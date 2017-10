ტრამპის მორიგი მუქარა ფხენიანს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172472 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172472 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => chrdiloet-korea ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => chrdiloet-korea ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172472) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,70) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171939 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 13:00:22 [post_date_gmt] => 2017-10-06 09:00:22 [post_content] => "პუტინს არაფერი სურს იმაზე ნაკლები, ვიდრე ტრანსატლანტიკური საზოგადოების შუაზე გაყოფაა, რათა უფრო თავისუფლად დაანგრიოს ისეთი ქვეყნები რუსეთის პერიფერიაში, როგორებიც უკრაინა და საქართველოა",-ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევების ცენტრში განაცხადა, სადაც საჯარო სამსახურში 40 წლიანი მუშაობისთვის დააჯილდოვეს. ჯო ბაიდენმა მკაცრად გააკრიტიკა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მის პოლიტიკას საერთაშორისო წესრიგისთვის საფრთხე უწოდა. უკრაინასა და საქართველოზე საუბრისას კი ჯო ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ეს ქვეყნები საკუთარ მომავალს დასავლეთში ხედავენ და ფიქრობენ, როგორ მივიდნენ იქამდე. "პრეზიდენტ ტრამპსაც არ ჰქონია ნება, გაეკრიტიკებინა პუტინი თუნდაც, ჩვენს დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის გამო. ღვთის გულისთვის! იფიქრეთ ამაზე, რა სიგნალს აგზავნის ეს ყველაფერი მთელს მსოფლიოში. საბედნიეროდ, კონგრესი ამ შემთხვევაში "რესპუბლიკელების" თაოსნობით, არ აპირებს მისცეს პუტინს საშუალება," - განაცხადა ჯო ბაიდენმა

პუტინს სურს თავისუფლად დაანგრიოს საქართველო და უკრაინა - ჯო ბაიდენი

„აშშ არ დაუშვებს, რომ თეირანმა ბირთვული იარაღი მიიღოს," - ამის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, განაცხადა. „ირანის რეჟიმი მხარს უჭერს ტერორიზმს, ავრცელებს ძალადობას, სისხლისღვრას და ქაოსს მთელ ახლო აღმოსავლეთში. ამიტომ ირანის აგრესიას და ბირთვულ ამბიციებს ბოლო უნდა მოვუღოთ. ისინი შეთანხმების სულისკვეთებას არ იცავდნენ," - აღნიშნა ტრამპმა თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაზე. ტრამპის თქმით, ამერიკამ არ უნდა დაუშვას, რომ „თეირანმა ბირთვული იარაღი მიიღოს". ჟურნალისტების კითხვაზე, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თეირანთან შეთანხმების თაობაზე, ტრამპმა განაცხადა, რომ „ძალიან მალე თქვენ ირანის შესახებ გაიგებთ". აშშ არ დაუშვებს, რომ თეირანმა ბირთვული იარაღი მიიღოს - დონალდ ტრამპი

„ჩრდილოეთ კორეა აშშ-სა და მის მოკავშირეებს განადგურებით ემუქრება, მაგრამ ვაშინგტონი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს არ დაუშვას," - ამის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, ამერიკელ სამხედრო მეთაურებთან შეხვედრისას განაცხადა. „ჩრდილოეთ კორეაში ჩვენი მიზანი ბირთვული იარაღისგან გათავისუფლებაა. ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ ეს დიქტატურა ჩვენს ქვეყანას ან ჩვენს მოკავშირეებს დაემუქროს," - განაცხადა აშშ-ის ლიდერმა. ტრამპის თქმით, აშშ ყველაფერს გააკეთებს, რათა ეს არ დაუშვას. „ჩვენ იმას გავაკეთებთ, რისი გაკეთებაც საჭიროა, რათა ეს სცენარი არ დავუშვათ. თუ საჭირო იქნება, ეს გაკეთდება, დამიჯერეთ," - აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო-ბირთვული პროგრამის გამო განვითარდა. ივლისში ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტების ორი გამოცდა ჩაატარა, ხოლო 3 სექტემბერს წყალბადის ბომბის წარმატებული გაშვების შესახებ გამოაცხადეს. ჩრდილოეთ კორეაში ჩვენი მიზანი ბირთვული იარაღისგან გათავისუფლებაა - დონალდ ტრამპი "პრეზიდენტ ტრამპსაც არ ჰქონია ნება, გაეკრიტიკებინა პუტინი თუნდაც, ჩვენს დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის გამო. ღვთის გულისთვის! იფიქრეთ ამაზე, რა სიგნალს აგზავნის ეს ყველაფერი მთელს მსოფლიოში. საბედნიეროდ, კონგრესი ამ შემთხვევაში "რესპუბლიკელების" თაოსნობით, არ აპირებს მისცეს პუტინს საშუალება," - განაცხადა ჯო ბაიდენმა

პუტინს სურს თავისუფლად დაანგრიოს საქართველო და უკრაინა - ჯო ბაიდენი