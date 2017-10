ტრამპის შვილმა მამას სუპერგმირის კოსტიუმი ჩააცვა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => supermeni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179377 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => supermeni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179377 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => supermeni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => supermeni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179377) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,4954) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179098 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 12:26:23 [post_date_gmt] => 2017-10-23 08:26:23 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის, განცხადებით, ირანის ბირთვული პროგრამის გადასაჭრელად გერმანიისა და საფრანგეთის დახმარება არ სჭირდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ტელეარხ Fox News-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. როგორც აშშ-ის პრეზიდენტმა განაცხადა, ევროპელ მოკავშირეებს, გერმანიას და საფრანგეთს შეუძლიათ, მშვიდად გააგრძელონ ირანთან ბირთვული გარიგების დადება, ვიდრე ამერიკა თეირანის ბირთვული პროგრამის პრობლემების გადაჭრითაა დაკავებული. „ისინი ჩემი მეგობრები არიან. მე საერთო ენას ვპოულობ ანგელა მერკელთან და ემანუელ მაკრონთან. მინდა მათ ვუთხრა, მშვიდად გააგრძელონ საქმეები. არ ინერვიულოთ. ამ საქმეში არ გვჭირდებით,“ - აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. 13 ოქტომბერს ირანთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის გაჟღერებისას თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, რომ აშშ-ის კონგრესს 60 დღეს აძლევს თეირანისთვის ეკონომიკური სანქციების დასაწესებლად გადაწყვეტილების მისაღებად. მე საერთო ენას ვპოულობ ანგელა მერკელთან და ემანუელ მაკრონთან - დონალდ ტრამპი

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, 7-8 ნოემბერს ვიზიტით სამხრეთ კორეას ეწვევა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, პაკ სუ ჰიონმა, განუცხადა. „თავიდან დაგეგმილი იყო, რომ ტრამპი მეუღლესთან ერთად ჩვენს ქვეყანაში სამ დღეს გაატარებდა, თუმცა შემდეგ გადაწყდა, რომ ვიზიტი 7 ნოემბერს დაიწყება," - აღნიშნა პაკ სუ ჰიონმა. შეხვედრისას ორი ქვეყნის ლიდერები ორმხრივი ურთიერთობებისა და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული-სარაკეტო პროგრამის საკითხებს განიხილავენ. დონალდ ტრამპი ვიზიტით სამხრეთ კორეას ეწვევა

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, რექს ტილერსონის, განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტს სურს, ჩრდილოეთ კორეული საფრთხის დიპლომატიურად გადაწყვეტაზე მუშაობა გაგრძელდეს, მაგრამ მანამდე, ვიდრე პირველი ბომბი ჩამოვარდება. ამის შესახებ მან „CNN"-ს განუცხადა. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებით დონალდ ტრამპი ცდილობს ქმედებების მოტივირებას. მისივე თქმით, პრეზიდენტს სურს მკაფიოდ იყოს გაგებული, რომ სიტუაციის სამხედრო გზით გადაწყვეტა გამორიცხული არ არის. „პრეზიდენტს სურს, რომ კრიზისი დიპლომატიურად გადაწყდეს. ის არ ისწრაფვის ომისკენ. ეს დიპლომატიური ძალისხმევა გაგრძელდება პირველი ბომბის ჩამოვარდნამდე," - განაცხადა ტილერსონმა. დონალდ ტრამპი ომისკენ არ ისწრაფვის - რექს ტილერსონი

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის, განცხადებით, ირანის ბირთვული პროგრამის გადასაჭრელად გერმანიისა და საფრანგეთის დახმარება არ სჭირდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ტელეარხ Fox News-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. როგორც აშშ-ის პრეზიდენტმა განაცხადა, ევროპელ მოკავშირეებს, გერმანიას და საფრანგეთს შეუძლიათ, მშვიდად გააგრძელონ ირანთან ბირთვული გარიგების დადება, ვიდრე ამერიკა თეირანის ბირთვული პროგრამის პრობლემების გადაჭრითაა დაკავებული. „ისინი ჩემი მეგობრები არიან. მე საერთო ენას ვპოულობ ანგელა მერკელთან და ემანუელ მაკრონთან. მინდა მათ ვუთხრა, მშვიდად გააგრძელონ საქმეები. არ ინერვიულოთ. ამ საქმეში არ გვჭირდებით," - აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. 13 ოქტომბერს ირანთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის გაჟღერებისას თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, რომ აშშ-ის კონგრესს 60 დღეს აძლევს თეირანისთვის ეკონომიკური სანქციების დასაწესებლად გადაწყვეტილების მისაღებად. მე საერთო ენას ვპოულობ ანგელა მერკელთან და ემანუელ მაკრონთან - დონალდ ტრამპი