თორნიკე მარსაგიშვილსა და გიორგი რეხვიაშვილს შორის სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dapirispireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150777 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dapirispireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150777 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dapirispireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => dapirispireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150777) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2581,285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150262 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-01 11:46:07 [post_date_gmt] => 2017-08-01 07:46:07 [post_content] => მადრიდის „რეალის“ ფორვარდ კრიშტიანო რონალდოს რეალურად ემუქრება ციხეში ჩაჯდომა. გჯერათ? რონალდო გადასახადების გადაუხდელობის საქმეზე სასამართლოს წინაშე წარდგა. როგორც AS იუწყება, პორტუგალიელის წინააღმდეგ ბრალდება ბევრად სერიოზულია, ვიდრე ლეო მესის შემთხვევაში იყო. „რეალის“ სუპერფორვარდს 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სასჯელის განახევრების შემთხვევაშიც კი შეუძლებელი იქნება პირობითი მსჯავრის დაკისრება. საუკეთესო ვარიანტში სასჯელის ვადა სამი მეოთხედით შემცირდება და რონალდო 21-თვიან პირობით სასჯელს მიიღებს. თავად ფეხბურთელი ბრალს უარყოფს. ორშაბათის სხდომაზე ის სასამართლოს წინაშე დაახლოებით საათნახევარი გამოდიოდა. რონალდოს ბრალად ედება 14,7 მილიონი ევროს დამალვა 2011-2014 წლებში. ამ პერიოდში კრიშტიანომ 159 გოლი გაიტანა. [post_title] => რონალდოს ციხე რეალურად ემუქრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-cikhe-realurad-emuqreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-01 11:46:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-01 07:46:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150262 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145762 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-13 12:37:57 [post_date_gmt] => 2017-07-13 08:37:57 [post_content] => ნარკოდანაშაულში ბრალდებული დავით ხარშილაძე პატიმრობიდან გათავისუფლდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავამ გადაწყვეტილება რამდენიმუ წუთის წინ გამოაცხადა. ჟურნალისტ ელისო კილაძის შვილს, დავით ხარშილაძეს, აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 15 ათას ლარიანი გირაოთი შეეცვალა და ის სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. [post_title] => ელისო კილაძის შვილი პატიმრობიდან გათავისუფლდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eliso-kiladzis-shvili-patimrobidan-gatavisuflda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 12:38:20 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 08:38:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145762 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145615 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-12 19:17:22 [post_date_gmt] => 2017-07-12 15:17:22 [post_content] => კლინიკა „ლანცეტის“ დირექტორის, ფარმან ჯეირანლის მტკიცებით, ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ ალიევის პირადი პატიმარია, - ამის შესახებ ჯეირანლიმ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. სასამართლომ კლინიკა „ლანცეტის“ დირექტორის ბრალდების საქმე არსებით განხილვაზე დაუშვა. "მე ვარ ალიევის პირადი მძევალი და პატიმარი. მეც და ის 6 ადამიანი, ვინც ციხეში ზის, დიქტატორ ალიევის მიერ იდევნება. მე ექიმი ვარ და არანაირ პოლიტიკასთან შეხება არ მაქვს. საქართველოს პროკურატურა ალიევის დაკვთით პოლიტიკურად მდევნის", - განაცხადა ფარმან ჯეირანლიმ. [post_title] => ფარმან ჯეირანლი: "მე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ ალიევის პირადი პატიმარი ვარ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farman-jeiranli-me-azerbaijanis-prezidentis-ilham-alievis-piradi-patimari-var [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 19:19:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 15:19:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 150262 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-01 11:46:07 [post_date_gmt] => 2017-08-01 07:46:07 [post_content] => მადრიდის „რეალის“ ფორვარდ კრიშტიანო რონალდოს რეალურად ემუქრება ციხეში ჩაჯდომა. გჯერათ? რონალდო გადასახადების გადაუხდელობის საქმეზე სასამართლოს წინაშე წარდგა. როგორც AS იუწყება, პორტუგალიელის წინააღმდეგ ბრალდება ბევრად სერიოზულია, ვიდრე ლეო მესის შემთხვევაში იყო. „რეალის“ სუპერფორვარდს 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სასჯელის განახევრების შემთხვევაშიც კი შეუძლებელი იქნება პირობითი მსჯავრის დაკისრება. საუკეთესო ვარიანტში სასჯელის ვადა სამი მეოთხედით შემცირდება და რონალდო 21-თვიან პირობით სასჯელს მიიღებს. თავად ფეხბურთელი ბრალს უარყოფს. ორშაბათის სხდომაზე ის სასამართლოს წინაშე დაახლოებით საათნახევარი გამოდიოდა. რონალდოს ბრალად ედება 14,7 მილიონი ევროს დამალვა 2011-2014 წლებში. ამ პერიოდში კრიშტიანომ 159 გოლი გაიტანა. [post_title] => რონალდოს ციხე რეალურად ემუქრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldos-cikhe-realurad-emuqreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-01 11:46:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-01 07:46:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150262 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 57 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 56063984103839a159b52cfb47821e54 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )