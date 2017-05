ტომ ჰენკსმა და რიტა უილსონმა კალიფორნიაში მდიდრული სახლები გაყიდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tom-henqsi [1] => rita-uolsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130087 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tom-henqsi [1] => rita-uolsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130087 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tom-henqsi [1] => rita-uolsoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tom-henqsi [1] => rita-uolsoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130087) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15640,3138) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125931 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 13:03:22 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:03:22 [post_content] => ემა უოთსონი ახალი ფილმის „The Circle“ პრემიერის ფარგლებში ნიუ-იორკს ესტუმრა. „მზეთუნახავი და ურჩხულის“ ვარსკვლავს, რომელიც წითელს ხალიჩაზე ფოტოგრაფების წინაშე საკმაოდ დიდხანს პოზირებდა, ღია მხრებიანი, სადა თეთრი ფერის კაბა ეცვა, რომელიც მის მიმზიდველ სხეულს უსვამდა ხაზს. ფილმის პრემიერა ფესტივალის Tribeca Film Festival ფარგლებში შედგა. ცნობილია, რომ პარტნიორობას მასში უოტსონს ტომ ჰენკსი უწევს, რომელიც წითელ ხალიჩაზე კლასიკური შარვლითა და პიჯაკით გამოცხადდა. 60 წლის ჰენკსი ფილმში უმსხვილესი ინტერნეტკორპორაციის დამფუძნებლის როლს ასრულებს. პრემიერის შემდეგ, ემამ იმიჯი შეიცვალა და კლასიკური შავი ფერის ჩაცმულობით გამოცხადდა. 27 წლის ვარსკვლავმა ავტოგრაფები დაარიგა და თაყვანისმცემლებთან სამახსოვრო ფოტოები გადაიღო. The Washington Post-ის ინფორმაციით, მსახიობს დონალდ ტრამპის გამარჯვების გამო გამოწვეული მასობრივი ღელვა ძალიან ადარდებს. ჰენქსი ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში სიტყვით გამოვიდა და გარდა საკუთარი ცხოვრებისა, მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზეც ისაუბრა. ღონისძიებას უამრავ ვარსკვლავთან ერთად სტივენ სპილბერგი, ემა უოტსონი და სტივ მარტინიც ესწრებოდნენ. ოსკაროსანი მსახიობი დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და "ამერიკას ამაზე რთული დღეებიც გადაუტანია". ჰენქსის თქმით, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამერიკელები ქვეყნის კონსტიტუციის დარღვევის უფლებას არავის მისცემენ. ტომ ჰენქსმა ამერიკელებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა ტომ ჰენქსი ამბობს, რომ დიაბეტი არასწორი კვებისა და ჭარბი წონის გამო დაემართა. არსებობს დიაბეტის პირველი და მეორე ტიპი. მეორე ტიპის უფრო მეტად არის გავრცელებული, განსაკუთრებით - შუა ხნის ასაკის ადამიანებში. მკურნალობაზე უარის თქმის შემთხვევაში,დიაბეტის აღნიშნული ტიპი იწვევს სიბრმავეს, თირკმელების დაზიანებას, ზრდის კარდიოვასკულარული დაავადების რისკს. ჰენქსს დიაბეტის მეორე ტიპი 2013 წელს დაუდგინეს. იმ დროს, როგორც მსახიობი ამბობს, როლების გამო ჭარბი წონა ჰქონდა და არასწორად იკვებებოდა. „მე ზარმაცი ამერიკელების თაობას მივეკუთვნები, რომელმაც გვიან ასაკში აღმოაჩინა, რომ სხვადასხვა დაავადება აქვს," - განაცხადა ჰენქსმა Radio Times-თან. მსახიობი დაავადებას საკუთარ თავს აბრალებს და როლისთვის გაღებულ მსხვერპლს ნანობს. მისი მკურნალი ექიმების თქმით, ჰენქსს შეუძლია დაძლიოს დაავადება, თუ შეინარჩუნებს იდეალურ წონას. 