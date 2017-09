“თქვენ ხართ ჰაერშივე ქვეყნის სირცხვილი” – რატომ აკრიტიკებენ ქართულ ავიაკომპანიას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => airzena [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167028 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => airzena [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167028 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1693 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => airzena [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => airzena [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167028) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1693,6328,15270) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152585 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-09 16:55:46 [post_date_gmt] => 2017-08-09 12:55:46 [post_content] => 2017 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში, ქართული ავიაკომპანია „Georgian Airways“ (აირზენა), საჰაერო მიმოსვლას კიდევ ერთი ახალი მიმართულებით განახორციელებს. თბილისი-დუბაი-თბილისის საჰაერო ხაზზე მრავალჯერადი ჩარტერული ფრენების განხორციელებას ავიაკომპანია 31 აგვისტოდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე (27 ოქტომბერი), შემდეგი განრიგით გეგმავს:

ხუთშაბათი (გაფრენა) - პარასკევი (გამოფრენა)

კვირა (გაფრენა) - ორშაბათი (გამოფრენა)

"კატეგორიული წინააღმდეგები ვართ, რომ „ჟუკოვსკის“ აეროპორტიდან „ურალის ავაიხაზებმა“ ან ნებისმიერმა რუსულმა კომპანიამ იფრინოს თბილისის მიმართულებით, რადგან თბილისის მიმართულებით, თბილისსა და მოსკოვს შორის დადგენილია ფრენების რაოდენობა, კვირაში 21 რეისი, თითოეული ქვეყნის ავიაგადამზიდავების მხრიდან. რუსები აპელირებენ, რომ „ჟუკოვსკის“ აეროპორტი არ არის მოსკოვის ტერიტორია, ეს არის საერთოდ სხვა პუნქტი და ამ შეზღუდვაში არ უნდა მოექცეს, რასაც უბრალოდ ვერ დაეთანხმება ნებისმიერი ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი", – აცხადებდა "საქართველოს ავიახაზების“ გენერალური დირექტორი გივი დავითაშვილი.

ავიარეისები Embraer ERJ-190 და Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა „Georgian Airways“-ს 9 აგვისტოს მიენიჭა. მიმდინარე წელს, „Georgian Airways“-მა რეგულარული ოპერირება ლონდონისა და პრაღის მიმართულებებით, ხოლო ჩარტერული რეისების შესრულება ბეირუთის მიმართულებით დაიწყო, ასევე ავიაკომპანიამ განაახლა რეგულარული ავიარეისები კიევისა და თეირანის და მრავალჯერადი ჩარტერული ავიარეისები მაშადის, აჰვაზისა და შირაზის მიმართულებებით. 2017 წლის 7 თვის მონაცემებით, ქართული ავიაკომპანიის მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 46%-ით არის გაზრდილი. [post_title] => თბილისი - დუბაი: აირზენა კიდევ ერთ მიმართულებას ამატებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisi-dubai-airzena-kidev-ert-mimartulebas-amatebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 16:55:46 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 12:55:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152585 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151753 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 16:57:54 [post_date_gmt] => 2017-08-07 12:57:54 [post_content] => "ურალის ავიახაზებმა“ „ჟუკოვსკიდან“ თბილისში პირველი რეისი შეასრულა. ორმხრივი ფრენები კვირაში ორჯერ, ორშაბათს და სამშაბათს А320 ტიპის თვითმფრინავებით შესრულდება. აღნიშნული რეისის დამატების უფლებას საქართველოს ხელისუფლებას "ურალის" ავიახაზები მაისიდან სთხოვდა, თუმცა უშედეგოდ. ეს უკვე მერვე მიმართულებაა, რომელსაც "ურალის ავიახაზები" საქართველოში ასრულებს. აირზენა ამ რეისის დანიშვნის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო:[post_title] => ურალის ავიახაზებმა რუსეთიდან თბილისში ფრენა მაინც დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uralis-aviakhazebma-rusetidan-tbilisshi-frena-mainc-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 17:01:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 13:01:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151753 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146944 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-17 20:08:56 [post_date_gmt] => 2017-07-17 16:08:56 [post_content] =>

"ჯორჯიან ეარვეისს" რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ შეზღუდვები მოუხსნა - ამის შესახებ ინფორმაციას "რია ნოვოსტი" ავრცელებს.

რუსული მედიის ინფორმაციით, ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საქართველომ ჟუკოვსკიდან “ურალის ავიახაზების” თბილისში ფრენები შეათანხმა.

მათივე განცხადებით, გადაწყვეტილება იმის საპასუხოდ მიიღეს, რომ თბილისმა “პოდმოსკოვიეს” “ჟუკოვსკის” აეროპორტიდან “ურალის ავიახაზების” ფრენა არ შეათანხმა.

რამდენიმე დღის წინ, რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ, "ჯორჯიან ეარვეისს" 4 რეისი გაუუქმა.

ხუთშაბათი (გაფრენა) - პარასკევი (გამოფრენა)

კვირა (გაფრენა) - ორშაბათი (გამოფრენა)

[post_title] => ჯორჯიან ეარვეისი რუსეთში კვლავ იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jorjian-earveisi-rusetshi-kvlav-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 20:09:25 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 16:09:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146944 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152585 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-09 16:55:46 [post_date_gmt] => 2017-08-09 12:55:46 [post_content] =>თბილისი-დუბაი-თბილისის საჰაერო ხაზზე მრავალჯერადი ჩარტერული ფრენების განხორციელებას ავიაკომპანია 31 აგვისტოდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე (27 ოქტომბერი), შემდეგი განრიგით გეგმავს:ავიარეისები Embraer ERJ-190 და Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, ფრენების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა „Georgian Airways“-ს 9 აგვისტოს მიენიჭა. მიმდინარე წელს, „Georgian Airways“-მა რეგულარული ოპერირება ლონდონისა და პრაღის მიმართულებებით, ხოლო ჩარტერული რეისების შესრულება ბეირუთის მიმართულებით დაიწყო, ასევე ავიაკომპანიამ განაახლა რეგულარული ავიარეისები კიევისა და თეირანის და მრავალჯერადი ჩარტერული ავიარეისები მაშადის, აჰვაზისა და შირაზის მიმართულებებით. 2017 წლის 7 თვის მონაცემებით, ქართული ავიაკომპანიის მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 46%-ით არის გაზრდილი. [post_title] => თბილისი - დუბაი: აირზენა კიდევ ერთ მიმართულებას ამატებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisi-dubai-airzena-kidev-ert-mimartulebas-amatebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 16:55:46 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 12:55:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152585 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 14 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ff762c19f0c1724e9499aba87ac83c7d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )