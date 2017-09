ტონი გარნთან პაემნამდე დიკაპრიომ სხვა ლამაზმანთან ერთად გაისეირნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166865 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166865 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 351 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => leonardo-dikaprio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166865) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (351) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163319 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-14 12:33:51 [post_date_gmt] => 2017-09-14 08:33:51 [post_content] => ჰოლივუდის ვარსკვლავი ლეონარდო დიკაპრიო „მარველის“ ლეგენდარული კომიქსების შემქმნელს, სტენ ლის განასახიერებს. ამ დროისთვის ფილმის შესახებ დეტალები ცნობილი არ არის, თუმცა მსახიობმა კომიქსების შემქმნელის როლის შესრულების სურვილი თავად გამოთქვა. თავად 94 წლის ლის განცხადებით, ის კასტინგის მოწყობის წინააღმდეგი არ არის, მითუმეტეს, რომ დიკაპრიო „მარველის“ დიდი თაყვანისმცემელია, რაც „კარგი გემოვნების“ ნიშანია. შეგახსენებთ, რომ სტენ ლი ისეთი პერსონაჟების შემქმნელია როგორები იქს ადამიანები, რკინის კაცი, შურისმაძიებლები, ჰალკი, ადამიანი-ობობა და სხვები არიან. [post_title] => ლეონარდო დიკაპრიო კომიქსების შემქმნელს განასახიერებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-dikaprio-komiqsebis-shemqmnels-ganasakhierebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 12:36:07 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 08:36:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163319 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161483 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-08 12:10:44 [post_date_gmt] => 2017-09-08 08:10:44 [post_content] => ლეონარდო დიკაპრიო, რომელიც ამ ეტაპზე არცერთ ფილმში არ მონაწილეობს, დასვენებით ტკბება. ოსკაროსან ვარსკვლავს ახალი გატაცება ჰყავს და ეს მოდელი ელიზაბეტ ტერნერია, რომელიც, როგორც ბევრმა თაყვანისმცემელმა აღნიშნა, დიკაპრიოს წინა გოგონებს ძალიან ჰგავს. წყვილი მალიბუზე მარტო არ წასულა, მათთან ერთად მეგობრების მთელი არმიაა, მათ შორის შესაძლებელია ედრიან ბროუდის დაფიქსირებაც. ფოტოებზე, რომლებიც ქსელში ვრცელდება, მსახიობი ფრენბურთს თამაშობს, ამასობაში კი ტერნერი ოკეანით ტკბება. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წელს ლეონარდო დანიელ მოდელს, ნინა აგდალს დაშორდა, რომელსაც წელიწადნახევრის განმავლობაში ხვდებოდა. [gallery columns="4" link="file" ids="161493,161494,161499,161505,161507,161508,161511,161497"] [post_title] => ლეონარდო დიკაპრიო მაიამიზე მოდელთან ერთად შენიშნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-dikaprio-maiamize-modeltan-ertad-shenishnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 13:55:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 09:55:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161483 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159270 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-04 10:30:58 [post_date_gmt] => 2017-09-04 06:30:58 [post_content] => ქეით უინსლეტი და ლეონარდო წლების მეგობრები არიან, თუმცა ხშირად მათ ურთიერთობას „მეგობრობაზე მეტს“ უწოდებენ. რამდენიმე თვის წინ, „ტიტანიკის“ ვარსკვლავები პაპარაცების ობიექტივში მოხვდნენ, როდესაც მზიან სანაპიროზე ერთად ისვენებდნენ. ჟურნალ Glamour-სთვის მიცემულ ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში, უინსლეტმა დიკაპრიოსთან ურთიერთობაზე საკმაოდ სახალისოდ ისაუბრა: „არ არის საჭირო, ჩვენი უკანასკნელი საუბარი იცოდეთ. ამაზე ორივემ ბევრი ვიცინეთ. ერთმანეთისთვის ხშირად გვითქვამს: „წარმოგიდგენია რა მოხდებოდა, საზოგადოებამ ყველა ის სისულელე რომ მოისმინოს, რასაც ვამბობთ ხოლმე?“ ამ დეტალებს ვერ მოგიყვებით, მაგრამ გეტყვით, რომ ჩვენ მართლაც ახლო მეგობრები ვართ. ხანდახან „ტიტანიკის“ ფრაზებითაც ვლაპარაკობთ და მხოლოდ ჩვენ ორი ვხვდებით, რაზეა საუბარი“. ხმები მათი რომანის შესახებ პრესაში არაერთხელ გაჟღერებულა, თუმცა, ეს ინფორმაცია არასოდეს დადასტურებულა. მედიაში ბოლო დროს იმანაც გაიჟღერა, რომ წყვილი რომანს საგულდაგულოდ მალავს. [post_title] => ქეით უისლეტისა და ლეონარდო დიკაპრიოს ურთიერთობა მეგობრობის საზღვრებს გასცდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeit-uisletisa-da-leonardo-dikaprios-urtiertoba-megobrobis-sazghvrebs-gascda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 10:37:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 06:37:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159270 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163319 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-14 12:33:51 [post_date_gmt] => 2017-09-14 08:33:51 [post_content] => ჰოლივუდის ვარსკვლავი ლეონარდო დიკაპრიო „მარველის“ ლეგენდარული კომიქსების შემქმნელს, სტენ ლის განასახიერებს. ამ დროისთვის ფილმის შესახებ დეტალები ცნობილი არ არის, თუმცა მსახიობმა კომიქსების შემქმნელის როლის შესრულების სურვილი თავად გამოთქვა. თავად 94 წლის ლის განცხადებით, ის კასტინგის მოწყობის წინააღმდეგი არ არის, მითუმეტეს, რომ დიკაპრიო „მარველის“ დიდი თაყვანისმცემელია, რაც „კარგი გემოვნების“ ნიშანია. შეგახსენებთ, რომ სტენ ლი ისეთი პერსონაჟების შემქმნელია როგორები იქს ადამიანები, რკინის კაცი, შურისმაძიებლები, ჰალკი, ადამიანი-ობობა და სხვები არიან. [post_title] => ლეონარდო დიკაპრიო კომიქსების შემქმნელს განასახიერებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leonardo-dikaprio-komiqsebis-shemqmnels-ganasakhierebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 12:36:07 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 08:36:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163319 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 100 [max_num_pages] => 34 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a688d2de00b898e8853f4778ce0aab80 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )