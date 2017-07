ტოპიკრემი – ჰიპოალერგიული დამატენიანებელი პროდუქტები მთელი ოჯახისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kremi [1] => aftiaqi [2] => top-jorjia [3] => topicrem ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149615 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kremi [1] => aftiaqi [2] => top-jorjia [3] => topicrem ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149615 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8789 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kremi [1] => aftiaqi [2] => top-jorjia [3] => topicrem ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kremi [1] => aftiaqi [2] => top-jorjia [3] => topicrem ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149615) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12695,8789,17704,17705) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125892 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 15:41:52 [post_date_gmt] => 2017-04-27 11:41:52 [post_content] => მუხიანში, III მიკრორაიონში განახლებული ბრიტანული კონცეფციის PSP აფთიაქი გაიხსნა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, დღეს 1 წელი გავიდა, რაც PSP-მ მომხმარებელს სრულიად ახალი, ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქი შესთავაზა სრულიად საქართველოში. მათივე ინფორმაციით, მხოლოდ აპრილის თვის განმავლობაში, ახალი კონცეფციის აფთიაქები გაიხსნა თბილისის რამდენიმე უბანში: სოლოლაკი, დიღომი, ორთაჭალა, დიდუბე, საბურთალო და უკვე მუხიანიც. „PSP-ში ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია, მათ შორის ბავშვთა მოვლის, საკვების და ჰიგიენის საშუალებებზე. ახალი კონცეფციის აფთიაქი სამი ნაწილისაგან შედგება და მომხმარებელს მედიკამენტების გარდა, ბავშვთა მოვლისა და ევროპული კოსმეტიკის ფართო არჩევანს სთავაზობს. ამასთან, მუდმივად სხვადასხვა ტიპის აქციებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქციაზე და კვლავ, ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს მომხმარებელს სპეციალური ფასდაკლება ექნება მედიკამენტებზე საქართველოს ყველა კუთხეში. დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ PSP-ს ბარათის მფლობელები,“ - აცხადებენ PSP-ში. ცნობისთვის, ქსელის განვითარება კომპანიის 2017 წლის სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. PSP განაგრძობს გაფართოებასა და ძველი აფთიაქების განახლებას. [post_title] => PSP-ს ქსელი გაფართოებას განაგრძობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => psp-s-qseli-gafartoebas-ganagrdzobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 15:46:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 11:46:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125892 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115365 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-16 11:43:37 [post_date_gmt] => 2017-03-16 07:43:37 [post_content] => დედოფლისწყაროში, რუსთაველის ქუჩა N29-ში PSP-ს ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქი გაიხსნა. აფთიაქი სამი ნაწილისაგან შედგება და მომხმარებელს მედიკამენტების გარდა, ბავშვთა მოვლისა და ევროპული კოსმეტიკის ფართო არჩევანს სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” PSP-დან აცნობეს, კიდევ 10 ადამიანი, რომელთაც მომსახურების სტანდარტისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები ჩაუტარდათ PSP-ს მრავალრიცხოვან (5000-იან) კოლექტივს შეუერთდა. „PSP-ში ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია და გვინდა ჩვენი ეს გზავნილი საქართველოს ყველა კუთხეში გადავცეთ ჩვენს მომხმარებელს. დღეიდან უკვე დედოფლისწყაროშიც, ისევე როგორც საქართველოს ყველა კუთხეში, ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს მომხმარებელს სპეციალური ფასდაკლება ექნება მედიკამენტებზე. დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ PSP-ს ბარათის მფლობელები“ - აცხადებენ PSP-ში. მათივე ცნობით, ქსელის განვითარება პსპ-ს 2017 წლის სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ამ წლიდან პსპ-ს მომსახურებით უკვე სარგებლობს ახალქალაქის, საჩხერის, ბაკურიანის მოსახლეობა. ახალი აფთიაქების გახსნა უახლოეს მომავალშიც იგეგმება. [post_title] => PSP ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქების გახსნას განაგრძობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => psp-britanuli-koncefciis-aftiaqebis-gakhsnas-ganagrdzobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-16 11:43:37 [post_modified_gmt] => 2017-03-16 07:43:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115365 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 105965 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-03 11:54:56 [post_date_gmt] => 2017-02-03 07:54:56 [post_content] => ბაკურიანში თამარ მეფის ქუჩაზე PSP-ს ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქი გაიხსნა. აფთიაქი სამი ნაწილისაგან შედგება და მომხმარებელს მედიკამენტების გარდა ბავშვთა მოვლისა და ევროპული კოსმეტიკის ფართო არჩევანს სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, ახალ აფთიაქში 10 ადამიანი დასაქმდა, რომელთაც მომსახურების სტანდარტისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები ჩაუტარდათ. „PSP-ში ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია და გვინდა, ჩვენი ეს გზავნილი საქართველოს ყველა კუთხეში გადავცეთ ჩვენს მომხმარებელს. ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს მომხმარებელს სპეციალური ფასდაკლება ექნება მედიკამენტებზე. დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ PSP-ს ბარათის მფლობელები. გარდა მედიკამენტებისა, 7 თებერვლამდე მომხმარებელი ფრანგული დღეების აქციითაც ისარგებლებს და ფრანგულ პრემიუმ კოსმეტიკას 30%-მდე ფასდაკლებით მიიღებს. მთელი თებერვლის განმავლობაში კი მათ, ვისაც პატარები ჰყავთ, ათეულობით პროდუტზე იქნება ეს ბავშის საფენები, კვება თუ ჰიგიენა, ყველაზე დაბალი ფასი ელოდებათ,“ - აცხადებენ PSP-ში. ცნობისთვის, ქსელის განვითარება პსპ-ს 2017 წლის სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ამ წლიდან პსპ-ს მომსახურებით უკვე სარგებლობს ახალქალაქისა და საჩხერის მოსახლეობა. ახალი აფთიაქების გახსნა უახლოეს მომავალშიც იგეგმება. [post_title] => ბაკურიანში ბრიტანული აფთიაქი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakurianshi-britanuli-aftiaqi-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-03 11:54:56 [post_modified_gmt] => 2017-02-03 07:54:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=105965 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125892 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 15:41:52 [post_date_gmt] => 2017-04-27 11:41:52 [post_content] => მუხიანში, III მიკრორაიონში განახლებული ბრიტანული კონცეფციის PSP აფთიაქი გაიხსნა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, დღეს 1 წელი გავიდა, რაც PSP-მ მომხმარებელს სრულიად ახალი, ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქი შესთავაზა სრულიად საქართველოში. მათივე ინფორმაციით, მხოლოდ აპრილის თვის განმავლობაში, ახალი კონცეფციის აფთიაქები გაიხსნა თბილისის რამდენიმე უბანში: სოლოლაკი, დიღომი, ორთაჭალა, დიდუბე, საბურთალო და უკვე მუხიანიც. „PSP-ში ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია, მათ შორის ბავშვთა მოვლის, საკვების და ჰიგიენის საშუალებებზე. ახალი კონცეფციის აფთიაქი სამი ნაწილისაგან შედგება და მომხმარებელს მედიკამენტების გარდა, ბავშვთა მოვლისა და ევროპული კოსმეტიკის ფართო არჩევანს სთავაზობს. ამასთან, მუდმივად სხვადასხვა ტიპის აქციებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქციაზე და კვლავ, ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს მომხმარებელს სპეციალური ფასდაკლება ექნება მედიკამენტებზე საქართველოს ყველა კუთხეში. დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ PSP-ს ბარათის მფლობელები,“ - აცხადებენ PSP-ში. ცნობისთვის, ქსელის განვითარება კომპანიის 2017 წლის სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. PSP განაგრძობს გაფართოებასა და ძველი აფთიაქების განახლებას. [post_title] => PSP-ს ქსელი გაფართოებას განაგრძობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => psp-s-qseli-gafartoebas-ganagrdzobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 15:46:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 11:46:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125892 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5958b873c3a33bf0ed11a68dd4802562 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )