ტრამპი ინტერნეტის გათიშვის ინიციატივით გამოდის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => teraqti [2] => interneti [3] => gatishva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164336 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => teraqti [2] => interneti [3] => gatishva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164336 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => teraqti [2] => interneti [3] => gatishva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => teraqti [2] => interneti [3] => gatishva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164336) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,19268,3471,1586) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164226 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 16:22:22 [post_date_gmt] => 2017-09-15 12:22:22 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, დღეს ლონდონში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურა. „ტერორისტების მიერ განხორციელებულია მორიგი თავდასხმა. ეს ავადმყოფი და შეშლილი ხალხია. მათთან ბრძოლა უფრო მკაცრი მეთოდებით უნდა მოხდეს,“ - დაწერა დონალდ ტრამპმა „ტვიტერის“ პირად გვერდზე. ლონდონის მეტროში მომხდარი ტერაქტის შედეგად საავადმყოფოებში 18 ადამიანია გადაყვანილი. პოლიციის ინფორმაციით, მატარებელში გაჩენილი ხანძრის გამომწვევი ზუსტი მიზეზის დადგენა ჯერ შეუძლებელია. Sky News-ის კორესპონდენტის, მარკ უაიტის, ინფორმაციით, ლონდონის მეტროში მომხდარ აფეთქებაში ეჭვმიტანილის დასაკავებლად სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. [post_title] => ტერორისტები ავადმყოფი და შეშლილი ხალხია - დონალდ ტრამპი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teroristebi-avadmyofi-da-sheshlili-khalkhia-donald-trampi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 16:22:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 12:22:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164226 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163777 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-14 17:08:15 [post_date_gmt] => 2017-09-14 13:08:15 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის, განცხადებით, ამერიკისა და მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა გაგრძელდება. „კედლის, რომლის მშენებლობაც ახლა ძველი, უკვე არსებული ღობის აღდგენის ფორმით მიმდინარეობს, შენება გაგრძელდება,“ - დაწერა ტრამპმა Twitter-ის პირად გვერდზე. მანამდე ტრამპი კონგრესს მთავრობის მუშაობის შეჩერებით დაემუქრა, თუ ის კედლის მშენებლობისთვის საჭირო 1,6 მილიარდ დოლარს არ გამოყოფს. მექსიკის საზღვარზე კედლის აშენება ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირებაა. მისი შექმნის შესახებ განკარგულებას ტრამპმა ხელი ჯერ კიდევ 25 იანვარს მოაწერა, კედლის სიგრძე 3 000 კილომეტრზე მეტი იქნება. ამასთან, ტრამპმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ მთლიანობაში ამ კედლის მშენებლობის ფულს სწორედ მექსიკა გადაიხდის, მაგრამ მეზობელი ქვეყნის ხელისუფლება ყოველ ჯერზე პროექტში მონაწილეობაზე კატეგორიულ უარს აცხადებს. [post_title] => აSშ-ის და მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა გაგრძელდება - დონალდ ტრამპი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => assh-is-da-meqsikis-sazghvarze-kedlis-mshenebloba-gagrdzeldeba-donald-trampi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 10:29:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 06:29:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163777 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 163232 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-13 16:00:42 [post_date_gmt] => 2017-09-13 12:00:42 [post_content] => ქართული ინოვაციური მომსახურება ევროპის ქვეყნებში დაინერგება. შპს WiFisher-ი საკუთარი საქმიანობის გაფართოებასა და სხვადასხვა ქვეყნების ათვისებას გეგმავს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა ნოდარ ივანიძემ განუცხადა, ამ ეტაპზე შეთანხმება მიღწეულია ლიტვასთან, სადაც კომპანია საკუთარ წარმომადგენლობას გახსნის. ”ვაწარმოეთ ბაზრის კვლევა ლიტვაში და აღმოჩნდა, რომ ჩვენი პროფილის კომპანია იქ არ არის, შესაბამისად, კონკურენტები არ გვყავს. უკვე მომდევნო კვირიდან გამოვაცხადებთ ლიტვაში ვაკანსიებს და იქ ადგილობრივ წარმომადგენლობას გავხსნით”, - აღნიშნა ივანიძემ. მისივე ინფორმაციით, ამიერიდან უკვე ლიტველებსაც შეეძლებათ WiFisher-ის ინოვაციური სარეკლამო ხაზით სარგებლობა. ”თავდაპირველად, ვაპირებთ 30 ლოკაციის ათვისებას, სადაც ჩვენს უკაბელო ინტერნეტ აპარატურას დავაყენებთ, რის შემდეგაც კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ, ინტერნეტით განათავსონ WiFi რეკლამა მოცემულ ობიექტებში. ყოველ მომდევნო თვეში კი ვეცდებით დამატებით 30-30 ლოკაცია ავითვისოთ”, - განმარტა კომპანიის დამფუძნებელმა. მისივე თქმით, ქართული ინოვაციური სერვისის დანერგვა იგეგმება ლატვიასა და ესტონეთშიც. ”ვგეგმავთ, ეტაპობრივად მთლიანად ევროპის კონტინენტი ავითვისოთ”, - ამბობს ნოდარ ივანიძე. შეგახსენებთ, WiFisher 2015 წელს შეიქმნა კომპანიებისთვის ახალი, საინტერესო და საქართველოს ბაზრისთვის ინოვაციური სარეკლამო ხაზის შეთავაზებისთვის. კომპანია კაფეებში, რესტორნებში, ბარებში, კლუბებსა და ელოქტრონული მუსიკის ფესტივალებზე აყენებს თავის უკაბელო ინტერნეტის აპარატურას, რის შემდეგაც კომპანიებს შესაძლებლობა ეძლევათ ინტერნეტით განათავსონ WiFi რეკლამა მოცემულ ობიექტებში. სტრუქტურა საკმაოდ მარტივია – მომხმარებელი სანამ დაუკავშირდება ინტერნეტს, მობილური ტელეფონის ან „ლეპტოპის“ ეკრანზე ეხსნება სარეკლამო სტატიკური ბანერი, ანიმაცია ან ვიდეო. ამ ეტაპზე WiFisher-ის მომსახურება საქართველოში 170 ლოკაციაზეა დანერგილი. ამასთან, კომპანია მეზობელ აზერბაიჯანსა და სომხეთშიც შევიდა. [post_title] => ქართველები ევროპაში უფასო WiFi-ის დანერგავენ - WiFisher ლიტვაში წარმომადგენლობას ხსნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebi-evropashi-ufaso-wifi-is-danergaven-wifisher-litvashi-warmomadgenlobas-khsnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 16:10:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 12:10:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163232 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 164226 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 16:22:22 [post_date_gmt] => 2017-09-15 12:22:22 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, დღეს ლონდონში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურა. „ტერორისტების მიერ განხორციელებულია მორიგი თავდასხმა. ეს ავადმყოფი და შეშლილი ხალხია. მათთან ბრძოლა უფრო მკაცრი მეთოდებით უნდა მოხდეს,“ - დაწერა დონალდ ტრამპმა „ტვიტერის“ პირად გვერდზე. ლონდონის მეტროში მომხდარი ტერაქტის შედეგად საავადმყოფოებში 18 ადამიანია გადაყვანილი. პოლიციის ინფორმაციით, მატარებელში გაჩენილი ხანძრის გამომწვევი ზუსტი მიზეზის დადგენა ჯერ შეუძლებელია. Sky News-ის კორესპონდენტის, მარკ უაიტის, ინფორმაციით, ლონდონის მეტროში მომხდარ აფეთქებაში ეჭვმიტანილის დასაკავებლად სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. [post_title] => ტერორისტები ავადმყოფი და შეშლილი ხალხია - დონალდ ტრამპი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teroristebi-avadmyofi-da-sheshlili-khalkhia-donald-trampi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 16:22:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 12:22:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164226 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 284 [max_num_pages] => 95 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4fd699edb6ebe4269f2007809ec1abad [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )