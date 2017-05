”თქვენ იტყუებით”- პარლამენტის თავმჯდომარე ოპოზიციას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => saparlamento-umciresoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127359 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => saparlamento-umciresoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127359 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => saparlamento-umciresoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => saparlamento-umciresoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127359) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,13286) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126620 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 13:07:05 [post_date_gmt] => 2017-05-01 09:07:05 [post_content] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, წინა კომისიის ხარჯებმა 360 000 ლარი შეადგინა. „360 000 ლარი დაიხარჯა წინა კომისიის მუშაობისთვის, მაშინ როდესაც შედეგი იყო ნულოვანი. ახალმა კომისიამ 40 000 ლარი დახარჯა იმაში, რომ საქართველოს კონსტიტუციის სრულიად ახალი რედაქცია ჩამოეყალიბებინა. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი ძალიან რაციონალურად იყო დაგეგმილი და ჩვენ დავზოგეთ ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თანხები“, - განაცხადა კობახიძემ. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადასინჯულია და ამ ცვლილებების 80-85% ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს ეფუძნება. „ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში. რომ შეადაროთ მოქმედი კონსტიტუცია და ახალი, შეთავაზებული რედაქცია, თითქმის ყველა მუხლი არის გადასინჯული და ამ ცვლილებების 80-85% ეფუძნება ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს პროცესის ინკლუზიურობას“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა

ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ კარგი იქნება, თუ დავით უსუფაშვილი შეძლებს, ძლიერი პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბოს, თუმცა გასული არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით „დიდი მოლოდინი არ აქვს". "მაინცდამაინც დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვიცით, როგორი შედეგები ჰქონდა მის პოლიტიკურ ძალას წინა არჩევნებში, აქედან გამომდინარე, რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი არ მექნება. თუმცა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ძლიერი პოლიტიკური პარტიები. საქართველოს დღეს პარტიული სისტემა, როგორც ასეთი, არ აქვს. ჩემს წინამორბედს დავით უსუფაშვილს მინდა წარმატება ვუსურვო და ძალიან კარგი იქნება თუ საქართველოში ჩამოყალიბდება ძლიერი პოლიტიკური პარტია. ეს წაადგება საქართველოში ძლიერი ინსტიტუციური პარტიული სისტემის განვითარებას", - განაცხადა კობახიძემ. დავით უსუფაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ აქტიურ პოლიტიკაში ბრუნდება და ცენტრისტულ პარტიას ქმნის. ირაკლი კობახიძეს დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური ძალისგან "დიდი მოლოდინები არ აქვს"

საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წელს, სავარაუდოდ, პირდაპირი წესით აღარ გაიმართება, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. "საქმე სწორედ აქეთკენ მიდის, არასწორი ნაბიჯები იდგმება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან პრეზიდენტის თაოსნობით. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული ფიგურა, პარტიებს ხვდება ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის სტატუსი საერთოდ გაუგებარია, ასევე ხვდება ე.წ. ექსპერტებს და თანხმდება, თუ როგორ უნდა მიიტანოს შეტევა საქართველოს პარლამენტზე. თუ ეს პროცესები გაგრძლდება, ყოველგვარი აზრი დაეკარგება კომპრომისს და გადავალთ იმ სისტემაზე, რომელიც ყოველგვარი სისტემური თვალსაზრისით არის სწორი. მით უმეტეს, კონტრარგუმენტი ვერ მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით ", - განაცხადა კობახიძემ. პარლამენტის თავმდომარეს იმედი აქვს, რომ კომპრომისს „აზრი არ დაეკარგება და არ გაგრძელდება ოპონენტების არასწორი ქმედებები". საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წელს, სავარაუდოდ, პირდაპირი წესით აღარ გაიმართება საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, წინა კომისიის ხარჯებმა 360 000 ლარი შეადგინა. „360 000 ლარი დაიხარჯა წინა კომისიის მუშაობისთვის, მაშინ როდესაც შედეგი იყო ნულოვანი. ახალმა კომისიამ 40 000 ლარი დახარჯა იმაში, რომ საქართველოს კონსტიტუციის სრულიად ახალი რედაქცია ჩამოეყალიბებინა. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი ძალიან რაციონალურად იყო დაგეგმილი და ჩვენ დავზოგეთ ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თანხები", - განაცხადა კობახიძემ. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადასინჯულია და ამ ცვლილებების 80-85% ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს ეფუძნება. „ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში. რომ შეადაროთ მოქმედი კონსტიტუცია და ახალი, შეთავაზებული რედაქცია, თითქმის ყველა მუხლი არის გადასინჯული და ამ ცვლილებების 80-85% ეფუძნება ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს პროცესის ინკლუზიურობას", - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.