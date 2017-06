ტრამპი ლონდონის ტერაქტს ტვიტერში ეხმაურება: ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების დამატებითი დონე

აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ლონდონის ტერაქტის შემდეგ ორი ტვიტი გამოაქვეყნა. პირველში ლონდონი ნახსენები არ არის თუმცა, სწორედ ამ თემას ეხმიანება.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

აშშ-ს პრეზიდენტი მეორე ტვიტით მხარდაჭერას ჰპირდება ლონდონს და დაღუპულთა ოჯახებს თანაურძნობს.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there – WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017