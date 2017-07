ტრამპი: ტრანსგენდერები აშშ-ს არმიაში ვერ იმსახურებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => trampi [1] => homofobia [2] => transgenderebi [3] => transgenderebi-armiashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149312 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => trampi [1] => homofobia [2] => transgenderebi [3] => transgenderebi-armiashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149312 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3713 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => trampi [1] => homofobia [2] => transgenderebi [3] => transgenderebi-armiashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => trampi [1] => homofobia [2] => transgenderebi [3] => transgenderebi-armiashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149312) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4259,3713,17669,17670) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146362 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 23:28:54 [post_date_gmt] => 2017-07-14 19:28:54 [post_content] => ამერიკის ეპატაჟურმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამჯერად მედიის ყურადღება ხანგრძლივი და დაუსრულებელი ხელის ჩამორთმევით მიიპყრო. ტრამპი მის მეუღლესთან ერთად, საფრანგეთში ბასტილიის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებს დაესწრო. დამშვიდობებისას მან საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს ხელი ჩამოართვა და აღარ გაუშვა. ტაპმა მაკრონის ხელი დაახლოებით 25 წამის განმავლობაში არ გაუშვა, რაც კადრებში საკმაოდ უხერხულად და არაბუნებრივად ჩანს. აშშ-ს პრეზიდენტმა პირველ ლედისთან გამომშვიდობება ისე მოახერხა, რომ მაკრონისთვის ხელი არ გაუშვია. ტრამპს ორივე მათგანის ხელი ერთდროულად ეჭირა. საფრანგეთის დატოვების შემდეგ, ტრამპმა ტვიტერზე დაპოსტა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ამ დიდებულ პარადზე წარდგენა მისთვის დიდი პატივი იყო. It was a great honor to represent the United States at the magnificent #BastilleDay parade. Congratulations President @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/1J4vZiy98y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2017 ეს არ არის ტრამპის პირველი ხანგრძლივი ხელის ჩამორთმევა. მისი ეს ჩვევა დიდი ხანია ჟურნალისტებმა შენიშნეს. თუმცა, ეს უკანასკნელი რეკორდული იყო. მაისში, მაკრონისა და ტრამპის ხელის ჩამორთმევა ასევე, დიდი ხნით გაგრძელდა. მაშინ მაკრონმა ჟურნალისტებთან განმარტა, რომ ეს იყო ნდობის გამოხატვა. იაპონიის მინისტრის ხელი ტრამპს კი დაახლოებით, 18 წამი ეჭირა. https://www.youtube.com/watch?v=GWbP8eC-SIw თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ტრამპმა მაკრონს ხელი ჩამოართვა და აღარ გაუშვა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampma-makrons-kheli-chamoartva-da-aghar-gaushva-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 01:10:57 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 21:10:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146206 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 16:38:44 [post_date_gmt] => 2017-07-14 12:38:44 [post_content] => „არა ტრამპს“ - პარიზში ამერიკის პრეზიდენტისგან თავისუფალი ზონა შეიქმნა. „The Independent”-ის ინფორმაციით, საფრანგეთი დონალდ ტრამპის ვიზიტისთვის ემზადება. სწორედ ამიტომ აქტივისტებმა მოძრაობა „პარიზი ტრამპის წინააღმდეგ“ შექმნეს და ისინი რესპუბლიკის მოედნის დაკავებას გეგმავენ. აქტივობაში მონაწილეობის მიღებას ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს და მათ საშუალება ექნებათ, რომ მოუსმინონ მუსიკას, უყურონ საინტერესო შოუს ან გააკეთონ ყველაფერი რაც მოესურვებათ, ერთადერთი გამონაკლისი - ტრამპია და ყველა აქტივობა, რომელიც მას უკავშირდება - აკრძალულია. აქტივისტებს სურთ, რომ ამ გზით ამერიკის პრეზიდენტის პოლიტიკა გააპროტესტონ. მათ არ მოსწონთ მილიარდერის დამოკიდებულება კლიმატური ცვლილებების, მიგრანტების, გენდერული თანასწორობისა და სხვა ბევრი საკითხის მიმართ. უფრო მეტიც, ისინი ტრამპში საფრთხესაც ხედავენ და მსოფლიოს გამოფხიზლებისკენ მოუწოდებენ. 