზედა ნოტი: ვაშლი, გულის ნოტები: ნემსიწვერა, დარიჩინი, ქვედა ნოტები: ხის ნოტები, ვანილი) BOSS BOTTLED MAN OF TODAY EDITION (BOSS BOTTLED-ის ლეგენდარული არომატი, ამჯერად განსხვავებული შეფუთვით, რომელიც ერთჯერადად გამოიცემა და მისი რაოდენობა შეზღუდულია) BOSS BOTTLED INTENSE EAU DE PARFUM (ზედა ნოტი: ვაშლი, ფორთოხლის ყვავილი, გულის ნოტები: ნემსიწვერა, მიხაკი, დარიჩინი, ბაზა: ხის ნოტები) BOSS BOTTLED TONIC (ზედა ნოტები: ვაშლი, გრეიფრუტი, ფორთოხალი, გულის ნოტები: ჯანჯაფილი, დარიჩინი, ქვედა ნოტი: ხის ნოტები) . ცნობისთვის, MAN OF TODAY-ის კამპანიით ეს ლეგენდარული არომატი პირველად 2014 წელს წარსდგა მომხმარებლის წინაშე. ამ კამპანიით HUGO BOSS -მა სათავე დაუდო მსჯელობას, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი დროის წარმატებული მამაკაცი თანამედროვე სამყაროში, რამაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა და HUGO BOSS-ის ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ კამპანიად იქცა. BOSS BOTTLED - ჰუგო ბოსის ლეგენდარული არომატი და მისი ახალი სახე Goldea-ს ხაზის შთაგონების წყარო ეგვიპტის ქალღმერთი კლეოპატრაა, რომელიც იყენებს არომატს, როგორც ელექსირს გარშემომყოფთა მოსაჯადოვებლად. Goldea-ს ფლაკონის დიზაინში გამოყენებულია გველის სიმბოლო serpenti. გველი წარმოადგენს მისტიურ ტოტემურ რეპტილიას, რომელიც თავისი ტყავით ეხვევა Goldea-ს კოლექციის ფლაკონის ყელს”, - აღნიშნა შამუგიამ. მისივე ინფორმაციით, The Roman Night-ს სწორედ ამ მაცდური პარფიუმერული ხაზიდანაა და წარმოადგენს ახალგაზრდულ არომატს და არამარტო. Goldea The Roman Night შექმნილია თვალისმომჭრელი და მაცდური ქალბატონებისთვის. ”არომატის კონცეფცია გადმოსცემს სიხარულს, ეიფორიას. ეს არის ფუფუნების ზეიმი, რომელიც ახალ შეგრძნებებს აღძრავს. მომაჯადოვებელია მისი ფლაკონიც, რომელიც შავ ფერშია გადაწყვეტილი. რაც შეეხება შემადგენლობას, არომატი საოცარ ინგრედიენტებს შეიცავს, ესენია: ჟასმინი, ტუბეროზა და თუთა. თუთა, აქამდე არასდროს გამოუყენებიათ პარფიუმერიაში”, - განმარტა ”ისი-პარის” მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. მისივე თქმით, როცა კლასიკა და თანამედროვეობა ერთმანეთს ერწყმის, მაშინვე ყველას გვახსენდება ბრენდი BVLGARI, მისი ჩანთები, საათები, სათვალეები, უნიკალური ნივთები და რაც მთავარია, პარფიუმერია, რომელიც BVLGARI-ის სახლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. https://www.youtube.com/watch?v=ZM6qjt0xmL4 BVLGARI-ის შესახებ სავაჭრო სახლის, Bvlgari–ს ისტორია შორეული წარსულიდან იწყება. აღსანიშნვია, რომ ბრენდის ქმნილებებში მუდამ იგრძნობა ძველი იტალიის შეუდარებლი ტრადიციები. ეს ბრენდი გასაოცრად უხამებს ერთმანეთს თანამედროვეობასა და კონსერვატიულობას. სწორედ ამის დამსახურებაა, რომ ბრენდის ქმნილებების არევა სხვა მარკის ნივთებში შეუძლებელია. აღსანიშნვაია, რომ ბრენდი თავის ნაწარმში მხოლოდ ძვირფას ლითონებსა და ქვებს, ასევე ნახევრადძვირფას ქვებს იყენებს. ისინი მუდამ გეომეტრიულ ფიგურებს გამოსახავენ და შეუდარებელ ფერთა გამას ქმნიან. ამასთან, ამა თუ იმ ქვეყნის სამეფო ოჯახების რელიქვიაში, შესაძლოა, ისეთი ნივთების პოვნა, რომლებიც უძველეს დროში ამ ბრენდის მიერ იყო შექმნილი. ცნობისთვის, BVLGARI-ს პირველი მაღაზია რომში 1905 წელს გაიხსნა, დღეს კი კომპანია 250-ამდე ფილიალს ფლობს მსოფლიოს მასშტაბით. არაერთი ცნობილი ადამიანი ატარებდა და დღემდე ატარებს BVLGARI-ის სამკაულს. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ელიზაბეტ ტეილორი, ქალი ლეგენდა, რომელმაც როგორც ამბობენ, ერთადერთი იტალიური სიტყვა იცოდა და ეს იყო სიტყვა: BVLGARI... მისი გულის გზა გადიოდა მხოლოდ და მხოლოდ BVLGARI-ის სამკაულებზე და მას ჰქონდა მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კოლექცია BVLGARI-ის სამკაულების. არომატი რომაული შეგრძნებებით მაცდური ქალბატონებისთვის - ეს Goldea The Roman Night-ია "ეს კომპანია რეალურად, ბუნებაში უკვე აღარ არსებობს 2011 წლიდან, რადგან სწორედ 2011 წელს, ჩემი პოლიტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე, იყო გარკვეული ზეწოლები ამ შპს-თან დაკავშირებით , ეს იყო პროფესიული კოლეჯი, რომელიც 2001 წლიდან არსებობს. 2011 წლისთვის უკვე ის შენობაც გაყიდეს, ხელშეკრულებაც გამიუქმეს ფართზე, რაც მქონდა, ასე რომ ბუღალტერს უნდა გაეთებინა იქ ის, რომ კომპანია უკვე ლიკვიდირებული იყო",-განაცხადა ლია ჯახველაძემ. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა -საქართველოს” ანგარიშის თანახმად, საკრებულოს 24 თანამდებობის პირიდან 10 თანამდებობის პირს აქვს კავშირი ბიზნესთან. ანგარიშში ნათქვამია, რომ პრობლემურია საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ არადეკლარირებული ბიზნეს წილები, რაც დეკლარაციის არასწორად შევსების შემთხვევას წარმოადგენს და შესაძლოა, დაჯარიმებას დაექვემდებაროს. ანგარიშში ნათქვამია, რომ წილების საკუთრება არ აქვს დეკლარირებული საკრებულოს 5 თანამდებობის პირს: გიორგი ტყემალაძე (ქართული ოცნება – მრეწველები), გიორგი ახვლედიანი (ფრაქცია თბილისელები), გიორგი მუსხელიშვილი (ფრაქცია თბილისელები), ლია ჯახველაძე (თბილისელები), გულიკო ზუმბაძე. კომპანია, რომლის წილებშიც ვფიგურირებ, რეალურად, აღარ არსებობს -ლია ჯახველაძე BOSS BOTTLED - ჰუგო ბოსის ლეგენდარული არომატი და მისი ახალი სახე