ტრამპის მიერ შესაწყალებელი ინდაურები ფეშენებელურ სასტუმროში გადაიყვანეს

აშშ-ს პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფოების სიაში ჩრდილოეთ კორეის შეყვანის თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა განაცხადა. „დღეიდან აშშ ჩრდილოეთ კორეას ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ აცხადებს. ეს დიდი ხნის წინ უნდა მომხდარიყო," - განაცხადა ამერიკის ლიდერმა. გარდა ამისა, დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ აშშ ფხენიანს სანქციებს ცალმხრივად გაუმკაცრებს. თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, ჩრდილოეთ კორეა არა მხოლოდ ემუქრება მსოფლიოს ბირთული განადგურებით, არამედ არაერთხელ დაუჭირა მხარი საერთაშორისო ტერორიზმს, მათ შორის უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე. დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა, შეწყვიტოს საერთაშორისო ტერორიზმის მხარდაჭერა. დღეიდან აშშ ჩრდილოეთ კორეას ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ აცხადებს - დონალდ ტრამპი

გამოიცანით თუ რამდენს იტყუება ტრამპი - ჟურნალისტებმა პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი ტყუილები დათვალეს. აღმოჩნდა, რომ თანამდებობის დაკავებიდან დღემდე პოლიტიკოსმა 1 628 ტყუილი თქვა. ტრამპის პრეზიდენტობა სულ 298 დღეს მოიცავს, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მილიარდელი დღეში 5,5 ტყუილს მაინც ამბობს. „Mashable"-ს ინფორმაციით, თუკი ეს ტენდენცია 2017 წლის ბოლომდე გაგრძელდება, პრეზიდენტი 2 ათას ტყუილზეც ავა. ხოლო, პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე ცრუ განცხადებების რაოდენობა 8 ათას მიაღწევს. ჟურნალისტებმა თავისი განცხადების დასადასტურებლად მონაცემთა ბაზაც შეადგინეს, სადაც ტრამპის განცხადებები და რეალური ფაქტებია ერთმანეთთან შედარებული. საინტერესოა, რომ ამერიკის პირველი პირი ყველაზე ხშირად უმუშევრობის დონეზე, გადასახადებზე, საფონდო ბაზრებსა და ჯანდაცვის პროგრამებზე საუბრის დროს ცრუობს. ჟურნალისტებმა ტრამპის ტყუილები დათვალეს

აშშ-ს პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, აზიის ტურნედან სამშაბათს, ღამით დაბრუნდა. ოთხშაბათიდან მოყოლებული ის გამარჯვებით ტკბება. ტრამპის სფიჩი, რომელიც 20 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა, პირველ რიგში საზოგადოებას მისი გამომშრალი პირით და წყლის სმით დაამახსოვრდება. ამის მიზეზი კი მხოლოდ კარმა არ არის (2016 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს, დონალდ ტრამპმა, მარკო რუბიოს წყლის სმის ჩვევის გამო დასცინა) https://www.youtube.com/watch?v=mUcDqUGGhrU მშრალი პირის მიზეზი რეალურად ის "მშრალი" მოგონებებია, რაზეც ტრამპი ბრიფინგზე საუბრობდა: თუ ვის შეხვდა, სად იყო და რამდენად კარგი ვიზიტი ჰქონდა. "ისტორიული" "ყველაზე დიდი ვიზიტი" "წარმოუდგენელი სითბო" "უდიდესი პატივისცემა" "არასდროს ყოფილა ასეთი ძლიერი" – ეს ის სიტყვებია, რომლებიც ტრამპის ამ მოხსენებაში ყველაზე ხშირად ისმოდა. ტრამპის "გაზვიადებული" საუბრის სიყვარული ახალი არ არის, თუმცა აღსანიშნავი და საყურადღებოა. მან ამ მოხსენებაშიც, იგივე ტყუილები გაიმეორა და დაიბრალა, რაც რეალურად არ გაუკეთებია. ტრამპი ადამიანია, რომელსაც სჭირდება აღიარებული წარმატება – რეალური ან წარმოსახვითი და როდესაც ის ვერ იღებს იმას, რაც წარმოუდგენია, გაბრაზებული და იმედგაცრუებულია. სწორედ ამიტომ და ალბათ, ცოტა კარმის გამოც, ასე გამოიყურებოდა "დიდებული" ტურნედან დაბრუნებული ამერიკის მეთაური. https://www.youtube.com/watch?v=aXUawLO9cfw აღსანიშნავია, რომ ჟურნალისტებმა ტრამპის ტყუილები დათვალეს. აღმოჩნდა, რომ ამერიკის პრეზიდენტს თანამდებობის დაკავებიდან 1 628 ტყუილი თქვა. მომზადებულია CNN-ის სტატიის მიხედვით

ტრამპის აზიის ტურნე "გამომშრალი პირით" დასრულდა 