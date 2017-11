ტრამპი შესაძლოა, პუტინს შეხვდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => putini [1] => trampi [2] => shesadzlo-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183308 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => putini [1] => trampi [2] => shesadzlo-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183308 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 468 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => putini [1] => trampi [2] => shesadzlo-shekhvedra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => putini [1] => trampi [2] => shesadzlo-shekhvedra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183308) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (468,20934,3713) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178882 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-23 09:25:28 [post_date_gmt] => 2017-10-23 05:25:28 [post_content] => ვლადიმირ პუტინის მოთხოვნაზე, გაეზარდათ ყველაზე იაფფასიანი ბილეთების რაოდენობა, რომელსაც მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები შეიძენდნენ - ფიფამ კატეგორიული უარი განაცხადა. ფიფას გენერალური დირექტორის ფატმი სამურის მტკიცებით, ორგანიზაცია არანაირი ცვლილებების განხორციელებას არ აპირებს და მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასწრები ბილეთები კვლავ ძველებურად გაიყიდება. "რაოდენობა, ისევე როგორც ღირებულება, იგივე რჩება. მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე დასასწრები ყველაზე იაფფასიანი ბილეთი 1250 რუბლი (21.7 დოლარი) ეღირება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა გავმართეთ. აღებული ვალდებულებები ზედმიწევნით უნდა შესრულდეს. საქმე ეხება მე-4 კატეგორიის 350 ათას ბილეთს, რომელიც მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებისთვისაა განკუთვნილი." ფიფამ პუტინს უარი უთხრა: ყველაფერი ძველებურად იქნება

ქალაქ ვლადივასკოტში ათასამდე მოქალაქე რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას მართავს. აქციის ორგანიზატორები ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერები არიან, რომელთაც რუსეთის პრეზიდენტისადმი უარყოფითად განწყობილი მოქალაქეებიც შეუერთდნენ. ისინი მაღალ გადასახებს, დაბალ ხელფასს და სოციალურ პირობებს აპროტესტებენ. ანტისამთავრობო აქციები დაკავებების ფონზე მიმდინარეობს. დემონსტრანტები რუსეთის ხელისუფლებას კორუფციასა და საკუთარი ხალხის ძარცვაში ადანაშაულებენ. აქციის ორგანიზატორებმა საპროტესტო დემონსტრაცია 7 ოქტომბერს ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღეს გამიზნულად დაამთხვიეს. [post_title] => ვლადივასტოკში საპროტესტო აქცია პუტინის დაბადების დღეს გამიზნულად დაამთხვიეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vladivastokshi-saprotesto-aqcia-putinis-dabadebis-dghes-gamiznulad-daamtkhvies [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-07 16:28:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-07 12:28:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172307 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 171057 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-04 15:40:45 [post_date_gmt] => 2017-10-04 11:40:45 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისთვის გამოიყენება და მსოფლიო ეკონომიკას ვნებს. ამის შესახებ სააგენტო „ტასი“ იუწყება. „რიგი შეზღუდვები - ცალმხრივი ფინანსური და ე.წ. სექტორალური სანქციები ენერგეტიკაში - ჩვენი ზოგიერთი პარტნიორების მიერ პირდაპირ გამოიყენება არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისთვის“, - განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, სანქციები „საკუთარი ინტერესებისა და ენერგორესურსების გატარებისთვის გამოიყენება, მიუხედავად მათი არაკონკურენტუნარიანობისა“. ვლადივასტოკში საპროტესტო აქცია პუტინის დაბადების დღეს გამიზნულად დაამთხვიეს

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისთვის გამოიყენება და მსოფლიო ეკონომიკას ვნებს. ამის შესახებ სააგენტო „ტასი" იუწყება. „რიგი შეზღუდვები - ცალმხრივი ფინანსური და ე.წ. სექტორალური სანქციები ენერგეტიკაში - ჩვენი ზოგიერთი პარტნიორების მიერ პირდაპირ გამოიყენება არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისთვის", - განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, სანქციები „საკუთარი ინტერესებისა და ენერგორესურსების გატარებისთვის გამოიყენება, მიუხედავად მათი არაკონკურენტუნარიანობისა". "რაოდენობა, ისევე როგორც ღირებულება, იგივე რჩება. მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე დასასწრები ყველაზე იაფფასიანი ბილეთი 1250 რუბლი (21.7 დოლარი) ეღირება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა გავმართეთ. აღებული ვალდებულებები ზედმიწევნით უნდა შესრულდეს. საქმე ეხება მე-4 კატეგორიის 350 ათას ბილეთს, რომელიც მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებისთვისაა განკუთვნილი." 